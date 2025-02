Al Dorso: Esc. Mariana Thevenet

Es un gusto enorme para mí trabajar en simultáneo en mis profesiones. Esc. Mariana Thevenet

Nuestra entrevistada de hoy, Escribana de profesión, en los últimos tiempos ha incursionado en el área de los “Martilleros”. Rematadora Pública y Tasadora, además, combinas dichas tareas en el ámbito local, apostando siempre al crecimiento. Hija de la Universidad de la República, no descarta continuar incursionando en nuevos objetivos académicos, continuando, de esa manera, desarrollándose en la vida profesional.

Considera que si bien existe competencia en los ámbitos en los que se desempeña, al mismo tiempo reconoce haber tenido receptibilidad y respaldo de los colegas, facilitándole el ejercicio de las mismas. Compartimos con ustedes dicha entrevista realizada para esta entrega de Al Dorso.

1) ¿Por qué eligió estudiar Escribanía?.

Decidí formarme como Escribana porque en el área del Derecho, es el campo en el cual me siento más cómoda, me encanta todo lo que un Escribano tiene que desarrollar para concretar un negocio, asesoramiento a clientes y, el manejo de documentación ante diversas Oficinas, para concretar la documentación notarial; y además, por el tipo de profesión, me siento muy identificada. Además, considero que influye mucho la sangre, porque en mi familia hay antecedentes de Escribanos Públicos, lo cual hace que me sienta más identificada con la profesión todavía.

2) ¿Qué recuerdos tiene de su paso por la Facultad de Derecho?.

Muy buenos recuerdos, tanto de docentes como de compañeros de estudio y de grupo, recuerdos de momentos académicos, curriculares, sociales, así como mi participación en eventos jurídicos como organizadora, como disertante y, además, de haber ejercido como aspirante a docente en dos materias.

3) Ejercer la Escribanía encierra muchas responsabilidades, ¿se transforma eso en un impedimento del desarrollo vocacional?

No, en absoluto. Justamente, las responsabilidades que encierra la profesión de Escribano, me motivan a realizar el trabajo encomendado por el cliente de la mejor manera, para cumplir con lo solicitado acorde a la ley.

Y al mismo tiempo, al ser para mi la Escribanía una de mis vocaciones, además de mi profesión, las responsabilidades no son un impedimento para el desarrollo como Notaria Pública.

4) ¿La sana competencia existe, en un mercado laboral tan competitivo, valga la redundancia?

Si, existe competencia como en todas las profesiones, y además, porque son muchos los profesionales que egresan año tras año de la Universidad de la República, tanto en nuestra ciudad, como en todo el país; pero, al mismo tiempo, es muy gratificante, puesto que es una forma de estar conectada con nuevas generaciones que aportan mucho a las anteriores generaciones, y en general, en mi caso, me ha sucedido de tener buena receptividad y trabajo en conjunto.

5)En los últimos tiempos incursionó en el área de los remates, ¿qué la llevó a esa opción?

Principalmente, lo que me llevó a formarme como Rematadora, fue que como Escribana es muy importante contar con Tasaciones al momento de ser requerido en ciertos casos, y según la ley 15508, los únicos Tasadores Oficiales son los Rematadores. Posteriormente, a mi interés por formarme como Tasadora y en el transcurso de la duración de la carrera de Rematador Público, me di cuenta que no solamente la Tasación me motivaba a continuar estudiando la carrera, sino que, los Remates me empezaron a gustar mucho más, y a partir de ese momento, descubrí otra faceta en mí, que conlleva las dos profesiones: Rematadora y Tasadora, y ejerzo mis tres profesiones actualmente: Escribana, Rematadora y Tasadora.

6) ¿Pudo combinar las profesiones que ejerce?

En cuanto a cómo las profesiones se combinan, sí, perfectamente, ya que un Rematador necesita muchas veces de un Escribano en el Proceso de Remate, principalmente en casos de Remates de Inmuebles y Automotores, así como también, en la lectura de Expedientes Judiciales, y cómo proceder ante el análisis de una documentación para su posterior Subasta. En mi caso, revisto las dos profesiones (Escribana y Rematadora) y, realmente lo digo ahora que me estás entrevistando, es un gusto enorme para mí trabajar en simultáneo con ambas profesiones.

7) ¿Cuáles han sido los mayores desafíos?

En el caso de Remates, insertarme en el mercado laboral como única Rematadora ejerciendo actualmente en Salto, y lo logré superar puesto que, a partir de que me inicié en este rubro, no he parado de trabajar, y tuve muy buena receptividad de los colegas hombres Rematadores, ya que las mujeres que han egresado como Rematadora ninguna ejerce.

8) Háblenos de su familia

Mi familia está compuesta por mi madre, mis hermanos, mi esposo; y siempre que puedo, les agradezco por el apoyo continuo en todas mis formaciones académicas, tanto como Escribana, Rematadora, Tasadora, Grafóloga y Mediadora, ya que nunca me han dejado de alentar a continuar con mis mentas, y comparten mis alegrías en cada uno de mis trabajos.

9) ¿Siempre Salto como opción de residencia?

Sí, siempre, ya que es un mercado difícil, pero abierto, y desde mis inicios como Escribana Publica, hace años, y recientemente como Rematadora Pública, jamás me faltó el trabajo y menos en época de pandemia COVID que, siempre con los recaudos necesarios, trabajé constantemente; por lo tanto, estoy muy agradecida con la ciudad que me vio nacer, crecer y desarrollarme como profesional en todas mis profesiones. El apoyo de colegas Escribanos y Rematadores.

10) ¿Próximos objetivos profesionales y personales?

Sí existen objetivos en ambos aspectos para este 2025; en lo laboral, en el área Notarial continúo con mucho trabajo y, en Remates y Tasaciones, inicié en enero de este año con Tasaciones asignadas y, también, ya con tres remates finalizados con éxito, y ya tengo dos remates agendados para la primer quincena de febrero (presenciales y virtuales en simultáneo, que ya los he anunciado por diferentes medios de comunicación, así como en los Remates que he finalizado durante Enero), y se vienen próximos Remates para los meses venideros. En lo que hace a los objetivos personales, siempre se van sucediendo a lo largo del año, por lo que no descarto nuevos objetivos para este 2025.