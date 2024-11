Arreseigor rechazaría de plano renuncia del presidente del Colegio… y se quedará

Tras el partido entre Universitario y River Plate, que concluyó con victoria 2-1 para el equipo rojo, se produjo un intercambio de palabras en la zona de portería entre el delegado de River Plate, Ricardo Rodríguez, y el presidente del Colegio de Jueces, José Luis «Pipilo» de los Santos.

El detonante fueron algunas decisiones arbitrales de Robert Ledesma que, según River Plate, fueron perjudiciales y «afectaron el resultado», destacándose la expulsión de Nicolás Sánchez. Ante la tensión, De los Santos respondió: «¿y yo qué culpa tengo?».

El segundo capítulo

El lunes pasado, en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, De los Santos asistió como oyente, mientras el delegado de River reflotaba su postura crítica. Posteriormente, el presidente del Colegio anunció en el programa radial La Trastienda del Fútbol que presentaría su renuncia.

Sin embargo, el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, intervino directamente:

«Me dijo que no aceptaría mi renuncia. Me puso contra las cuerdas».

Finalmente, De los Santos no renunciará, aunque se supo que presentará dos notas de denuncia para ser leídas en la próxima sesión del Consejo Superior.

«Al final yo soy el culpable de todo»

Al decidir no renunciar, José Luis De los Santos dialogó con EL PUEBLO para expresar su perspectiva:

«Cuando un equipo pierde, es porque el juez lo perjudicó. Entonces, el ataque viene hacia mí. Al final yo soy el culpable de todo».

El presidente del Colegio de Jueces recordó que este no fue el primer incidente del año y que, aunque está acostumbrado a estas situaciones, hay límites:

«Estoy donde estoy porque quiero a la Liga, quiero al fútbol salteño. Pensé que el delegado de River podría plantear algún tipo de disculpa en el Consejo Superior. Me equivoqué feo. Volvió a repetir lo que dijo en el Dickinson. Lo que me dijo, es injusto y se equivoca».

Universitario: después de River Plate y antes de Nacional

Andaluz, Correa y Richard Rodríguez: las bajas rojas

La victoria de Universitario sobre River Plate (2-1) en la segunda fecha tuvo impacto en la tabla de posiciones de la liguilla de la «A». Los rojos alcanzaron los 4 puntos, mientras que River Plate y Ferro Carril están en el último puesto, sin margen de error en los tres partidos restantes y dependientes de otros resultados.

El próximo desafío de Universitario será enfrentar a Nacional el viernes a segunda hora, pero con tres bajas importantes:

Elías Andaluz (expulsado).

(expulsado). Richard Rodríguez (sancionado por acumulación de dos amarillas).

(sancionado por acumulación de dos amarillas). Facundo Correa (expulsado).

Cambios obligados

Con tres defensas menos, se espera que Franco Matías Bentín y Octavio Pintos ingresen en la defensa titular.

En ataque, surgen interrogantes:

¿Chance de titularidad para Martín Silva?

¿Quiénes serán los delanteros?

El DT, Alejandro Irigoyen, cuenta con opciones como Valentín Fornaroli, Santiago Díaz, George Dos Santos, Alexander Píriz y Joaquín Jacques, sin descartar ninguna posibilidad.