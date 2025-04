APOSTILLAS DE CAMPAÑA N° 56

Edición Año II N° 56, jueves 17 de abril de 2025

CUENTA REGRESIVA… nos encontramos a 24 días de las elecciones departamentales, que incluye Junta Departamental, Intendente y Municipios… “mientras la vida va” (dixit Chito).

*

FAKE. Las noticias falsas proliferan en esta campaña electoral como pocas veces hemos visto, así como perfiles truchos y no tan truchos que alimentan esas mentiras viralizándolas.

*

TALLER. Parece que alguien se dio cuenta de lo anterior, y nos informan que este miércoles 23 a las 9.45 horas en la sede de la Universidad Católica (Artigas 1251), se estará realizando un taller sobre fact-checking dirigido a periodistas sin ningún costo. La información que nos proveyeron colegas de Montevideo, es que se trata de capacitar y dar herramientas de trabajo a periodistas debido a la “desinformación en el contexto electoral”.

*

INVASIÓN. Aprovechando el feriado de esta semana en particular, los distintos sectores de todos los partidos vienen realizando en cada jornada actividades en los distintos barrios de la ciudad, llevando volantes y listas, a poco más de tres semanas de las elecciones.

*

DISMINUIDOS. No todos están jugando en este partido, otros recién están comenzando. La pregunta que ya algunos se están haciendo es si con eso alcanza para ganar una elección. Quedaron secuelas de las elecciones del año pasado, y ahora algunos las están cobrando.

*

JINGLES. A menos de un mes de las elecciones, siguen apareciendo jingles de campaña de los candidatos a Intendente. Con un colega, históricamente hemos hecho el ranking de los peores. Hoy les dejo por orden cronológico los más pegadizos que se escuchan en las radios: son los de Malaquina, Albisu y Fonticiella. El resto todavía está a tiempo de mejorar.

*

ESCÁNDALO: La ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, confirmó que su casa no está regularizada en Catastro, llevando décadas abonando la contribución inmobiliaria como si viviera en un terreno baldío… desde el año 2004 Cairo abonó dos cuotas del Impuesto de Primaria, que sumados dan $ 89. Consultada sobre por qué abonó esas dos cuotas y no siguió cubriendo el importe, Cairo dijo que no lo recuerda (Fuente: diario El País, 15.4.25).

*

LA FRASE: “Gobernar también es predicar con el ejemplo. No puede ser tan difícil de entender” (Andrés Danza, periodista y director de Búsqueda, en su X, 15.4.25).

*

LA DEL ESTRIBO. Lorena Ponce de León se ha vuelto una influencer. En un video que filmó junto a su hija Violeta, da consejos de cómo trasplantar plantines. Tilo pa’la barra!