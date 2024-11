APUNTES EN BORRADOR

Edición Año XVII N° 886, lunes 4 de noviembre de 2024

LUNES. La semana pasada escribimos esta columna antes de conocer el resultado electoral de una jornada espléndida desde lo climático y desde lo humano, y es que el resultado que indicaron las urnas no debe ser más que un pequeño mojón en la historia de nuestro país solo comparable con una cuestión anecdótica, porque lo que realmente debe importarnos como miembros de nuestra sociedad es de lo que todos hablaron fuera de las fronteras de nuestro país respecto a la riqueza republicana y democrática de nuestra sociedad.

Así que no solo que reafirmo lo escrito, sino que vuelvo a reafirmarlo una semana después. Es cierto que el pasado domingo hubo vencedores y perdedores, eso forma parte de lo anecdótico. La historia recordará a quienes ganaron y fueron parte de una anotación del gran libro que cuente nuestra historia, pero lo que realmente importa es que luego de cada domingo de elecciones habrá un día lunes en el que el mundo seguirá girando y nuestros problemas seguirán estando y tendremos que seguir peleando con el oso que no deja de acecharnos, pero que si se va, lo extrañaríamos, porque la historia de la humanidad se ha destacado por nunca bajar los brazos ante la adversidad y hacer frente a nuestros desafíos tanto personales como los que tenemos por ser parte de algo más grande y comunitario.

Así que, pese a las noticias del lunes, recordemos al gran Artigas y sigamos adelante, “sin vencidos ni vencedores”, porque la verdadera pelea del día a día, sigue.

*

ANÉCDOTAS. De los momentos vividos durante la jornada electoral y sobre lo ocurrido a la noche, cuando todos estaban conectados o a la televisión o a la radio o a los diarios con sus portales digitales buscando las últimas noticias y saber si su candidato había ganado o quedado por el camino y de los nervios vividos ese día surgieron decenas de anécdotas que ya han sido algunas contadas durante la semana.

Es que en definitiva, la vida termina siendo una sumatoria de momentos vividos que generan anécdotas, las que luego serán transmitidas de boca en boca y de generación tras generación, que terminarán generando un folklore particular de cierto aspecto de la vida de todos pero que sin embargo, nunca leeremos en una crónica periodística o en algún libro de historia, porque se trata de esas pequeñas historias que forman parte de nuestras vidas y que no trascienden porque no le importan a nadie más que a uno.

*

TIEMPO. Hace algunas semanas hacíamos mención a la relatividad del tiempo, eso nos hace pensar nuevamente a que hoy estamos a solo un mes y veinte días de las fiestas en que se celebra la natividad del niño Jesús o como también se la llama por los menos creyentes de cuestiones metafísicas, el día de la familia. Y tan solo una semana después, estaremos reuniéndonos nuevamente para celebrar la culminación de un nuevo año y el inicio de una nueva vuelta alrededor del sol.

Por eso es importante recordar que más allá de cuestiones coyunturales y anecdóticas para un país como es el día de las elecciones, lo que casualmente repetiremos dentro de veinte días, la vida continúa, y nada de eso cambiará por saber quién será por solo cinco años el presidente de nuestro país.

Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!