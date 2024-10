¿A vos Ramón te van a enseñar a  ser campeón?

Romero el DT, River Plate….”¿acaso la verdad no está en la cancha?

Porque como jugador de Fútbol fue Campeón.

Con Ceibal sobre todo.

Porque Ceibal es el sentimiento, “por eso ahí está la gratitud para siempre. Porque es la gente, es el barrio y fue la primera camiseta”.

-Porque como Director Técnico fue Campeón.

En Nacional, en Ferro Carril, con selecciones juveniles, a nivel regional o del Interior. Entonces….¿a Ramón Romero le van a enseñar a ser campeón?

Sabe de qué se trata. Sabe cuál es la senda. Sabe cuál es el rumbo.

Por eso en este River Plate de Ramón, las ilusiones acuden puntuales. Forman su propia ronda. Porque el equipo es respuesta en cancha.

Porque fueron cinco goles a Nacional. Porque suma 17 puntos. Porque debajo de River Plate, hay nueve equipos.

La tabla de posiciones se rige por números. Y los números no ocultan esta realidad pro-River.

Los fuegos se acumulan. Se prenden. Están.

“Lo bueno es que tenemos gol y que vamos encontrando el equilibrio que un equipo requiere, si la ambición está planteada. Si uno dirige un equipo de Primera, si River es el de tantos años sin ser campeón y veo que tengo jugadores y plantel para querer, bueno…entonces hay que querer lo más que se pueda.

En el segundo tiempo frente a Nacional, no faltó la clave: resolver bien. No basta elaborar de la mejor forma, sino se tiene precisión en los últimos metros.

¿Los tres goles de Aranda?….y nos pone de la mejor manera a todos en River, porque si sabe lo que sabe con la pelota y es uno más para definir, el que gana es River. Gana el producto que pretendemos. Fue un partido especial frente a Nacional y de la forma en que lo ganamos”.

LOS VAIVENES DEL FUTURO

La lejanía de una década: la del 70.

La década del River abrazado a la gloria y tres consagraciones.

La última en 1978. Después, el apagón estadístico. Los descensos incluso. Los retornos también. Y este presente….

“Se nos vienen dos partidos que nos importan. El domingo con Saladero y el miércoles con Ferro, los dos de local. Si tenemos la posibilidad de jugar en la cancha de River, entonces juguemos en la cancha de River. Cuando se plantea ser local en la cancha de uno, tiene que ser una ventaja. Hacernos fuertes ante esa condición. Es cierto que seis equipos son los que entran, pero con uno solo despegado que es Universitario.

No queremos sentirnos menos, pero en el fútbol no todo pasa por la teoría. ¿Acaso, la verdad no está en la cancha?”

Ramón. Sol de América en los tiempos de la niñez, cuando el “Quique” Rivero fue modelando a aquella generación.

La mayoría de los gurises terminaron jugando en Primera División. ¿Cuál receta del “Quique” Rivero?: jugando a jugar.

Y Romerito como uno más.

Después en el tiempo: tanto más.

Y tanto River ahora. Único y tercero.

Los 17 puntos.

La guiñada ocurrente de este River al futuro.

¿Y qué futuro, River? ¿Cuál es?

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-