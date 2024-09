100 años cumple el Destacamento de Bomberos de Salto

El próximi 1ro de Octubre se cumplirán 100 años desde que se instaló el primer cuartel de Bomberos en Salto. Cumlir 100 años, 1 siglo, es un acontecimiento extraordinario para cualquier institución. Es una ocasión para celebrar su historia, su impacto en la comunidad y los logros alcanzados a lo largo de un siglo.

1924 – 1ro de Octubre – 2024

Se cumplen 100 años de que unos viejitos por allá por 1924, según cuenta la historia, quisieron instalar este servicio de Bomberos acá. Así es que, aprobado por Presidencia de la República, se instala el servicio de Bomberos acá en Salto, al principio en Jefatura de Policía, por calle Artigas, y allá por el año 1965 se inaugura el destacamento que hoy es este. Es decir, el destacamento es de 1965, pero el servicio de Bomberos en Salto es el que cumple 100 años. Mathias Alzúa, Jefe del Destacamento de Bomberos de Salto

No vengo a trabajar ni voy a trabajar, sino que yo soy esto, lo mío es totalmente vocacional Mathias Alzúa, Jefe del Destacamento de Bomberos de Salto

El Destacamento de Bomberos de Salto, cumple este martes 1° de octubre un siglo de vida. Con su Jefe, el Sub Oficial Mayor Mathias Alzúa, es frecuente que EL PUEBLO converse. Sobre todo, estas instancias de diálogo se dan cuando hay seguidillas de incendios, o cuando se emiten advertencias a la población para evitarlos (principalmente incendios forestales en verano y a raíz de elementos de calefacción en invierno).

Pero esta vez el diálogo fue diferente, transitó por otros carriles ya que, por ejemplo, quisimos conocer más a la persona que se desempeña como Jefe. Y es así que contó:

- espacio publicitario -

“Tengo 47 años de edad, soy nacido en Paysandú el 12 de enero de 1977, a los poquitos días ya nos vinimos para los pagos de las Termas del Arapey, de donde eran mis padres. Estuvimos muchos años radicados por aquella zona, después hice parte del liceo acá en Salto y allá por el año 1991 o 1992 nos fuimos para Artigas con toda la familia”.

Contó además que “tengo la suerte que desde hace casi cinco años soy Jefe acá en Salto” y respecto a lo que significa Salto o qué impresión tiene de este departamento, sostuvo con mucha firmeza que “para mí es una ciudad maravillosa, y tiene un destacamento hermoso, para mí el más lindo del país sin dudas, el que tiene más camiones de todo el país, un tren de incendio completo, el que tiene más gente también… Esta es una ciudad que se merece tener un destacamento a la altura de este”.

En ese sentido, comentó que cuenta actualmente con veinticuatro (24) funcionarios, a los que se suman dieciséis (16) bomberos voluntarios: “son veinticuatro bomberos efectivos y tenemos también a los bomberos voluntarios que, hablando criollamente, la verdad es que nos dan una bruta mano. Son unos dieciséis aproximadamente y se siguen sumando. Aunque por supuesto que como siempre digo, nunca es suficiente. Siempre se necesitaría más, soy defensor de esa causa. Si pudiéramos tener un destacamento en cada barrio, nos aliviaría acá donde estamos, sería todo mucho más práctico”.

En ese sentido, es decir en el tema de contar con más destacamentos para Salto, siempre que ha sido consultado, Alzúa manifiesta eso, que reconoce que se necesitan más, ya que “en realidad siempre tenemos múltiples actividades, esta es una ciudad muy grande y siempre hay incendios”, señaló.

Como recursos, este destacamento tiene además a su disposición: “dos camiones con escalera y brazo hidráulico para alturas; una cisterna 10.000 litros; un camión bomba 1; un camión bomba 2 que fue restaurado por bomberos voluntarios; una camioneta de primera respuesta y un bote tipo gomón”..

