APUNTES EN BORRADOR N° 892

Edición Año XVII N° 892, lunes 16 de diciembre de 2024

LAS MÁS. Luego de un domingo de descanso, sin ver ni leer nada en la previa, cosa que auténticamente fuera un día para recargar energía y alejarme del trabajo, decidí meterme en un portal de noticias nacionales de renombre, que para mí es referente por su seriedad y alejado de manipulaciones mediáticas como considero que es Montevideo Portal. Vi las noticias que tenía recién ingresadas, pero me detuve a ver cuáles eran las cinco más leídas por nuestra población, que marca un poco lo que es público objetivo de dicho medio.

Veamos. 1) Encontraron el cuerpo de un joven de 27 años; estaba semicalcinado y con balazos. 2) Inumet cesó alerta amarilla por vientos fuertes debido a mejora temporaria. 3) Nacional: el nueve “probablemente venga de Brasil”, contó Perchman, y dio un nombre fuerte. 4) Nacional: ¿Cómo quedó conformada la nueva Comisión Directiva de los tricolores? 5) “Nada común”: así avanza por Uruguay desde Brasil el ciclón subtropical Biguá.

Y ahora, cometeré una infidencia, porque al decir de todas estas cinco noticias cuál me pareció más interesante para leer, también estaré marcando de cierta manera mi propio perfil como lector. Quien realmente me conozca no se sorprenderá.

Las noticias que llamaron mi atención fueron las referidas al clima. Seguimos sin ponernos de acuerdo con los técnicos de Inumet. Cuando señalan alertas, no pasa nada, y cuando pasan cosas, la alerta aparece después, como para disimular la omisión.

Concretamente ese famoso ciclón subtropical llamado Biguá que dijeron que ingresaría por la zona litoral norte, mencionando concretamente la región en la que Salto está incluida, y que en cierta forma generaron alarma y preocupación colectiva, bueno, como todos sabemos no pasó absolutamente nada. Últimamente he comenzado a creer más en las empresas encuestadoras que en aquellas que pronostican el clima, aunque de seguro, si algunos de los técnicos que allí trabajan, cualquiera de las dos, van al casino, seguramente salgan más pobres de lo que entraron. Cada vez sabemos menos a quien creer.

*

ATENTI. No es porque nos guste poner nerviosa a la gente, pero en serio, ¿se dieron cuenta que estamos a ocho días de las tradicionales fiestas? Para algunos, la Navidad, para otros el Día de la Familia (es así en Uruguay de acuerdo a nuestro ordenamiento legislativo que data de 1917, bajo la segunda Presidencia de José Batlle y Ordóñez).

He conversado este fin de semana con algunos amigos montevideanos, que me han contado que ya se escaparon al Chuy para hacer el acopio de todo lo que van a tomar y comer, me hablaron de las increíbles ofertas que allí se encontraron debido a la reciente devaluación que hizo Brasil de su moneda. Pero por otro lado, he conversado también con amigos que vienen planificando qué harán pero que todavía no han hecho ninguna compra.

Po otro lado, permítanme recomendar a comercios salteños mayoristas que tienen muy buenos precios en variada mercadería sin tener que viajar a ningún lado fuera de fronteras y apostar así por el trabajo y capital salteño. Solo para dar un ejemplo, y de algo que por razones obvias me quedó grabado a fuego. Un tarro de 5 litros de helado de varios gustos de una marca destacada capitalina por $ 590 (el mismo lo he visto en algunas despensas barriales a $ 610, y aún sigue siendo un muy buen precio). Lo digo solo para tener en cuenta el frío postre porque se anuncia que tendremos una noche del 24 con bastante calor.

No se dejen estar con las compras.Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!