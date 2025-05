APUNTES EN BORRADOR N° 912

Edición Año XVIII N° 912, lunes 5 de mayo de 2025

INEVITABLE. Tener la oportunidad de escribir cada semana desde aquí desde hace más de 18 años es un privilegio, pero también una gran responsabilidad, la que agradezco infinitamente porque tengo claro que no todos los periodistas de Salto tienen la ocasión de tener un espacio en un diario con una rica trayectoria de 65 años en nuestra sociedad para poder expresarse libremente sobre todos los temas.

En ese sentido, es inevitable que mencione algo que ya todos saben, porque el propio diario lo ha informado pues no hay nada para esconder, me refiero a que EL PUEBLO ha iniciado una nueva Etapa en su larga vida, con nuevos dueños que vienen con una propuesta innovadora para mejorar las distintas plataformas informativas de las que dispone nuestro diario, apuntalándolo al siglo digital en el que nos encontramos, pero decidida y obstinadamente apostando al formato papel, para quienes nos gusta lo tangible en la lectura.

Cuando una puerta se cierra, otras se abren, de eso se trata la vida. Aún recuerdo cuando en 2006 Luis “Ruso” Giovanoni me ofreció escribir en uno de sus tantos proyectos. “La República de Salto” fue una experiencia que duró 29 semanas y que por diferencias con el director de entonces de “La República” de Montevideo, Federico Fasano, se terminó el proyecto. Algo vio el Ruso o simplemente me tuvo en estima, que me sugirió mandar una carta a EL PUEBLO ofreciendo mis servicios. Eso me llevó a tener una reunión de trabajo con Adriana Martínez quien en principio me ofreció escribir dos columnas semanales, “Mentiras Verdaderas” los domingos y “Apuntes en Borrador” los lunes. Abracé con fuerza la posibilidad de formar parte de un diario con tanta historia. Con el tiempo me enteré que el propio Ruso había empujado un poco a mi favor para mi contratación.

También recuerdo cuando comencé a trabajar regularmente en la comunicación radial, julio de 1998, e iba de pasada cada mañana hasta EL PUEBLO a levantar el diario para llevarlo a la radio. Una de esas mañanas, bien tempranito, el Ruso estaba cómodamente sentado en la administración, me preguntó si yo era el de la radio y entonces me dio el primer consejo que recibí en el periodismo, el que atesoro desde entonces como principio fundamental de mi trabajo, “no te olvides que la estrella en las entrevistas es el entrevistado. El día que pienses que la estrella es el periodista, se terminó tu corta carrera en los medios”.

8 años después de ese consejo, Adriana Martínez me recibía junto a Alberto Rodríguez, Jefe de Redacción, quienes al poco tiempo de haber ingresado, me ofrecían ampliar mi trabajo haciéndome cargo de lo que terminó siendo la entrevista de los domingos.

Pasados 18 años, hará una semana, conocí a Alejandro Montero, presentado por Gustavo Boksar, quienes acaban de dar inicio a esta Tercera Etapa de EL PUEBLO y quienes me propusieron continuar trabajando en un medio del que me siento parte luego de varias tormentas que hemos logrado sobrellevar como medio de comunicación.

En base a cómo está la situación del departamento hoy y mantener un trabajo de riesgo, como es, entre otros, el periodismo, es un privilegio que debemos valorar como corresponde y agradecer a quienes confían en mí, pero por sobre todas las cosas, en quienes confiaron en su momento dándome la posibilidad de formar parte de EL PUEBLO.

