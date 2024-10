Ricardo Caruso Lombardi estuvo como invitado en el programa Falta envido del canal de streaming Crudo TV, donde habló por más de una hora. Entre los muchos temas por los que fue consultado, estuvo sobre la mesa el de Luis Suárez y sus declaraciones respecto a Marcelo Bielsa.“Muy desubicado lo que hizo Suárez. Eso no se hace”, expresó el director técnico argentino, y agregó: “Yo lo mando al carajo”. “Mirá si lo voy a felicitar como lo felicitó Bielsa. ‘Aprendí mucho de Suárez’, dijo. ¿Qué aprendió? No aprendió nada. ¿Cómo va a hablar así de él?”, agregó el exentrenador de Miramar Misiones.

“QUÉ TIENE QUE DECIRME?

Sobre lo que haría con Nahitan Nández y Federico Valverde, quienes respaldaron las afirmaciones del máximo goleador histórico de la selección uruguaya, fue claro: “Los agarro a solas y les digo: ‘¿Qué tienen para decirme? Miren que yo no me voy a ir, salvo que me echen ustedes y perdamos todos los partidos’”. En relación a Bielsa, no cree “que no salude”. “Que sea un perro verde y algún día no salude, puede pasar. Me parece raro que muchos jugadores hablaron bien de él. ¿Y ahora se hizo malo de golpe? No me cierra. Salvo que Marcelo esté en un momento malo”, manifestó. “Declarar lo que declaró [Suárez] no me pareció de buen gusto. No me gustó ni un cachito. Hay jugadores que se la creen mucho. Algunos cuando están abandonando el barco se la creen, y se creen intocables. Yo no me callaría la boca y saldría con un fusil a contestarle”

- espacio publicitario -

“Uruguay tendría que ganar para no darle de comer “a las fieras heridas”

En medio de una situación interna impensada, luego de las declaraciones del delantero Suárez y en buen romance con Marcelo Bielsa en el ojo del huracán o como blanco de las miradas turbias, Uruguay enfrenta esta noche a Perú en Lima, para complementar la nueva fecha de la eliminatoria para el Campeonato Mundial ds 2026. Los celestes, como parte de la zona de vanguardia y Perú ofreciendo su más pálida imagen de los últimos años. El final de ciclo de Ricardo Gareca resultó lapidario y los incaicos cayeromn al precipicio, mientras el uruguayo Jorge Fosatti terminó de última disparando munición gruesa por “la sorpresiva habilitación de Darwin Núñez. En el caso de Urruguay, nada mejor que vencer, para no darle de comer a “las fieras heridas”. No solo se trata de futbolistas (casos de los delanteros Cannobio y Suárez), sino quienes desde otros centros de poder van dinamitando el camino en pro de sus espúreos negociados.

A LA CANCHA

Viernes 11 de octubre.

PERÚ vs URUGUAY

Estadio Nacional de Lima. Hora: 22:30.

Juez: Facundo Tello. Asistentes: Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade.

Cuarto árbitro: Yael Falcón. VAR: Germán Delfino y Nicolás Lamolina (Jueces de Argentina).

La hora de ellos

PERÚ- Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Sergio Peña, Edison Flores, Andy Polo; Alex Valera y Bryan Reyna. DT: Jorge Fossati.

*************

URUGUAY- Sergio Rochet; Guillermo Varela, Santiago Bueno, Manuel Ugarte; Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nahitán Nández, Maximiliano Araujo; Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Desde ese ayer…

La de Perú es la única Selección que aún no ha podido ganar en estas Eliminatorias. En la ventana pasada de septiembre consiguió un empate por 1-1 ante la actual escolta, Colombia, en un encuentro que se le escapó sobre el final. Luego perdió ante Ecuador por 1-0 en Quito. Se ubica en el último puesto, con solamente tres unidades. En los convocados siguen sin aparecer tres históricos como Paolo Guerrero, André Carrillo y Christian Cueva.

A su vez Uruguay viene de empatar los dos encuentros en la última ventana de las Eliminatorias: primero igualó con Paraguay por 0-0 y luego, en su visita a Venezuela, tampoco pudo pasar del empate sin goles. Esto le hizo dejar de ser el escolta de la Albiceleste y caer al tercer lugar, con 15 puntos.