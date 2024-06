729 entradas en la 8ª fecha

Mejoramiento en el número de entradas vendidas a nivel de la Divisional B. Fue la octava fecha de la primera rueda y con estos detalles para tener en cuenta.

PARQUE HUMBERTO FORTI: 218 entradas y $ 43.450.

CANCHA DE DEPORTIVO ARTIGAS: 209 entradas y $ 41.450.

PARQUE CARLOS AMBROSONI: 302 entradas y $ 58.900.

El total de entradas, 729 y por todo concepto la recaudación se situó en $ 143.800. Hoy martes con la sesión ordinaria en el Consejo de la Divisional, pactándose la novena fecha, que incluirá los partidos entre Progreso vs Tigre, Almagro vs Chaná, Dublín Central vs Santa Rosa, Sud América vs Parque Solari, Deportivo Artigas vs Palomar e Hindú vs Fénix.