APUNTES EN BORRADOR N° 866

APUNTES EN BORRADOR Edición Año XVII N° 866, lunes 17 de junio de 2024

GUERRA. Mi primer acercamiento a Pepe Guerra fue, obviamente, con Los Olimareños. Un querido profesor de educación física del liceo donde estudié, que venía con su esposa de Montevideo, nos mostró en su casa, junto a otros compañeros del fútbol cinco de la plaza de deportes, sus discos. Estos estaban al lado de un aparato portátil con unos parlantes bien modernos para esa época. Entre varios discos, logré rescatar uno de “Los Olima…”, y se lo pedí prestado para escucharlo tranquilo en casa.

Lo cierto es que, después de escucharlo por primera vez, no dejé de hacerlo hasta memorizar sus letras. Corría el año 1985, cuando lo que sabía de “Los Olimareños” era lo que me contaban, porque no había ni internet ni Wikipedia ni nada que hablase de ellos. Parecía que la dictadura los había borrado, como hizo también con Zitarrosa, el Sabalero y tantos otros artistas identificados con la izquierda uruguaya.

Más tarde, me enteré que se separaban y que tanto Pepe como Braulio seguían sus carreras solistas debido a alguna diferencia personal que tuvieron, la cual no profundicé porque antes que nada estaba su arte. Una vez en Salto, vi a Pepe seguido por la Expo, conocí al Bocha Ardaix, quien me habló de Víctor Lima y de su especial relación con “Los Olimareños”. Ahí ya conocí desde vivencias personales un poco más.

Con el tiempo, pude conseguir por internet e incorporar a mi computadora y a mi teléfono varios discos del dúo. Tuve la oportunidad de entrevistar para EL PUEBLO solo a Braulio en una de sus tantas visitas a Salto. Conversar con Pepe quedó en mi larga lista de pendientes porque ahora se fue de gira y ya no volverá por estos pagos, por lo que “mi corazón, ‘ta llorando”.

AGENDA. Las encuestas preguntan, la gente contesta, y así se va armando la agenda de los distintos discursos políticos. No todos hacen caso, pero igualmente no lo soslayan.

Cuando se dice que los uruguayos entienden que el principal tema que los agobia es la seguridad, y que es una mayoría importante que ronda el 47% (bajó, porque en la anterior medición era el 48%), en realidad quien lo dice es la empresa encuestadora, que es incluso la que mide y proyecta al resto de los uruguayos que no fuimos consultados, la cantidad de personas que entiende eso. Lo que me lleva a preguntar, si las encuestadoras se centraran en preguntar a quienes vivimos en la franja litoral oeste, en la frontera con Argentina, ¿se sacarían las mismas conclusiones? ¿La gente respondería lo mismo? ¿Tenemos que creer que a nosotros también nos preocupa la seguridad por encima de la falta de oportunidades laborales y de un buen y justo salario?

Es aquí cuando me queda claro que ciertas generalizaciones terminan por perderse en la incoherencia de algunos planteos sin tomar en cuenta las distintas regiones del país, cada cual con sus problemas y vivencias, y que nada tienen que ver con la zona metropolitana, que es donde suelen hacerse (porque quiero creer que esas encuestas verdaderamente se hicieron). Aunque nos digan que el universo consultado realmente nos representa a todos… pero no.

Hasta la semana que viene… ¡y tilo pa’ la barra!