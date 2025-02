APUNTES EN BORRADOR N° 902

Edición Año XVII N° 902, lunes 24 de febrero de 2025

ETAPAS. Hoy es un día donde las emociones se cruzan transformándose en una especie de montaña rusa de sentimientos enfrentados porque esta medianoche mi único hijo partirá a la capital para comenzar a forjar el camino de su propio futuro.

Es un momento de alegrías y dolores, todos sanos porque son sensaciones que se tienen debido a que todos estamos creciendo, los padres desde el desprendimiento y los hijos desde ese paso definitivo donde comienzan a tomar sus propias decisiones, equivocándose en muchas de ellas pero que al corregirlas, les permitirá desarrollarse como personas.

Por un lado, los padres queremos que den ese paso cuanto antes, pero no termina de subirse al ómnibus y ya comenzamos a extrañar. Para ellos, el comienzo de la aventura más grande que la vida les depara, para los padres, el comienzo de la tensa calma. Todos debimos pasar por esto, y si no lo hicieron, deben hacerlo porque esa decisión terminará por ayudar a todos. Uno entiende eso, pero igualmente esta noche no será fácil.

*

INICIOS. Así como la vida de las personas está colmada de inicios y cierres, también lo están los países. En esta misma semana seremos testigos del cierre de una etapa y del comienzo de otra en materia de gobierno del país. Balances varios de lo que termina, y expectativa por lo que comienza, como suele suceder en Uruguay cada cinco años.

Y si bien nos vanagloriamos por ser el país más democrático y republicano de la región, sin embargo he leído alguna estadística histórica que marca que con este cambio de gobierno Uruguay por primera vez estará viendo cuarenta años de corridos sin interrupción institucional. Hemos tenido crisis severas en este tiempo, como la vivida en 2002 o los percances sufridos por inundaciones o largas sequías, pero todo se ha ido resolviendo.

Lo que también es cierto es que desde el 1° de marzo de 1985 hasta la fecha, han pasado cuarenta años sin golpes de Estado, ni dicta-duras ni dicta-blandas (como fue definido el golpe de Terra en 1933, entre otras terminologías), en pleno ejercicio de nuestra Constitución de la República. Esto está bueno decirlo para que no creamos que toda la vida vivimos en democracia y que solo tuvimos el golpe en el 73. El primero de todos lo sufrieron nuestros antepasados en 1836.

Venimos bien, pero tampoco es para tirar manteca al techo. Un estadista argentino como sin duda fue Raúl Alfonsín, decía en sus discursos que con la democracia se come. Supongo que sería algo más que una metáfora pero no deja de ser una cita destacada en los anales de la alta política latinoamericana.

Este viernes 28 de febrero será el último día de Luis Lacalle Pou como Presidente de la República. Al día siguiente habrá algunos minutos donde nuestro país llegará a tener dos Presidentes, desde el momento en que Yamandú Orsi juré ante la Asamblea General y hasta que Lacalle Pou le entregue los atributos presidenciales (banda y bastón) a Orsi, símbolo del “te entrego las llaves del país, ahora el conductor eres tú”. No dejará de ser vivido como lo que es, ha sido y sigue siendo, una verdadera fiesta cívica.

Hasta la semana que viene y tilo pa’la barra…