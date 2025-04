A 31 días de las elecciones, uno tiene la sensación de que se trata de instalar un discurso antisistema, como que ganan elecciones solo aquellos que pueden comprar votos con dinero, canastas, terrenos, incluso hay audios de dirigentes políticos que acusan de cambiar droga por votos. ¿Dónde quedó lo que hoy vemos como algo inocente cuando se daban choripanes y vino a la barra? Anoche lo hablaba en el programa de televisión con quien fuera hasta hace un mes el Jefe de Policía, hoy devenido en candidato a la Junta Departamental. Carlos Ayuto nos dijo que no le consta que se use droga para conseguir votos, todo lo otro sí. Claro, si el que hasta hace poco era el Jefe de la Policía decía otra cosa, podía terminar implicado por no actuar ante el conocimiento de la acción de un delito.

De todas maneras, quienes dicen tener los mejores programas de gobierno son los que luego no terminan teniendo el favor de las urnas, y lo primero que dicen es que la gente prefirió votar a los populistas demagogos que compran votos y que seducen a los votantes con propuestas mentirosas.

Esa tesitura parece un berrinche, donde falta mucho de autocrítica que busque las profundas razones de por qué la gente vota lo que vota. Flaco favor se hacen buscando una explicación por el lado más simple, echándole la culpa a los demás en lugar de asumir errores propios. A un mes, pido como votante elevar la mira y que más que preocuparse en ganar una elección, que se preocupen en resolver los problemas de la gente.