Pero volviendo a cuestiones más personales, dijo Alzúa que “siempre fui muy fanático de esta profesión, siempre quise ser bombero, ¡siempre!…Desde muy chiquito ya soñaba con esto. Me gusta mucho lo que hago y por eso digo que no vengo a trabajar ni voy a trabajar, sino que yo soy esto, lo mío es totalmente vocacional”.

Ante el pedido de una reflexión sobre estos 100 años que se celebtran este próximo martes, expresó:

“Se cumplen 100 años de que unos viejitos por allá por 1924, según cuenta la historia, quisieron instalar este servicio de Bomberos acá. Así es que, aprobado por Presidencia de la República, se instala el servicio de Bomberos acá en Salto, al principio en Jefatura de Policía, por calle Artigas, y allá por el año 1965 se inaugura el destacamento que hoy es este. Es decir, el destacamento es de 1965, pero el servicio de Bomberos en Salto es el que cumple 100 años”.

La preparación de estas celebraciones tiene por estos días a todo el cuerpo de Bomberos muy atareado. Así lo destacó el entrevistado, quien agregó que “este de Salto es el único destacamento de Bomberos en todo el departamento, algo que es único en el país…Porque Artigas por ejemplo tiene el de la ciudad de Artigas y el de Bella Unión, y el de Tomás Gomensoro; en Paysandú está el de la ciudad de Paysandú y el de Guichón…Eso acá no pasa”.

Gustavo Albernaz: recuerdos y reflexiones de un Bombero retirado

Se llama Gustavo Albernaz Carbaja y cuando fue consultado qué tiempo había integrado el cuerpo de Bomberos explicó: “Di exámenes en el mes de junio de 1979, e ingrese el 1° de octubre de ese mismo año, pasé a retiro el 30 de octubre del 2009, lo que implica que estuve 30 años y un mes”.

Así proseguía el diálogo:

-¿A qué jefes u otros compañeros recuerda especialmente?

Entiendo que recuerdo a la mayoría de quienes estuvimos juntos, a muchos de ellos los designo como “hermanos”, ya que fuimos familia sin lugar a dudas, vivíamos 24 horas juntos y en el discurrir del tiempo conocíamos ampliamente sus formas de pensar, sus sacrificios, sus desvelos, anhelos, su sufrir, la empatía surge espontánea e intensa en cosas simples y grandiosas como la lucha por construir su familia, su casita, hasta el comienzo de lo que sería sus vidas en pareja…

-Muchas horas juntos y trabajando en situaciones muy complejas…

Claro, juntos enfrentamos lo terrible e inenarrable muchas veces de las diferentes desgracias en las que debíamos intervenir, y esa noche siguiente, armonizar y templar la mente, el espíritu de una realidad cruda, singular y rutinaria…Horas inquietas pensando en familias, seres afectados, ya sea en un accidente automovilístico, un ahogado en un cruce siempre evitable…Eso te entraba al alma, te cuestionaba, aprendías la vida y sus crueles alternativas, vivíamos en la excepción, pero a su vez esa era una rutina. Los imprevistos de cada incendio, las carencias, buscar el accionar más acertado, en medio de griterío, histerias lógicas, que no podíamos permitir que nos invadieran o dominaran, aplicar todo lo que fundamentalmente compañeros veteranos nos enseñaron. Vuela mi recuerdo emocionado a José Saldamando, Elido Acosta, que ya no están con nosotros, pero por supuesto que en ellos todos mis compañeros mayores y menores que yo, de quien siempre aprendí alguna cosa. Jefes tuve montones en el Cuartel Centenario, Montevideo, Puerto, Aeropuerto Carrasco, Maldonado y sobre todo aquí en Salto, tengo mis preferidos claro, pero todos me dieron mucho. Vienen a mí los recuerdos de Joaquin Elizondo, una muy honorable persona comprometida con su función, eficiente, eficaz, de mente abierta, ineludible para mí…Pablo D’ Elia, un sensacional a todas luces con una preparación de élite a la vez que afable y abierto, no me equivoco si digo que en nuestra sociedad, aún muchos lo recuerdan, fue un placer su estadía aquí en Salto…

-¿Era muy diferente la tarea a lo que es ahora?

