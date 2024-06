Agrupación Nacional “Primero Uruguay” presentó sus listas para las elecciones internas

Dip. Rodrigo Albernaz / Cabildo Abierto

Esta semana presentamos cuatro agrupaciones en la Corte Electoral, de cara a las elecciones internas de junio que están bajo la agrupación nacional “Primero Uruguay” que lidero junto a mi compañero de bancada, el Diputado Martín Sodano. Las agrupaciones departamentales y sus precandidatos a diputados son Martín de Abreu por “Salto Oriental” lista 88, Janny Acosta por “Impulsemos Salto” lista 75, Ana Grattone por “Familia Oriental” lista 881 y Arpago Machado de la agrupación“Por más” lista 196.

Estos precandidatos fueron presentados el 12 de abril en un acto en nuestra sede central con presencia de los Senadores Guido Manini Ríos e Irene Moreira. Las elecciones internas no son obligatorias pero son muy importantes. Si bien en Cabildo Abierto tenemos un único candidato a la Presidencia de la República en la persona de nuestro líder Guido Manini Ríos, quiero alentar a los cabildantes y a los vecinos en general a concurrir a las urnas el domingo 30 de junio, porque en esa elección se decide el orden en que cada precandidato me va a acompañar en las elecciones nacionales de octubre próximo. Y también en las elecciones internas se eligen los convencionales tanto departamentales como nacionales.

Otro asunto importante que no quiero dejar pasar por alto, es que continuamos con la recolección de firmas “Contra la Usura y por una Deuda Justa” hasta el próximo mes de octubre. Ya tenemos más de trescientas mil, es decir que pasamos el número mínimo exigido por la Corte Electoral, pero sabemos que siempre hay descartes por diferentes motivos, y decidimos que seguiremos con la recolección para asegurar una buena reserva y que haya plebiscito en mayo de 2025 junto con las elecciones departamentales. Invito a los vecinos que aún no han firmado a que pasen por nuestra sede central de calle Brasil 1851 para informarse y firmar. El endeudamiento de más de un millón de uruguayos es uno de los temas centrales de Cabildo Abierto, y nuestro propósito es apoyar a quienes se ven afectados por la usura.

Esta es mi segunda campaña electoral, y desde que asumí la responsabilidad con la que los salteños me honraron para que los represente en el Parlamento, me he esforzado por cambiar las cosas en función de la verdad, he ido aprendiendo mientras los he escuchado a ustedes, mis queridos salteños y todos quienes viven en este suelo. Trabajo por los hogares, por los barrios, los comercios, los trabajadores y todos quienes conformamos esta sociedad. Una sociedad en la que suceden muchas cosas que no me gustan para nuestros hijos, como la falta de respeto, valores alterados, injusticia e inseguridad, falta de empleo, drogas, y muchos etcéteras más de los que hemos hablado muchas veces y lo seguiremos haciendo. Trabajamos intensamente con mi equipo preparando la cancha para cambiar las cosas que la gente reclama y necesita. Por eso los invito a que se acerquen a cualquiera de nuestras agrupaciones para ser escuchados y sus aportes tenidos en cuenta. No prometemos milagros, pero sí nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar la vida de los uruguayos.

Cabildo Abierto se atrevió a hablar lo que nadie se ha atrevido, por eso es el cambio, y vamos a trabajar para a través de nuestro sector “Primero Uruguay”, contribuir al crecimiento del partido y poder llevar al mejor hombre para dirigir los destinos de los uruguayos, que es Guido Manini Ríos.

Me despido de ustedes quedando a sus órdenes con el afecto de siempre.