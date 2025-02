ALTO PORCENTAJE DE VENTAS Y BUENOS VALORES EN «RVN»

Remate Virtual del Norte (RVN) realizó su 46 remate, primera actividad del corriente año desde el Salto Polo Club con una oferta muy interesante de vacunos y lanares, que a excepción de algunos lotes que tenían ciertas pretensiones de venta, el resto se comercializó con buena demanda y buenos valores.

Mauricio García da Rosa calificó como positivo el último remate, aunque reconoció que fue más trabajoso en comparación con los del año pasado. Destacó que, a pesar de las dificultades, se logró una buena colocación de los lotes, con valores que se mantuvieron dentro del mercado.

Si bien algunos lotes de lanares quedaron sin vender debido a la situación del sector, García da Rosa subrayó que el remate contó con lotes provenientes de distintos departamentos, como Artigas, Salto y Tacuarembó, lo que refuerza el objetivo de seguir expandiéndose. Además, valoró el trabajo de colaboradores en la zona, que han sido clave para fortalecer la presencia en nuevos mercados.

El consignatario señaló que el consorcio ya trabaja en la entrega de los animales vendidos y en la organización del próximo remate, manteniendo el enfoque en el análisis del mercado y en las condiciones climáticas, que han representado un desafío para la actividad ganadera en la región.

Por su parte Geronimo Azanza destacó los resultados positivos del nuevo remate, realizado por segunda vez en enero, un mes que tradicionalmente presenta menor oferta ganadera. A pesar de los desafíos, la subasta logró una alta colocación, con solo dos lotes de lanares y un lote de vacunos sin vender, todos ubicados en Tacuarembó.

Azanza resaltó la expansión hacia nuevas zonas como Tacuarembó, un proceso que, aunque desafiante, ha permitido concretar ventas en esa región. Además, se mostró sorprendido por los valores obtenidos en algunas categorías, reafirmando la confianza de vendedores y compradores en este tipo de remates virtuales.

Respecto al contexto climático, señaló que las recientes lluvias han sido desparejas en el departamento de Salto, con mejores registros en el sur, lo que influye directamente en el ánimo del productor y en la planificación de futuras compras.

Finalmente Ignacio Beriau también se mostró conforme, destacando que, pese a ser un mes con menor oferta ganadera, se logró concretar una subasta con gran colocación y buenos valores. En lanares, solo dos lotes quedaron sin vender, mientras que en vacunos, el único lote sin colocación también provenía de Tacuarembó, departamento donde la firma busca expandirse.

Beriau resaltó que la venta fue trabajosa, pero con un alto porcentaje de colocación y precios sorprendentes en algunas categorías. Agradeció la confianza de vendedores y compradores, reafirmando la importancia de los remates virtuales en el negocio ganadero.

El próximo remate del consorcio será el 26 de febrero, con inscripciones abiertas. Mientras tanto, el foco está en la rápida entrega de los animales vendidos y en la preparación de la próxima subasta.

VALORES PROMEDIO

Corderos/as US$ 29; borregas US$ 65; ovejas US$ 52,4; capones US$ 60; terneros: US$ 2,44; novillos 1 a 2 años US$ 2,38; novillos 2 a 3 años US$ 2,25;novillos más de 3 años US$ 2,35; vacas de invernada US$ 1,82; terneros y terneras US$ 2,50; vaquillonas de 1 a 2 años US$ 2,14; vientres entoradas US$ 656,44 y pieza de cría US$ 445,65.