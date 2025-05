Alcaldesa reelecta cuestionada

- espacio publicitario -

Hoy abogado de candidata de la CORE amplia denuncia de irregularidades en acto eleccionario en Mataojo

Pasado el acto eleccionario del domingo 11 de mayo y realizado el conteo de los votos observados, Rosita Moreno retuvo la Alcaldía de Mataojo para el Frente Amplio por once votos. En esta oportunidad, compitió directamente contra Laura Núñez, candidata a Alcalde por la Coalición Republicana, quien a última hora de este mismo viernes presentó un recurso contra este acto eleccionario denunciando supuestas irregularidades que estarían afectando el resultado final del acto eleccionario. EL PUEBLO dialogó telefónicamente con Laura Núñez para conocer detalles de su denuncia.

– Cuénteme de qué trata el recurso que presentó ante las autoridades electorales de Salto.

– Nosotros trabajamos ese domingo en la mesa de Pueblo Quintana, donde constatamos más de cincuenta personas que fueron de acá de Salto que no residen en la zona de Mataojo ni en Pueblo Quintana. Esas personas fueron de la ciudad de Salto a dar el voto para el municipio, y no residen allá. Eso es lo que reclamamos en la Corte Electoral, porque si no residen allá, ¿cómo esas personas fueron a votar allá y decidir el destino del municipio?

– Las credenciales cívicas que portaban, ¿no los habilitaban para votar en ese lugar?

– Las credenciales de ellos son de acá, ellos hicieron el traslado para Pueblo Fernández para votar allá.

– Entonces, ¿lo que usted dice es que la Corte Electoral cuando expidió la credencial no comprobó si eran residentes de la zona?

– Claro, eso es lo que queríamos saber, si la Corte pide algún certificado a la policía o de algún certificado que residen en la zona de Pueblo Fernández, porque pienso que tendrán que preguntarles algo, si viven allá o no.

– ¿Usted está denunciando un acto fraudulento de cierta gente que habría ido a votar de manera indebida?

– Claro, exactamente. Nosotros lo que en realidad hicimos fue la denuncia a la Corte Electoral por toda esa cantidad de traslados de credencial que fueron a votar allá, que no pertenecen al Municipio de Matojo.

– ¿Y usted presume que esa gente votó por Rosita Moreno?

– Y pensamos que sí, porque a mí no fue.

– ¿Cómo puede estar tan segura que no la votaron usted siendo el voto secreto?

– Porque no sé quiénes son, porque a mí no me iban a ir a votar. ¿Quién me iba a ir a votar? ¿Dos ómnibus iban a ir a votarme a mí, si no me conocen? Y yo tampoco hice traslado de personas de acá de la ciudad de Salto.

– ¿Usted sostiene que hubo gente que viajó en dos ómnibus a ese circuito a votar, y usted presume que votaron por la candidata que termina ganando por 11 votos?

– Claro, fueron dos ómnibus antes del mediodía y a las seis y media de la tarde llegó un micro con más gente, no sé si con 11, personas más.

– ¿Esos ómnibus estaban identificados políticamente?

– Andaban con banderas, se bajaron todos con banderas del Frente Amplio.

– En este caso, usted fundamenta su recurso contra esta situación y ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Que se anulen esos votos, que se revean esos votos?

– Y que la Corte revea si esa gente realmente vive en Pueblo Fernández.

– Y en caso de que se constate que no viven en Pueblo Fernández, ¿qué pasos siguen?

– Eso no sé, el lunes presentaremos más recursos con mi abogado y veremos qué hace la Corte, eso depende de la Corte ahora.

– ¿Usted va a aportar algún tipo de prueba sobre esta situación o simplemente con la constatación del voto de cierta gente que no reside ahí? ¿Usted piensa que alcanza con eso?

– Mi abogado el lunes (por hoy) va a ampliar la demanda.

– ¿Algo que le gustaría expresar a los vecinos del municipio de Mataojo aprovechando la oportunidad?

– Quería agradecer nada más a los vecinos que nos apoyaron, a la coalición y esperar a ver qué pasa.

– ¿Alguna otra cosa que quisiera agregar aprovechando la oportunidad?

– No, hasta ahora esto porque no tenemos mucho más.