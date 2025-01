APUNTES EN BORRADOR N° 898

Edición Año XVII N° 898, lunes 27 de enero de 2025

DUALIDAD. Recientemente se hicieron públicas las declaraciones del Senador nacionalista Sergio Botana contra quien es el Ministro del Interior designado, el exfiscal Carlos Negro.

Consultado periodísticamente Botana sobre qué le parecía el gabinete que había armado el Presidente electo Yamandú Orsi, el legislador blanco respondió que le “parece que el Presidente designó bien, que puso equilibrio entre lo político y sus mayorías en el gabinete, que puso técnicamente bien. El único que no me gusta es el ministro Negro” (Fuente: Montevideo Portal, 26.1.25).

No dejó esperar la pregunta del periodista, inmediatamente arremetió agregando por qué no le gusta Negro como futuro Ministro del Interior. “Si un Ministro empieza con el antecedente de haber andado chusmeando sobre dos Senadores, ver a qué hora declaraban, filtrando noticias, y de informante de un periodista de poca talla como Gabriel Pereyra, no empezó bien” (ídem).

Confieso que cuando leí el título de la nota (“Chusma” e “informante de periodistas de escasa relevancia moral”: Botana sobre Negro), pensé que se refería a otro periodista, que también ha estado en boca del gobierno nacional permanentemente con las denuncias que ha venido realizando, y hasta donde sé, ninguna ha logrado ser desmentida.

No se trata de realizar una defensa corporativa de periodistas, además, tengo claro que tanto Gabriel Pereyra como Eduardo Preve (en quien pensé) pueden tranquilamente defenderse solos. De todas maneras, no está demás renovar mi solidaridad ante tanto atropello a la libertad de prensa.

Pero lo que deseo expresar, con total humildad, es que está claro que los gobernantes de turno (porque no solo este gobierno que está culminando ha presionado a periodistas) no suelen ser muy amigos que digamos de los periodistas, porque la tarea del periodista es preguntar y cuestionarlo todo, y los gobernantes no suelen sentirse cómodos con eso.

La tarea del periodista es sacar de la zona de confort a los gobernantes, que cuando suelen ser oposición, son los primeros defensores de la libertad de prensa, pero una vez que pasan al otro lado del mostrador, su actitud cambia. Esto ha pasado siempre y con todos.

Deja de interesarme si a los gobernantes les gusta el trabajo de los periodistas, deberían ser los primeros que impulsen a los periodistas a investigar cada aspecto de su gobierno si nada tienen para ocultar y en aras de la transparencia. Ahora, si hacen las cosas mal, no se enojen luego con los periodistas por hacer su trabajo.

Una vez, cuando Gabriel Pereyra vino a dar un taller de periodismo a diario EL PUEBLO, recuerdo claramente que nos dijo que cuando un medio capitalino suele decir que una alta fuente del gobierno dijo tal o cual cosa, no se referían al portero de ningún Ministerio, sino al mismo Ministro o al propio Presidente de la República, porque cuando les conviene, filtran información a periodistas. Como cuando el Presidente era encontrado “casualmente” almorzando en algún restaurante céntrico montevideano con su ex señora o más recientemente con quien fue el candidato presidencial de la coalición.

Esa dualidad de criterio que quede para los que no saben, pero esos ataques de furia que cada tanto le da a alguien contra un periodista es porque justamente lo encontraron haciendo algo indebido. Al pan pan…

Hasta la semana que viene y tilo pa’la barra…