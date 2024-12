Víctor Hugo Solís, comunicador

Señor de las cuatro décadas… en radio.

Víctor Hugo Solís es un hombre orquesta que suele estar en todos los detalles, pero que además, sabe trabajar en equipo. Pero todo comenzó en la radio, hace 40 años.

1. Si tuvieras que definir en una sola palabra lo que ha sido tu vida, ¿qué palabra usarías?

- espacio publicitario -

– Trabajo. Todo comienza en 1983 cuando me acerco a través de una amiga, Leticia Pascovich, que me presenta a sus padres, Mirta Panizza y el Gordo Pascovich, que en aquel momento tenía Los Juncos en Termas del Arapey donde iban estudiantes y yo iba ahí como estudiante a disfrutar lo que era la Semana de la Juventud. Mirta era sobrina de Don Ramón Vinci. Me acerco a la radio allá por 1983 donde conozco a Don Ramón Vinci, y desde ahí prácticamente vivía en la radio junto al amigo, Miguel Gómez, que hasta el día de hoy sigue trabajando en la Junta Departamental, y con Pepe Vinci que ya estaba en la comunicación. Los dos primeros programas de radio con música inglesa era de Pepe Vinci por un lado en Cultural y Miguel Iriarte en Arapey, las discotecas recién estaban arrancando.

2. ¿Llegaste a la radio por ese contacto en las termas o porque lo estabas buscando?

– Llegué a través de Leticia, que éramos compañeros del liceo, me presentan a Don Ramón, que cuando pasan las elecciones de 1984 y gana el Partido Colorado nos manda a hacer un curso a Pepe, a Miguel y a mí. Le dije a Don Ramón que me gustaba la radio, así que empecé a aprender con Falcón. Era una radio muy pluralista, también estaba Juan Rodríguez Cristaldo, Ruben Danilo Pereira, el Quique Panizza. Las AM tenían un plantelazo, Arapey, Tabaré y Radio Salto tenían también lo suyo. Con el Pájaro Berniz aprendí a manejar la consola, y desde el primer momento compré mi espacio, nunca fui empleado de la radio. Desde ahí ya no paré más.

3. ¿La radio fue el origen de todo lo que vino después?

– Todo arrancó con la radio en 1984. Papis surge en 1987, que lo hacemos con Oscar Amaral y con el Pájaro Berniz en el Club Chaná. Luego ellos se alejan y quedo solo con Papis. Estudiantina surge un domingo que yo andaba paseando por Paysandú porque tenía amigos que se habían ido a vivir allí, y veo que en la principal de Paysandú ese domingo había agite, pago una entrada y entro a “Domingos Familiares”, donde hacían juegos de salón pero familiares. Pensé que en Salto eso no podía andar pero si con los estudiantes. Empecé a armar todo lo que eran grupos estudiantiles en la Zona Este, en el Piloto, Sagrada Familia, Salesiano y demás para armar la primera Estudiantina en Salto Uruguay. Luego vinieron los recitales, los desfiles de carrozas en calle Uruguay, Operación Primavera, shows, eventos.

4. ¿Cómo te defines? ¿Cómo comunicador, organizador de eventos…?

– El comunicador lleva a lo demás. Para vivir de esto tenés que ser un buen vendedor, por eso me especialicé en vender. Quise ser un comunicador que llegase a la juventud en la época que no existían celulares, por eso poníamos urnas en cada liceo, teníamos de 3 a 4 mil cartas en la Fonoplatea de Radio Cultural. Te escribían pidiendo y dedicando temas. Así que un buen comunicador tiene que ser un buen vendedor, y éste tiene que ser un buen generador de eventos. Así que respondiendo a tu pregunta, una cosa fue llevando a la otra. La mayoría de los eventos los hice por iniciativa propia, o sea, con dinero que entraba por los bailes, iba guardando y luego invertía. Con el único que puedo decir que realmente gané un 100% fue con César Banana Pueyrredón, que fue el primer gran recital que batí el récord de 2800 entradas que tenía vendido Katunga en Salto Uruguay, y yo vendí 3600, temblaba Salto Uruguay con Banana Pueyrredón que estaba en su mejor momento. Pero una cosa lleva a la otra. El comunicador que deriva en el buen vendedor, saber venderse, por eso siempre uso mi nombre, algo que aprendí de Abel Duarte y de Arthur Martin. Por eso cada evento que hago es “Víctor Hugo Solís Presenta”, porque uno trabaja con una marca.

5. ¿Qué te dejó tu pasaje por Estados Unidos?

