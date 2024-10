Ahora Ferro Carril lo sabe: Defensor Sporting, el rival

Dufour; Viacava, De los Santos, Pacífico, Amaro; Barco, Cuello, Biscayzacú; Valiente, Mansilla, Cambón. Ese fue el equipo de Defensor Sporting que ayer a la tarde, el DT Álvaro Navarro colocó en campo de juego del Parque Luis Franzini para enfrentar a Racing de Sayago y determinar quién de los dos avanzaría a los Cuartos de Final de la Copa Uruguay. A los 29′ de la primera fracción, el peruano Alfonso Barco produjo el único gol del partido y, de esta manera, los violetas de Punta Carretas se convertirían en el rival de Ferro Carril en la nueva instancia. El equipo en manos de Luis Alberto «Pato» Avellanal ya sabe de quién se trata el rival que viene, y todo apunta a que Defensor y el actual campeón salteño se enfrenten el próximo miércoles 30 de octubre. Cabe recordar que Defensor Sporting fue ganador de las dos primeras ediciones de la Copa Uruguay. El duelo entre violetas y albinegros será para la historia: nunca antes jugaron entre sí en el marco de un torneo oficial. La Copa Uruguay definitivamente lo es.

A la hora del gol

El peruano que desniveló en el juego ante la Escuelita de Sayago. Defensor Sporting postergó a Racing y es el rival que le llega a Ferro Carril, ya en zona de Cuartos de Final.

Así pasó:

Estadio: Luis Franzini.

Luis Franzini. Competencia: Copa Uruguay. Tercera Edición. Octavos de Final.

Copa Uruguay. Tercera Edición. Octavos de Final. Árbitros: Leandro Lasso, Mathías Muniz y Carlos Roca. Cuarto árbitro: Federico Arman.

DEFENSOR SPORTING (1):

Matías Dufour

Juan Viacava

Guillermo De los Santos

Patricio Pacífico (José Álvarez)

Mauricio Amaro

Alfonso Barco

Erico Cuello (Agustín Soria)

Ignacio Biscayzacú

Joaquín Valiente (Walter Montoya)

Brian Mansilla (Felipe Cadenazzi)

Augusto Cambón (Claudio Spinelli)

DT: Álvaro Navarro

RACING:

Renzo Bacchia Rodríguez

Guillermo Cotugno

Gastón Bueno

Martín Ferreira

Alexander Hernández (Esteban Da Silva)

Lucas Rodríguez

Thiago Espinosa (Federico Andrada)

José Varela

Jonathan Urretaviscaya (Mateo Cáceres)

Dylan Nandín (Juan Sebastián Rivero)

Agustín Alaniz

DT: Eduardo Espinel

Gol: 29′ Alfonso Barco (DS)

De los trofeos, a los mejores y la definición del calendario

Entrando al Fútbol Sala: ¡la magia de esta noche!

«La Liga Salteña de Fútbol Sala tiene el placer de invitarlos al espectacular gran lanzamiento que se llevará a cabo el viernes 25 de octubre de 2024, a las 🕗 20 horas, en la prestigiosa Sala Trianon de Salto Hotel y Casino. 🎰✨

Este evento será una noche inolvidable donde se celebrará a lo grande con la entrega de premios 🏆 a los deportistas más destacados de la temporada anterior. No solo reconoceremos el talento y esfuerzo de nuestros atletas, sino que también haremos el emocionante sorteo del Fixture 📅 de la nueva temporada, un momento clave que definirá el rumbo de las competencias venideras. ⚽️🔥

Y esto no es todo: la noche estará llena de sorpresas 🎊 cautivadoras que mantendrán a todos al borde de sus asientos. La conducción estará a cargo de Rubens Darío Chagas 🎤, quien se asegurará de que sea una velada dinámica y entretenida.»

Desde el cuerpo de neutrales de la Liga Salteña de Fútbol Sala, la invitación transmitida a EL PUEBLO. Ocurre que el viernes llegó y la Liga que preside José Gabriel de los Santos vivirá una noche sin dudas especial, por el contenido de la propuesta y por cuestiones emocionales para no objetar, además de la definición del calendario de la temporada que se iniciará en breve.

Entre los nominados a mejor jugador de la temporada pasada a nivel de la Divisional «A» están incluidos Fabio Rondán (Almagro), Agustín Robinson (Tigre) y José González (Parque Solari).

Si de la «B» se trata, esta trilogía: Washington González (Lazareto), Juan Gabriel Vega (Salto Rowing Club) y Nicolás Noble (Huracán).

Cabe recordar que en el último año de competencia, Almagro Fútbol Club resultó el campeón.

Salto en Cuartos de Final y con terna de Río Negro

Será mañana en el Parque Ernesto Dickinson, cuando jueguen las selecciones de Salto y Artigas, partidos desquites por los Cuartos de Final del Campeonato del Interior, en Sub 14 y en Sub 15. En Artigas, Salto goleó en Sub 14 por 4 a 0 y en Sub 15 el empate sin goles.

La Sub 14 juega desde las 14 horas

juega desde las 14 horas La Sub 15 a las 16.15

Terna de la Liga de Fútbol de Río Negro:

En el primero de los casos: Árbitro central: Rubén Alexis Cichero Asistentes: Miguel Ángel Norciglia y Yosel González

En Sub 15: Árbitro central: Yosel González Asistentes: Norciglia y Cichero



En Sub 14 además, los enfrentamientos de:

Soriano vs. Río Negro

Florida vs. Colonia Interior

Maldonado vs. Cerro Largo

En Sub 15 se suman los partidos entre: