APOSTILLAS DE CAMPAÑA – N° 16

Edición Año I N° 16, jueves 4 de julio de 2024

PASADAS las elecciones, ¿cómo les fue en la penca electoral? Por lo que pudimos ver, salvo alguna pequeña excepción, la encuesta publicada la semana pasada anduvo bastante bien.

PROMEDIO. Comparando respecto a las interna de 2019, el Frente Amplio creció unos 7 mil votos y se confirmó como la principal fuerza política de Salto, el Partido Nacional quedó segundo pese a no tener una interna interesante, el Partido Colorado perdió más de 4 mil votos y Malaquina desplazó a Coutinho luego de 15 años de hegemonía en su interna.

FA. Andrés Lima confirma su liderazgo en Salto con el 55% de los votos a nivel departamental y con un 5% menos en lo nacional, lo que llevará a algún estudio lista a lista del ENFA para saber cuál de todas ensobró con Orsi y Cosse, y se “olvidó” de Lima.

HABEMUS. Finalmente la “Coalición Republicana” (CR) tuvo los votos que se necesitaban a nivel nacional y local y será de la partida en mayo de 2025 para la departamental local.

BLANCOS. Se consolida liderazgo nacionalista de Albisu pese a denuncias mediática y parlamentaria, pasando a ser el candidato blanco a la CR. La interna de “Aire Fresco” la ganó Pablo Constenla, pero como no definía nada, siguen tanto él como Carlos Silva, Eugenia Taruselli y Facundo Marziotte en carrera para la Diputación de octubre.

COLORADOS. Los votos Observados definirán las candidaturas a la Diputación de los colorados. Por un lado, si el candidato será Horacio de Brum o Pablo Perna por el malaquinismo (solo 11 votos los separa) o si será Mariano Casola u Omar Estévez el candidato por el lado del germanismo, acá solo 30 votos los separa.

CABILDANTES. Si bien la exdiputada Eguiluz tuvo la mejor votación lista a lista, quien ganó fue el acuerdo entre Gabriel Rodríguez y Jesús Grasso que terminaron teniendo más votos.

CR. Ya dijimos que Albisu será uno de los tres candidatos a la Intendencia de Salto por la Coalición, el otro será Marcelo Malaquina por los colorados y faltaría definir quién representará a Cabildo Abierto. Todo haría pensar que sería Daniel Galliazzi, quien en la mañana de ayer dijo en radio Arapey que si la convención departamental lo propone, él aceptaría. Ahora, según pudimos saber, no todos los cabildantes estarían de acuerdo. En este caso, habrá que esperar un poco más a la definición política de dicho partido.

GESTIÓN. Los diputados locales colorado y cabildante que se sometieron a las urnas reprobaron el examen al no recibir la aprobación del electorado. El mejor jugador terminó siendo el frenteamplista porque se quedó en el banco y no jugó (para usar una terminología afín a los tiempos de Copa América, al no exponerse marcando sus votos). Tilo pa’la barra!