– Aprendizaje. En 1999 se veía venir lo que luego pasó, ya no se estaba vendiendo bien, y el último que me prestó para poder estar 3 meses más en la radio fue Luis María Leglise, pude preparar todas las cosas e irme a Estados Unidos. Allá me recibió José Berniz, y al mes llevé a mi familia. Si bien trabajé en radio, que mi hijo Víctor Andrés y el hijo de Berniz, Santiago, hicieron la primera radio por internet, que hoy es Radio Charrúa que todavía mantiene vigencia, ahí hice radio para sacarme las ganas. Pero la vida me enseñó a estar en la parte de atrás de una cocina, a instalar pisos de mármol, de madera, entrar de noche y ver dónde poder trabajar en los hoteles en Manhattan. Estuve ahí cuando cayeron las Torres Gemelas. Estuve en un séptimo piso encerrado tres días porque no podíamos salir de la isla. Después hice mi propia compañía, porque los gringos si te ven trabajador, te dan posibilidades para poder desarrollarte, por eso hay muchos uruguayos que se han ido y no han vuelto más.

6. Con tantos años de trayectoria sabes mejor que nadie que en la vida hay altas y bajas, pero lo que no cambia es la familia, ¿qué es la familia para vos?

– Tengo que agradecer que tengo dos hijos de mi primer matrimonio, Víctor Andrés y Sofía, que decidió vivir con la mamá en Estados Unidos cuando decidimos volver con Víctor Andrés porque al no ser nacido allá se le dificultaba enormemente poder estudiar una carrera. Ya estábamos separados con mi señora, él me pidió volver a Uruguay para estudiar, y nos volvimos en 2003. Hoy es Contador, vive en Montevideo, se casó. Cuando Sofía cumplió 18 años vino a verme y quedamos en contacto. En este regreso a Uruguay conocí a mi compañera, Paula, con la que llevamos 17 años juntos, que también tiene dos hermosos hijos, Alfonsina y Juan Carlos, que son hijos de Juancho Ambrosoni, pero son mis hijos. Siempre he creído que Dios me colocó en este lugar por algo, así que formamos una linda familia que me apuntala en todo, y en los momentos difíciles siempre está la familia.

7. Dentro de los proyectos más cercanos que tienes, ¿se viene ahora La Fiesta del Lago en Villa Constitución?

– Sí, vuelve después de un año. Es una fiesta que siempre anduvo bien. Tuve una reunión con el Municipio que por unanimidad decidieron que trabajemos juntos haciendo una coproducción. Nosotros en lo que sabemos y ellos en el armado dejando todo lindo para que sea una fiesta que lleve a los salteños, que la gente del interior tenga su propia fiesta y tratar de posicionarla a nivel nacional. Para eso ya tenemos la grilla armada, nos gusta trabajar con mucho tiempo, vender sponsors, que es lo que sabemos hacer, y luego estar en los detalles con un gran equipo que nos acompaña, con el que ya estuve en el carnaval y en los eventos.

8. La letra del tango dice que veinte años no son nada, ¿y cuarenta?

– Y es una vida. Hoy miro a John Weston, al Bocha (Ardaix) con sus trayectorias, pero hay muchos que han partido y que nos han dejado siempre una enseñanza, que si hacés las cosas bien, podés vivir de lo que amás y de lo que hacés. El Flaco Garaventa y el Bomba Etchevarría que partieron también vivieron de lo que amaron, que es lo que nos hace diferentes a los otros. En el canal hacía un programa de juegos y ahora tenemos un dúo con Rodrigo Tejeira con quien hablamos de todo, no nos callamos nada, a veces gusta, a veces no. No llevamos nada libretado, es lo que sale en el momento. La participación de la gente te va llevando a arreglar un pozo, una luz, de decir las cosas que están bien y de las que están mal. La política me ha dejado amigos como Germán Coutinho, que por más que trabajé ahora con Lima, me respetaron e hice el carnaval, y no tengo por qué ocultar que soy y siempre seré colorado.

9. ¿Te quedó ganas de trabajar en algo más que aún no hayas hecho?

– Sin tener ningún cargo ni ser rentado me gustaría trabajar en turismo. Veo la cartelera de carnaval y veo que samba hacen dos días y se termina, y digo, si tenemos 11 mil camas, tenemos hoteles 5 estrellas, tenemos buena gastronomía, parques acuáticos, tenemos el lago y tantas cosas, ¿por qué no aprovechamos y hacemos cinco fines de semana de carnaval y lo promocionamos a nivel país para que vengan? Falta un cronograma bien organizado, Concordia aprendió de nosotros y hoy hace seis sábados de carnaval y llevan 20 mil personas por fin de semana. Acá hay que ponerle un pienso, porque ¿trabajar todo el año solo para un desfile de samba y dos con los Lubolos? Hagamos algo que realmente sirva. Además, contamos con un turismo religioso que podemos hacer con el Padre Pío, con las Catedrales. Un turismo histórico mostrando por dónde pasó Artigas, dónde peleó Garibaldi. Por eso me gustaría ahora poder trabajar en turismo para que Salto vuelva a brillar.

10. Cumpliste 40 años de radio, lo festejaste junto a mucha gente que te acompañó, así que imagino que tendrás muchas más cosas para decir. La última palabra es tuya.

– Para agradecer, soy un agradecido de la vida. Desde 1984 mi vida ha sido como una montaña rusa, donde las cosas me han salido bien y mal, he fracasado en espectáculos, he andado bien, pero siempre tratando de hacer cosas por Salto, por mi ciudad.