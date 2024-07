Hoy se conmemora en nuestro país el Día Nacional de Respuesta al VIH SIDA.

Por tal motivo la Prof. Daiana Mir, docente investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas en sede Salto Udelar (quien obtuviera el premio a mujer científica Loreal 2023) está organizando jornadas sobre la temática.

Este lunes y mañana martes se realizarán Conversatorios, Jornada de Testeo, Conferencias y capacitación en la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la UDELAR.

En este marco también la docente brindó los datos actuales sobre el impacto en la sociedad uruguaya.

“El tema es que, como yo lo llamo, es una pandemia olvidada porque tuvo su auge entre los 90 y inicios del 2000 y hemos estado más recientemente ocupados con otro tipo de epidemias y pandemias. Entonces la relevancia que se le da en los medios de comunicación ha bajado un montón, pero sin embargo la relevancia epidemiológica sigue estando”

Los datos así lo demuestran.

“Actualmente a nivel mundial existen alrededor de 40 millones de personas viviendo con VIH en el mundo, de las cuales aproximadamente unos 2 millones viven en América Latina y en Uruguay específicamente se infiere que hay alrededor de 15.000 personas viviendo con VIH en Uruguay. Por otra parte estamos en una media de 1.000 nuevos casos anuales en nuestro país, por lo cual es de muy alta relevancia en nuestro país.”

El tratamiento y expectativa de vida

“En la década del 80, inicio de los 90, ser diagnosticado con VIH era como una sentencia de muerte. Actualmente tenemos lo que es la terapia antirretroviral y las personas con VIH que adhieren a esta terapia tienen la misma expectativa de vida que una persona sin el virus. Igualmente creo que es importante estar informados y justamente a través del evento el objetivo que tenemos es difundir información sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, el VIH, resaltar su relevancia tanto a nivel nacional como regional y sensibilizar porque en realidad esta pandemia sigue teniendo mucha carga de lo que es el estigma asociado al VIH.”

Mir destaca que a pesar que actualmente se cuenta con un tratamiento y una expectativa de vida igual a una persona sin enfermedades, el tema sigue siendo de relevancia porque no es lo mismo ser una persona sana que una persona que tiene que tomar terapia antirretroviral durante toda la vida, porque puede influir en la calidad de vida.

“Hay una banalización de la epidemia actualmente. El rango etario de mayor prevalencia está entre los 25 y 45 años aproximadamente, y si hablamos de lo que es la diferencia entre hombres y mujeres, se estima que cada dos hombres hay una mujer infectada con VIH, o sea que la relevancia es mayor en hombres.”

La docente explica las vías de trasmisión poniendo el foco sobre todo en la que se da entre madre e hijo.

“Es importante estar informados en lo que son las diferentes vías de transmisión porque dentro de ellas tenemos lo que es la vía sexual, que es la de mayor prevalencia, la sanguínea, pero también la vertical que significa de madre a hijo, por lo cual la importancia de estar tomando terapia antirretroviral cuando la mujer tiene el VIH, porque esa adherencia a la terapia lo que hace es que tu carga viral disminuya y sea indetectable el virus. Y cuando el virus es indetectable significa que es intransmisible, por lo cual es intransmisible a ese hijo que está por nacer, como a cualquier otra persona a través de relaciones sexuales.”

Charlas y testeo hoy y mañana

Los eventos anunciados para hoy lunes 29 y mañana martes 30 de julio consta de dos conversatorios.

Son charlas dirigidas a público general en relación con el origen del VIH, con el activismo histórico que ha tenido esta pandemia, la prevención, la evolución del diagnóstico, en fin. Se desarrollarán desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas.

En paralelo con estas charlas, también hoy y en la misma sede del CENUR, se llevará adelante una jornada de testeo de VIH y sífilis.

Estos testeos van a estar a cargo del programa de enfermería del CENUR, siendo totalmente gratuito y confidencial. El testeo se va a hacer de 9 a 13 hs.

Mañana las charlas serán básicamente técnicas dirigidas a personal de salud y se van a realizar en la plataforma de investigación, el edificio que queda detrás del edificio central de la universidad.

“Están invitados además de profesionales de la salud de Uruguay, hay invitados de otros países como ser de México, de Argentina y de Brasil, que nos van a dar un poco la perspectiva de cómo está el tema del VIH en sus respectivos países y a nivel regional”.

Estas charlas van a ir desde las 9.15 hasta las 13 horas.

Especial invitación a estudiantes de secundaria

“Yo creo que en lo que es quinto de liceo, donde tenés ya una carga de biología más importante, de alguna forma sí se habla del tema y me han invitado varias docentes de biología a dar charlas sobre VIH aquí mismo en Salto, las cuales he disfrutado muchísimo, porque ahí es como que uno percibe que está haciendo como un cambio al llevar esa información y es un tema que interesa un montón. Así que cuando tengo la oportunidad de ir y me invitan, realmente siempre acepto ir y agradezco a todas las docentes que se han movilizado para llevar esta temática al aula.”

Es por este motivo que se está alentando especialmente a los estudiantes de secundaria de participar de las disertaciones y testeos de esta jornada de forma gratuita.