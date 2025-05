APUNTES EN BORRADOR N° 913

Edición Año XVIII N° 913, lunes 12 de mayo de 2025

NUEVAMENTE, aquí me encuentro conmigo mismo y mis volátiles pensamientos, sentado frente a mi computadora escribiendo estas líneas en una hermosa tarde de domingo, tras descansar unos minutos, en un breve parate que la jornada permite en un puente entre mi trabajo en la radio y la televisión, redondeando mi labor con EL PUEBLO.

Desde hace unos días vengo sosteniendo en la radio que tengo el convencimiento que el nivel de concurrencia a votar en Salto en esta oportunidad estará por debajo de las expectativas del mes de noviembre pasado, cuando participó el 93% de los salteños habilitados a votar. De todas formas, no será malo. Al momento que escribo esta columna el último dato que es de las 15 horas ronda el 60%, lo que no está mal. Seguramente cuando ya esté en el canal estarán dando un dato más actualizado desde la Oficina Electoral Departamental donde ese número crecerá, indudablemente.

De todas formas, lo poco que he podido ver a primera hora de la tarde, luego de almorzar y cuando fui a votar, fue bastante movimiento de vehículos embanderados con su lista y partido político arrimando gente a votar a los distintos circuitos, algo que comenzó medio lento en la fría mañana pero que con el solcito calentando llevó a que las personas comenzaran a arrimarse lentamente a los distintos circuitos. Colorido en las calles, fiesta republicana que nos recuerda que los uruguayos estamos votando para seguir siendo ejemplo en la región latinoamericana, donde demostramos que nuestras diferencias las solucionamos en las urnas de manera pacífica, como buenos demócratas.

Ya habrá tiempo para los análisis del comportamiento electoral, donde nadie tiene nada ganado y que los votantes somos cada vez más libres de votar lo que nos parece mejor, sin ningún tipo de atadura, porque cuando uno entra al cuarto secreto, está acompañado solo por su conciencia y la hoja de votación que estará depositando en el sobre.

El folklore electoral ha existido siempre en nuestro paisito. Ha ido mutando, es cierto, acompasándose tal vez a nuevas estratagemas para tratar de asegurar un voto en favor de su candidato. Pero eso siempre existió en todos lados.

Uruguay mantiene intacta sus tradiciones democráticas porque posee un sistema electoral que es respetado por todos, incluso admirado en el exterior, pero no es menos cierto que este año la ley que lo rige está cumpliendo 100 años y que es tiempo de aggiornarla. Pero claro, estamos hablando de una especie de tótem que nadie se atreve a tocar. Coincido que si bien no debemos detener al país hablando de estos temas porque otras urgencias deben ser prioridad para los gobiernos nacional y departamental, eso no quita que comencemos a conversarlo.

Concuerdo con el Presidente de la República que justamente ayer decía luego de votar, que debemos analizar si no es tiempo de revisar este largo proceso electoral, porque el interés que tenía el constituyente de revalorizar las elecciones departamentales sobre las nacionales ha cumplido con total éxito su propósito, y que es posible que podamos volver a juntar las elecciones nacionales de las departamentales en octubre habilitando el voto cruzado, para mantener esa independencia que hemos ganado, pero a su vez ganar tiempo a la hora de gobernar. El Presidente tiró al gato sobre la mesa para ver quién lo agarra.

Dicho esto, y siendo las 18.34 horas, me retiro por un instante para ver quién ganó las elecciones en Salto leyendo EL PUEBLO de hoy. La seguimos en otro momento.

Hasta la semana que viene y tilo pa’la barra…