APUNTES EN BORRADOR N° 889

Edición Año XVII N° 889, lunes 25 de noviembre de 2024

UNA VEZ MÁS aquí nos encontramos, sentados frente a mi computadora escribiendo en la tranquilidad de mi escritorio una hora antes de la apertura de las primeras urnas. Pudiendo repetir el rito de no hace más de un mes, no me costaría nada cortar y pegar lo que escribí entonces, pero quizás tenga hoy ganas de escribir algo más de lo que hicimos aquel lunes 28 de octubre, no hace tanto y sin embargo, muchas cosas pasaron desde entonces.

Al momento de leer esta columna posiblemente ya tengamos un Presidente electo, pero quizás también tengamos que esperar a que los votos observados terminen de confirmar esa noticia. Las encuestas al final dijeron que teníamos un final tan cerrado que las diferencias podrían ser menor a la cantidad de votos observados (que oscilarán entre 32 a 35 mil, posiblemente y siempre de acuerdo a las estadísticas). Si la diferencia final entre las fórmulas presidenciales oscila entre 35 a 40 mil votos, los observados no cambiarán nada.

- espacio publicitario -

De todas maneras, uno se queda con la sensación de que a esta película ya la vimos hace cinco años, o lo que podría significar un símil a todo esto podemos encontrarlo en la revisión del VAR cuando hay dudas en un gol y la hinchada debe esperar cerca de tres a cinco minutos que se vuelven eternos para poder gritar y gozar del gol. Desde que llegó el VAR el fútbol ya no fue lo mismo, la pasión comenzó a enfriarse. Eso es distinto en la política.

Si anoche no pudo festejar nadie quedando a la espera del VAR de los observados que deberá revisar la Corte Electoral, habrá que esperar menos de una semana para confirmar si hubo o no gol de alguien.

Lo que podemos decir, si se confirma la tendencia y si tenemos que esperar esos días de revisación de los observados, es que tenemos Presidente, pero que todavía no podemos decirlo, pero Presidente electo tendremos, porque nuestro sistema electoral en esta democracia tan llena de errores pero que trabaja en su mejoramiento, de ahí que la democracia no sea un sistema perfecto sino perfectible, no deja de ser un ejemplo mundial en una región tan llena de incertidumbre.

Así que repitamos una fórmula que escribimos hace menos de un mes y reconozcamos el triunfo de quien ganó en su legítimo derecho aún sin saber si fue Orsi o si fue Delgado, porque el abrazar con pasión a nuestro Estado de Derecho pasa por eso, por la tolerancia y el respeto a quien piensa distinto, por eso ese estado del alma comienza en uno mismo y que luego se proyecta en algo más colectivo. Es por eso que el mundo nos observa, porque dentro de la sangre que fluye por nuestras venas, como buenos latinos de sangre caliente que somos, tenemos un espacio de respeto sagrado por nuestras instituciones, a las que tenemos que seguir defendiendo contra los embates autoritarios que siempre están tentando suerte a ver si alguien le abre la puerta.

Incluso desde los medios de comunicación debemos defender el más amplio e irrestricto ejercicio de la libertad de expresión de todas las orientaciones, pero debemos hacerlo con una responsabilidad republicana para defender, por un lado al Estado de Derecho, que nos rige, y por el otro, por ser obreros en la construcción y consolidación del Estado que tenemos y del que nos sentimos orgullosos porque está ahí para seguir dando oportunidades a quienes la vida se le ha hecho cuesta arriba. Sepamos pues diferenciar lo que es el periodismo de quienes practican la comunicación mercenaria.

Defendamos, por tanto, el estilo de vida del que disfrutamos, y que solo dependerá de cada uno de nosotros, como ciudadanos, que no lo volvamos a perder. Viene bien recordar un día como hoy cuando se rememoran 40 años de votar una salida para recuperar la Democracia perdida de facto un 27 de junio de 1973 y que recuperamos plenamente el 1° de marzo de 1985 cuando asumió el Presidente que los uruguayos eligieron.

Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!