Se puede decir que la base es la misma siempre, ya que si hablamos de incendios, las acciones deben seguir un orden determinado hace muchísimo tiempo, que es: 1° evitar la propagación o circunscribir el fuego, y 2° la extinción y remoción. Para esto lo que cambia son las herramientas por la evolución tecnológica, pero todas las técnicas y estrategias apuntan a ello. Por supuesto que el fuego tiene una clasificación y se utilizan diferentes agentes extintores según su naturaleza, pero aquí quiero comentar que en mi tiempo, yo ingresé como bombero raso, y me jubilé, siendo Sargento 1°, encargado de Young, así que atravesé todo el quehacer práctico…

-¿Qué implica eso?

Desde apoyar primero a quienes manejaban el puntero, a manejar el puntero, a asistir a quien comandaba las acciones, a comandar esa acciones a través de un vertiginoso tiempo… Además de ser conductor simultáneamente, es el tiempo que no teníamos equipo de respiración, había 2 equipos filtrantes, que los mostrábamos cuando recibíamos visita, pero ya estaban obsoletos, y las técnicas consistían en tirarse al piso y respirar contra el piso. O si tenías el puntero, respirar a su lado donde el agua provocaba un arrastre de aire, después, 1987, recibimos camiones, para nosotros “ABT” (auto-bomba-tanque), equipos autónomos de respiración…Y fue un salto enorme de protección y eficiencia en nuestro trabajo, años más tarde se recibieron las “mandíbulas de la vida” que para el trabajo en accidente significó la posibilidad de dar la atención de liberación al accidentado en el menor tiempo posible. Antes de esto pesa en mis recuerdos el tiempo que demoré en liberar un pie atrapado en los dobleces que produjo un terrible choque, lo que me recuerda del otro gran salto, que fue la Unidad Coronaria Móvil, si bien una institución fuera de Bomberos, significó para el herido en accidente un elemento vital, para nosotros un grandioso aliado.

-¿Qué le parece que se debería mejorar en el funcionamiento actual del cuerpo de Bomberos?

Lo más urgente es el sistema del 911, quien ante un llamado de incendio envía a la Policía, esta confirma si hay incendio, si hay personas en riesgo trata de salvarlas, sin preparación para ello y después de esto se llama a Bomberos…¡tan torpe como eso!. Segundo, el sistema de “Bombero profesional” y “Bombero Voluntario”, tomando decidida acción por incrementar a estos últimos y dotarlos de las herramientas y autonomía imprescindibles para su funcionamiento, crear y distribuir bases acorde al contexto. Salto necesita mínimo 2 destacamentos con sus dotaciones más, o sea 3 destacamentos. Uno en Termas y otro en cercanías de lo que es hoy la Central Hortícola, distribuyendo las jurisdicciones de cada uno. Por otro lado y ya para incendios forestales, hace mucho que entiendo que la tecnología tiene una máquina pulverizadora, que se utiliza en montes de naranjos, que realiza un muro de agua pulverizada de unos 15 o 20 metros de largo por unos 7 metros de alto, que deberían utilizarse para el dominio de esos incendios, nadie me hace caso en esto, pero yo sigo creyendo útil. Otra especialización fundamental es la búsqueda y determinación de los orígenes, ya que esto siempre se manejó livianamente.

-¿Algo que quiera agregar?

No quiero pasar la oportunidad de manifestar mi contrariedad con los 100 años que se afronta festejar, ya que baste decir que siempre en Bomberos se manejó otra fecha, tal es así que el Intendente Eduardo Malaquina, y quien era el Director de Bomberos en el año 1996, colocaron en un acto público del que hay fotos y documentos, una placa conmemorativa de los 75 años, saque cuentas…