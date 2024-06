Agustina Escanellas, candidata a Diputada por Lista 1525 del Partido Colorado

“Ojeda ha podido poner en palabras problemáticas que le interesan a la sociedad”

Agustina Escanellas ha sido Edil y suplente en la Diputación de Omar Estévez, con destacada actuación parlamentaria durante el debate de la LUC, entre otros. Hoy busca nuevos horizontes en el Partido Colorado (PC) con la precandidatura presidencial de Andrés Ojeda.

– ¿Qué significado le da a estas elecciones internas?

Son elecciones que no son obligatorias, pero que son importantísimas porque lo que se define son los candidatos. En octubre vamos a jugar el mundial, pero quienes van a ser parte de la selección de Uruguay los vamos a definir el 30 de junio. Para nosotros es fundamental cinco años más de coalición, y para eso, sabemos que dentro de lo que son los socios de la coalición ya están definidos los liderazgos y que de alguna manera no habrá sorpresas el 30 de junio, pero en la interna del Partido Colorado (PC) se juega mucho. Para nosotros es fundamental renovar, que el PC presente un candidato que de alguna manera rompa con lo que viene haciendo últimamente el partido que es presentar candidatos que terminan buscando un Senado de retiro o terminan como lo que le pasó a Talvi.

Ojeda tiene formación, juventud pero con una militancia en el partido que lo hace ser un político con todas las características que tiene que tener la renovación, que es una manera nueva de hacer política, que tiene que ver con cómo se construye, que es algo más aggiornado con lo que estamos viendo en la región con candidatos mucho más jóvenes, y también en el mundo donde vemos que los líderes son personas que tienen entre 40 y 50 años.

– Una de las papeletas que se estará votando es para elegir candidato único a Presidente de la República por su partido político y también representantes al órgano deliberativo nacional, ¿cómo podría proyectar el próximo quinquenio de un gobierno presidido por su candidato?

Lo primero que proponemos es ganar el 30 de junio, porque esta es una carrera que tiene distintas instancias. La impronta que le veo a Ojeda, que es diferente a los demás candidatos, es que ha podido poner en palabras problemáticas que le interesaba a la sociedad. Uno es el tema de la seguridad, que sabemos que él es profesor y especialista en Derecho Penal con un gran conocimiento y que en todo este tiempo ha conformado mesas de trabajo con todos los partidos políticos con soluciones buenas y concretas para solucionar el tema de la seguridad. Entonces, tener a un candidato que pueda aportar en ese sentido que es una de las preocupaciones más grande de los uruguayos, nos parece importante.

Otro de los temas que nos ha traído Ojeda a la agenda de campaña, es el de la salud mental. Estamos acostumbrados a decir que en Uruguay la causa principal de muerte son los accidentes cardiovasculares, luego sabemos que son los accidentes de tránsito, pero también tenemos que decir que el suicidio, los intentos de autoeliminación, tienen una tasa que están por encima de lo que es América Latina y que a su vez, esas tasas en el interior son mayores. También tenemos que ver que estadísticamente estamos hablando que se da en adultos mayores y en jóvenes. Es una nueva pandemia. Y como bien se dice, que no sangre no quiere decir que no duela. Eso ha sido un cambio de paradigma en la campaña, porque hasta ahora veníamos de generaciones donde no se ponían palabras a estas cuestiones porque se consideraba que todo lo que tiene que ver con la salud mental, como ocurre con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, con los ataques de pánico, con las angustias, eran cuestiones que demostraban la debilidad del individuo y no se ponían en consideración. Entonces, poder tener centros en todo el país que se especialicen en esta problemática, que no hagan foco exclusivamente en las adicciones sino también en todo lo demás, sabiendo que Salto puede contar con hasta dos centros, universalizando el acceso a la salud mental nos va a llevar a una calidad de vida muchísimo mejor con un derrame en lo que tiene que ver lo social, lo cultural, la calidad de vida en el trabajo.

– La otra papeleta que se estará votando refiere a elegir a representantes al órgano deliberativo departamental, que terminará eligiendo, en su caso, al candidato único de su partido para integrar el lema Coalición Republicano, ¿cómo vienen trabajando en esta perspectiva?

El 30 de junio estamos mirando a lo nacional, y luego tendremos que mirar lo departamental, porque el 30 de junio también vamos a elegir no solo a los convencionales que van a elegir al candidato a Presidente de la República, sino también a los convencionales que van a elegir al candidato a Intendente. En ese camino, después del 30 de junio, también vamos a tener que definir a quien vamos a acompañar.

– La última palabra es suya.

En el programa de Ojeda se hace mucho hincapié en el fortalecimiento a lo que son los emprendimientos y a los emprendedores. El 85% de los fondos para emprendedores queda en Montevideo y Canelones. Ayer hablábamos con algunos especialistas en emprendedurismo que trabajan en Salto y decíamos que no podemos ir contra la centralización porque es un hecho, pero lo que en cambio debemos hacer es fortalecernos para ser capaces de que ese porcentaje se pueda revertir. Y en Salto hay capital humano para poder llevar adelante proyectos que puedan llevar el desarrollo de los emprendedores. A su vez tenemos que apostar a lo que es la mejora en la producción, por eso es importante, por ejemplo, la reglamentación de la ley de riego, porque es por ahí por donde se va a poder fomentar el trabajo. También me gustaría empezar a soñar a que alguno de nuestros problemas no solo sea de los salteños sino también de la región, para poder así hablar en bloque, porque seguramente si vamos a Paysandú o a Artigas, tendremos dificultades que son comunes. Por eso sueño también con hacer bloques regionales para ir a Montevideo a tocar las puertas por los grandes temas para Salto, como es el saneamiento, hay gente que aún no tiene un buen acceso al agua potable y luego, planes de vivienda. El Ministerio de Vivienda debería implementar no solo planes que apunten a la construcción, apuntalando también todo lo que han sido las cooperativas, como un buen modelo de desarrollo de vivienda, sino también a la regularización de asentamientos.

PING PONG

Edad: 43

Es del signo de Acuario

Es hincha de Peñarol

¿Cuál fue el último libro que leyó? “Elijo paz” de Florencia Gubba

¿Prefiere películas o series? Cuando estoy de vacaciones, elijo series.

Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería? Volver a enamorarme

¿Un color? El colorado

¿Un número? El 12

¿Usa cábalas? Si, muchas

¿Puede mencionar alguna? La pulserita roja, voy al Padre Pío seguido y algunas más