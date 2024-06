A decir de su abogado hay circunstancias que configurarían delito de difamación

Como es de público conocimiento , en las últimas horas surgieron videos y manifestaciones de denuncias contra el Dr.Carlos Albisu por actos inmorales.

Las manifestaciones que se realizaron mediante videos del denunciante que asegura tener pruebas sobre sus dichos , generaron la reacción inmediata del futuro candidato a intendente por el Partido Nacional Carlos Albisu.

Tal es así que mediante su representante legal se presentó una denuncia que en principio sería por difamación según explicó el Dr. Rolly Maccio a EL PUEBLO.

“Se trata sí, efectivamente, de una denuncia. Como toda denuncia es un medio por el cual uno pone en conocimiento de fiscalía hechos con apariencia delictiva,” explicaba en principio el abogado.

Seguía informando que “acá hay algunas circunstancias que son bastante claras a mi juicio, que configurarían delito de difamación, en caso más que se entendiera que estrictamente no es difamación, sería una figura más genérica que es la injuria. Pero hay indicios de que no se agota ahí, sino que podría, en términos potenciales, como sucede en cualquier denuncia, porque en definitiva después el que investiga es el fiscal y que reúne la prueba y emite su opinión, la cual tiene que ser recogida finalmente por el juez, ¿no es cierto? Ese es el proceso. No me corresponde a mí imputar delito directamente, sino que va a ser de acuerdo al código del proceso penal, no de la voluntad del denunciante.”

Podría haber ayuda para movida mediatica

Profundizando en su explicación el dr. en leyes sostiene que podría existir una concertación con el fin de perjudicar a Carlos Albisu.

“Volviendo a lo que te decía, hay indicios de que podría haber alguna concertación, algún apoyo, alguna ayuda en una movida mediática que tendría el fin de causar un perjuicio a Albisu. Por ende, podría existir algún otro delito que tiene que ver ya no con la afectación directa del honor, sino con la presión para obligar a una persona a tomar determinadas decisiones que no quiere tomar, como en este caso podría ser lo que se manifestó, retirar a su precandidatura a la intendencia, que es algo que desborda la simple difamación. Y bueno, en caso de que hubiera alguna participación de varios actores que estuvieran concertando los pasos que se están dando y la emisión de los mensajes, la difusión, podría existir eventualmente una asociación para delinquir.”

“Pero bueno, básicamente, en breves palabras, esa es la denuncia que es lo que pone en movimiento el accionar de la justicia y después es de ese proceso que resultan eventualmente los reproches penales y por ende las penas. En breves palabras es eso y tampoco podemos entrar mucho en detalles de las pruebas, porque está en manos de la justicia y no corresponde estar ni ventilando los detalles más sensibles ni tampoco adelantar lo que procesalmente puede suceder.”

Consultado sobre los tiempos que conlleva la denuncia y los plazos del proceso , Macció explicó que depende del cúmulo de trabajo del fiscal.

La denuncia se presentó esta semana, “de acuerdo al funcionamiento habitual de la fiscalía se asigna fiscal y hay que ver qué agenda tiene en cada momento el fiscal, que es la misma persona la que entiende de repente de una violación, de un homicidio, de una rapiña. Por ende los plazos los marcan ellos. Lo que sí va a suceder es que se van a citar personas a declarar, va a haber algún otro tipo de investigación con otro medio de prueba que sugerimos, pero yo no te puedo decir los tiempos porque realmente no depende de nosotros, acá no estamos hablando de tiempos rígidos que haya que cumplir sí o sí, porque el paso lo marca la fiscalía de acuerdo al cúmulo de trabajo que tenga en un sin número de asuntos que lleva adelante en paralelo.”