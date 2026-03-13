Angus realiza la segunda edición de Angus Day en Treinta y Tres

La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay llevará adelante este viernes la segunda edición del Angus Day, una jornada técnica y empresarial que busca acercar a productores y actores del sector a las principales herramientas que ofrece la institución para mejorar la productividad y la rentabilidad de las empresas ganaderas.

La actividad se desarrollará desde las 16 horas en la Sociedad de Fomento Rural de Treinta y Tres y marcará, además, el inicio de una etapa de descentralización del evento, que en su primera edición se había realizado en Montevideo.

El presidente de la gremial, el ingeniero agrónomo Juan Pablo Pérez Frontini, destacó que la jornada “es una instancia para mostrar todo el trabajo que se realiza durante el año y los distintos programas que tiene la institución, todos enfocados en agregar valor a las empresas agropecuarias”.

En ese sentido, explicó que la convocatoria está dirigida tanto a socios como a productores no socios, ya que muchos criadores utilizan algunos programas específicos, pero desconocen el abanico completo de herramientas disponibles.

Entre los principales instrumentos que se presentarán figura el programa fenotípico, que incluye las certificaciones Angus y SA, las cuales —según indicó— generan una valorización diferencial en el mercado para vientres y reproductores certificados.

También se abordará el programa de evaluación genética, donde el uso de DEP (Diferencias Esperadas en la Progenie) permite orientar la selección de toros según objetivos productivos específicos, como mayor peso al destete o mejoras en características carniceras.

La jornada incluirá además detalles del programa de certificación de carnes Angus, que actualmente trabaja con 13 empresas en Uruguay y canaliza los recursos obtenidos hacia investigación, promoción de la raza y desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para el sector.

A su vez, se presentarán las iniciativas de formación y capacitación que impulsa la institución, entre ellas programas de liderazgo, jornadas de selección y la gira anual de criadores.

Pérez Frontini subrayó que todas estas herramientas “tienen impacto directo en los resultados económicos de los establecimientos”, algo que será respaldado durante la actividad con datos de mercado y testimonios de productores que ya integran los distintos programas.

El cierre de la jornada estará enfocado en el contexto internacional y los desafíos comerciales para la carne uruguaya. El análisis estará a cargo del especialista en comercio exterior Ignacio Bartesaghi, quien brindará una exposición sobre oportunidades y amenazas para el país en un escenario global marcado por tensiones geopolíticas, nuevos esquemas de proteccionismo y cambios en los principales mercados de destino.

La actividad finalizará sobre las 20 horas con una instancia de camaradería entre participantes.

Desde la organización se informó que la participación es gratuita, pero con inscripción obligatoria, debido a que los cupos son limitados.

