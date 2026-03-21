Ajuste en mercado lanero australiano tras semanas de subas

El mercado lanero australiano registró esta semana un ajuste bajista luego de una racha consecutiva de aumentos que se venía sosteniendo desde comienzos de año.

La Ing. Josefina Sanguinetti, responsable del área de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), explicó que el Indicador de Mercados del Este (IME) cerró en US$ 12,46 por kilo base limpia, lo que representó una baja semanal de 27 centavos de dólar estadounidense.

Según indicó, la caída de precios se observó en todos los diámetros de lana, aunque fue más pronunciada en las lanas merino medias. También se registraron descensos en lanas finas y en las denominadas cruzas, que corresponden a fibras medias y gruesas.

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Uno de los factores que incidió en este ajuste fue la menor agresividad compradora. Desde la reapertura de la actividad comercial en enero, la demanda se había mostrado firme en la búsqueda de volumen, situación que comenzó a moderarse en las últimas jornadas.

“Es un ajuste general del mercado, algo que también es normal. Los precios no suben de forma infinita y suelen darse correcciones. De todos modos, seguimos en niveles de precios muy buenos respecto al año pasado”, señaló.

Entre los elementos que presionaron a la baja también se destacó el aumento de la oferta y la fortaleza del dólar australiano, lo que encarece las operaciones para los compradores internacionales. A su vez, la analista explicó que los valores deben trasladarse a lo largo de toda la cadena comercial, donde cada eslabón ajusta márgenes para mantener la viabilidad del negocio.

En relación con los conflictos bélicos en Medio Oriente, Sanguinetti indicó que por el momento no se han observado consecuencias directas sobre el mercado lanero.

No obstante, advirtió que un eventual encarecimiento del petróleo podría elevar costos energéticos y logísticos, afectando el comercio global en el mediano plazo.

“Si las economías se enlentecen y el consumidor se ve afectado, eso podría repercutir en la demanda. Pero es un escenario que podría verse más adelante y dependerá de la duración del conflicto”, explicó.

En materia logística, destacó que cerca del 50% de la lana uruguaya tiene como destino China, mercado que no se vería afectado por las rutas comerciales vinculadas al conflicto. También Europa se mantiene como un destino estable. Diferente es la situación para la carne ovina, cuyos principales mercados se concentran en países de Medio Oriente.

Menor disponibilidad de lana en Uruguay

A nivel local, la operativa comercial continúa enlentecida debido a la escasa disponibilidad de lana en manos de productores.

El mercado atraviesa la etapa final de la zafra, con pocos negocios y volúmenes reducidos. En comparación con años anteriores, ya no se observa una acumulación significativa de stock.

Durante 2024 las exportaciones uruguayas alcanzaron los 46 millones de kilos de lana, mientras que en los doce meses de 2025 totalizaron 42 millones de kilos. Estos volúmenes incluían remanentes de zafras anteriores, algo que ya no ocurre en la actualidad, donde los negocios responden principalmente a la producción del momento.

En el contexto internacional, Australia atraviesa uno de los niveles más bajos de producción lanera de las últimas décadas.

La analista señaló que el rodeo ovino se ubica en torno a los 56 millones de cabezas, lo que se traduce en una producción estimada de 244 millones de kilos de lana para la zafra actual.

La recuperación de la oferta aparece como un proceso lento, ya que en el corto plazo resulta difícil recomponer los niveles productivos de ciclos anteriores.

Próxima semana

Para la próxima semana se prevé una oferta cercana a los 41.000 fardos distribuidos entre los tres principales centros de venta, con operativa prevista para martes y miércoles.

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