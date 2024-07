APOSTILLAS DE CAMPAÑA N° 18

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Edición Año I N° 18, miércoles 17 de julio de 2024

INUSUAL. Esta semana salimos en un día inusual debido al feriado de mañana. Si hacemos una consulta popular sobre qué se conmemora este jueves en nuestro país, podemos llegar a llevarnos un fiasco como sociedad. Triste, pero real. Igual, ¡que viva la Constitución!

PRESIDENTE. Tras arduas negociaciones donde tuvo que intervenir el Intendente Lima, se alcanzó un acuerdo entre la bancada de Ediles del Frente Amplio y fue elegido como Presidente de la Junta Departamental de Salto el Edil frenteamplista Pablo Alves Menoni.

DISIDENTES. Los Ediles Oficialistas Gonzalo Rodríguez e Irma Félix al fundamentar su voto por el Edil Pablo Alves, sostuvieron que lo hacían únicamente por disciplina partidaria, reclamando que les fue impuesto votar por Alves sin poder discutirlo en la bancada.

VICEPRESIDENCIAS. Como se informó en la edición de ayer de EL PUEBLO, la primera vicepresidencia recayó en la Edila Elda Albarenque y la segunda vicepresidencia en la Edila Marlene Dornelles. Pero lo cierto que esa votación estuvo a punto de fracasar por un voto…

RETIRADA. Luego de votar la Presidencia, tres Ediles del Frente Amplio se retiraron de sala, dejando su bancada con apenas 14 votos, mientras que a la oposición le faltaba un Edil. La oposición propuso para dichos cargos a los Ediles Carmen Fusco (colorada) y Pablo Williams (blanco) en modo coalición, pero solo tuvieron 13 votos cada uno.

SIN INTERÉS. Por más que la oposición hubiese hecho el intento consiguiendo que llegara un suplente a la banca ausente, se hubiese empatado en 14 votos con el oficialismo y debería desempatar el Presidente por tener voto calificado y que obviamente se inclinaría por los nombres propuestos por el Frente Amplio. De todas maneras pudimos saber que no había interés en la oposición en captar esos cargos dejando que la fiesta terminase en paz.

HIDALGOS. El Presidente saliente, el Edil Marcirio Pérez, pidió la palabra luego que hablara un número importante de Ediles de la oposición saludando al nuevo Presidente, para destacar la “hidalguía de los Ediles de la oposición” por reconocer la figura de Alves y que tratara de mantener eso durante su gestión, a lo que Alves respondió que se le había adelantado, pues iba a decir lo mismo, remarcando el silencio de su bancada.

LA FRASE: “No pretendo que se me recuerde por el discurso que di hoy sino que se me recuerde si pude llevar a cabo lo que me propuse para este período” (Edil Pablo Alves, Presidente de la Junta Departamental de Salto, en la edición de ayer de EL PUEBLO).

EL DESAFÍO que tendrá por delante el nuevo Presidente del legislativo local es que el órgano pueda funcionar lo más normal posible en año electoral. Por lo demás, tilo pa’la barra!