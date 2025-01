Acuerdo para inicio de obras Arazatí

Ambientalistas de Salto reaccionan y preparan movilizaciones alertando sobre las consecuencias para el ambiente y la salud

Recientemente, el gobierno nacional firmó un contrato con el Consorcio de Aguas de Montevideo para iniciar las obras del proyecto Arazati, una iniciativa que ha generado controversia y preocupación en diversos sectores, especialmente en los grupos ambientalistas.

Adriana Conti Carabajal, integrante de la Asociación Ambientalistas Salto (ACAS), compartió su perspectiva sobre las implicancias del proyecto y las decisiones del gobierno, haciendo un llamado urgente a la reflexión sobre los riesgos ambientales y de salud que podría acarrear.

- espacio publicitario -

Conti Carabajal expresó con firmeza su desacuerdo con la firma del contrato.. “Realmente, por las decisiones que tomó el gobierno de firmar, digamos, una vez por todas el proyecto, darle lugar al proyecto Neptuno, que es muy negativo para nuestro país por los costos, no solamente económicos sino también ambientales”, comentó. La activista lamentó que la esperanza de muchos grupos ambientalistas, que se habían reunido a fines de 2024 en un encuentro en La Paloma para discutir sobre el futuro del agua en Uruguay, se desvaneciera al ver que el gobierno no escuchó sus preocupaciones.

“Habíamos enviado una misiva al presidente electo, pero como es sabido, no fue positivo. No oyó una vez más al pueblo, como lo hacen los gobiernos últimamente, en todos estos últimos años, no importándoles los ciudadanos, sino los intereses económicos, que ya no sabemos si son para el país o para provecho propio”, lamentó Conti Carabajal. Este sentimiento de frustración se agudizó cuando, el mismo día en que se firmaba el contrato, grupos ambientalistas se concentraron frente a la Torre Ejecutiva para manifestar su desacuerdo, pero la decisión se tomó sin que se tomaran en cuenta las voces disidentes. «Las autoridades ya todos lo conocen. Son las mismas caras de siempre, las mismas decisiones, a espaldas del pueblo», afirmó.

Zona no recomendable para extracción

El aspecto más preocupante del proyecto, según Conti Carabajal, es su impacto medioambiental, en particular la zona seleccionada para la extracción del agua. Esta área del Río de la Plata es, según los estudios de expertos, la más contaminada de la región, ya que es el lugar donde se vierten mayores cantidades de residuos humanos e industriales provenientes tanto de Argentina como de Uruguay. “Esa zona es la peor zona del Río de la Plata para extraer agua, ya que es donde se tiran la mayor cantidad de desperdicios humanos e industriales. La propuesta de desalinizarlas para potabilizarlas y luego distribuirlas plantea serios riesgos de salud para la población.»

El proceso de desalinización del agua conlleva el uso de productos químicos para convertir el agua salada en potable. Sin embargo, según nuestra entrevistada, este proceso no asegura que el agua cumpla con los estándares adecuados para el consumo humano. “No creo que llegue a los estándares que debe llegar, porque sabemos que en muchas partes del mundo ya no se puede tomar el agua. En nuestro país, que éramos ricos en agua y realmente orgullosos de ser uno de los países miembros del Acuífero Guaraní, no se entiende esta decisión”, dijo.

Privatización encubierta

La activista advirtió que la decisión del gobierno no solo compromete la salud de los ciudadanos, sino que también pone en peligro un recurso vital como el agua dulce, que es limitado en el mundo. “El agua dulce es un 1,2% del total de agua disponible en el planeta. El agua dulce es un recurso muy valioso, y con estas decisiones estamos poniendo en riesgo lo poco que nos queda”, enfatizó. A su juicio, esta medida también refleja una privatización encubierta del agua, un derecho humano fundamental que debería estar garantizado por el Estado. “Estamos ante una privatización encubierta del agua, favoreciendo a empresas multinacionales y a un consorcio de empresas que van a llevar adelante este proyecto», subrayó.

Conti Carabajal también mencionó que el proyecto Arazati podría tener consecuencias aún más graves en términos medioambientales, como la proliferación de cianobacterias y microorganismos en las aguas desalinizadas, lo que generaría la formación de lodos tóxicos, imposibles de tratar adecuadamente.

Futuras movilizaciones

Ante esta situación, los grupos ambientalistas, como la Coordinadora por el Agua y la Vida, no se rendirán. “Vamos a seguir, por supuesto. Siempre estamos unidos, y esta vez mucho más. Ahora formamos parte de la Coordinadora por el Agua y la Vida, junto con otros grupos más conformados. Se van a intentar hacer acciones no solo legales, sino también con el nuevo gobierno, para ver qué cosas se pueden hacer para cambiar este proyecto, o al menos modificarlo”, aseguró la integrante de ACAS.

En cuanto a sus expectativas sobre el futuro del proyecto, Conti Carabajal mencionó que hay una posibilidad de que el gobierno considere alternativas menos riesgosas, como la construcción de la represa de Casupá, que usaría agua dulce en lugar de agua salada.

Una de las iniciativas más importantes que están organizando los grupos ambientalistas es una gran manifestación en Montevideo, programada para el 22 de marzo, en conmemoración del Día Mundial del Agua. “Vamos a estar presentes en Montevideo junto con otros grupos, porque esto se tiene que saber. Se tiene que saber a nivel mundial. Tenemos que manifestarnos y hacernos visibles”, dijo. La activista también hizo un llamado a la ciudadanía en general, instando a la población, especialmente a los salteños, a no subestimar la gravedad de la situación. “El problema del agua empezó por el sur, pero no podemos ignorarlo. No es que no nos pasará. Sí nos pasará, si no actuamos ahora”, advirtió.

“Tenemos que preservar lo que tenemos, cuidar lo poco que nos queda. Todos somos responsables de este futuro. Y si no lo hacemos, seremos los primeros en sufrir las consecuencias”.