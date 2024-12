10 PUNTOS FALSOS DE LA NARRATIVA PRO ISRAEL

Por Andrés Castro / Palestina Libre UY

Saludos a todos quienes forman parte de El Pueblo. Decidí aceptar la invitación a réplica de la columna de la periodista, orgullosa sionista, porque es un retrato «estándar» de lo que es la NARRATIVA PRO ISRAEL. Durante la lectura de la columna de Ana Jerozolimski noté enseguida el «expertise» de su pluma a la cual por momentos dan ganas de elogiar, por su buena semántica y coordinación de ideas, pero eso es hasta recordar que sus palabras son un arma, y que a través de sus ideas está plasmando ideas falsas y apócrifas, por momentos, mediante la omisión de la realidad, en otros, mediante una ortografía suave de blanqueamiento que difiere de los hechos.

Quién es el dueño de la tinta? Es una pregunta que nos solemos hacer los delegados de DDHH para entender la visión y las opiniones vertidas en los medios de prensa, corporaciones, gobiernos y demás. Las palabras de Ana no sorprenden ya que el dueño de su tinta y su opinión es ISRAEL, la Sra. es, desde hace mas de una década, parte de un gran sistema mediático y profusora de el blanqueamiento de Israel ante la prensa «Occidental» (BBC, La Nacion, etc.) ideado en principio por el Hasbara de la entidad sionista que no es otra cosa que PROPAGANDA para la cual Israel invierte muchos cientos de millones de dólares anuales en todo el mundo. La Sra. Ana Jerozolimski hasta ha recibido «premios» por su trabajo de prensa extranjera por «excelencia periodística» del Centro Mundial de B’nai B’rith. Es decir es una OPERADORA, ese es su trabajo, por lo cual cualquier atribución a intencionalidad personal de esta réplica es simplemente anecdótica. Analicemos su narrativa.

- espacio publicitario -

Para ello me fue mas fácil desglozar los 10 fragmentos mas críticos del segmento de opinión. Comencemos:

1- «recordamos que entre Israel y los palestinos hay un conflicto» FALSO el enmarcar la situación Palestina dentro de «conflicto» es poco certero, al igual que el de «guerra» (para una guerra se necesitarían 2 ejercitos y Palestina no lo tiene). Lo que hay es un genocidio en curso, con causal colonialista, invasion y ocupacion ilegal, mas limpieza étnica por parte de Israel. Estas son palabras prohibidas dentro de la narrativa Israelí, generalmente son reemplazadas por otras que minimicen la situación de manera que parezca que el ejercito de ocupacion sionista no está invadiendo tierras ajenas. A pesar de que la ONU (el mismo organo que «creó» el estado dentro de Israel en Palestina) ya ha intimado muchisimas veces a Israel por sus acciones colonialistas ilegales, como el «muro del apartheid» en Gaza por poner un ejemplo, pero! siempre hay una mano amiga para dar resguardo diplomático a la entidad sionista. El tío Sam se encarga de levantar la mano para defender a su pequeña base militar en medio Oriente, y con un veto de un miembro fundador en la ONU, listo! aquí no ha pasado nada…

2 – «ni odiamos al pueblo palestino ni vemos en cada individuo palestino un enemigo» – Cuando leo esta premisa me pregunto por quien estará hablando la periodista, ya que son muchas, MUCHAS, las expresiones de deseo de muerte a todos lo arabes que han sido expresados desde las mas altas esferas del poder en Israel, hasta los ultras de Maccabi por las calles Holandesas antes de ser vapuleados por los locales. Solo por citar una, el PM Israelí Benjamin Netanyahu (del cual su primer apellido era Mileikowski, se lo cambió para parecer mas judío) llamando Amalek a los Palestinos, literalmente enemigos a muerte de Israel según sus escrituras, y hasta una “orden divina» de asesinarlos a todos. O el criminal convicto (por terrorismo) Itamar Ben Gvir, quien ostenta el cargo de Ministro de Defensa en el gobierno Sionista y orgulloso practicante del Kahanismo, un movimiento religioso, sionista y antiárabe extremista que aboga por un estado teocrático de Israel sólo para judíos, quien en pasado Julio pidió la ejecución de los miles de «presos» (rehenes) palestinos “con disparos en la cabeza” muchos de los cuales fueron encarcelados sin prueba ni juicio bajo la excusa de «detención administrativa». O quizás la sra Jerozolimski disienta con el ministro de Economia de Israel, Bezalel Smotrich, otro miembro del gabinete Kahanista quien dijo que «podría estar «justificado y ser moral» bloquear la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluso si causa que dos millones de civiles mueran de hambre».

La fruta de la verdad cae del arbol sola, cuando se develan todas las expresiones de odio generalizadas desde la politica, el arte, el deporte, y ni siquiera hay que indagar tanto. Si interesa la temática seguir a Palestina Libre UY en Instagram o Facebook.

3- “en favor del pueblo palestino” o de “la causa palestina” … esos fenómenos se multiplicaron enormemente el último año, desde el 7 de octubre del 2023, lamentablemente de la mano de múltiples expresiones antisemitas»

Lamentablemente… para Israel obviamente, pero vamos a indagar en una de las mas burdas mentiras de la narrativa pro Israel y es equiparar los conceptos de «antisemitismo» y «antisionsimo». Los Palestinos, solo por el hecho de ser árabes, son Semitas, al igual que cualquier Hebreo, asirio, etc. es que Semita es quien habla las lenguas que proceden de Sem. Osea que el semitismo no es exclusividad ni de los Israelíes, ni de los judíos. Pero en un contexto donde una élite internacional (el gobierno de extrema derecha Israelí) dirige un ejército tiene en sus tropas gran número de norteamericanos, europeos y mercenarios multinacionales de todo el mundo (porque es muy facil incorporarse al mismo) que está atacando e invadiendo a un pueblo 100% semita, no es dificil dilucidar quienes son los verdaderos antisemitas en cuestión. Por contraparte el sionismo es un movimiento político judío que se centra en la formación de un Estado de Israel, en su defensa, en la defensa de su accionar y generalmente apoyan la idea utópica del «Gran Israel» un plan histórico donde Israel ocupa grandes territorios de medio Oriente como un imperio (Palestina, Siria, Libano, Egipto, Jordania etc.) el «Gran Israel» es otra cosa que no puede mencionarse en cualquier narrativa Pro Israel, pero muchos soldados lo llevan como insignia en su uniforme. Prosigamos.

4- «Apenas Israel comenzó a responder a la horrenda masacre cometida ese día por terroristas palestinos en el sur de Israel, con el declarado objetivo de destruir la infraestructura armada de Hamas»

Primero que nada notese que cada vez que se hace alucion al ataque de la resistencia Palestina siempre Ana acompaña de algun adjetivo descalificador para dar enfasis a la narrativa, y se pone como punto de inicio el 7 de Octubre, dejando de lado una vez mas lo que señalan los hechos, que estamos en un contexto de ocupacion ilegal.

Luego observemos como se reduce la calificación del accionar del ejercito sionista en pueblo Palestino «declarado objetivo»?.

Para ello solo falta ver los numeros:

En octubre de 2024, la brutal ofensiva militar israelí había matado a más de 43.000 personas palestinas, entre ellas más de 13.300 niños y niñas, y herido a más de 97.000 (oficialmente) El uso de la extrema violencia ha dejado heridas profundas en una Gaza devastada. Miles de muertos, millones de desplazados, decenas de rehenes y una infraestructura en ruinas de hogares, escuelas, hospitales, universidades, casas de gobierno, bancos, refugios, mezquitas, etc. conforman el cuadro de terror. Las víctimas alcanzan todas las capas de una sociedad: hombres, niños, mujeres, trabajadores humanitarios, personal de la salud, periodistas. La crisis humanitaria se agrava cada día debido al bloqueo deliverado de las Fuerzas de Ocupacion Israelíes de materiales para la vida sostenible y el futuro se muestra sombrío entre amenazas, bombardeos e incertidumbre. Donde, si no te mata el hambre o la enfermedad, te mata un drone a control remoto, o los bombardeos hacen que te caigan las casas encima. Donde los niños son amputados sin anestesia y las mujeres dan a luz a sus hijos sin medicina ni especialistas.

Eso suena a «destruir la infraestructura de Hamas»? que cada uno lo juzgue.

5- «manifestaciones, proclamaciones, peticiones a firmar, coloquios y otras yerbas» Primero observemos el diminutivo despectivo, otras yerbas, sutil. Luego hablemos de lo que no se dice, porque lo que hay es una mentira por omision. No somos un par los que estamos unidos a la causa Palestina, somos miles de millones en todo el mundo, la gran mayoría, entre los que condenamos las violaciones de ddhh universales están: Amnistía Internacional, ONG con mas de 10 Millones de activistas en todo el mundo quien ha declarado que tras su investigacion Israel efectivamente está comentiendo un Genocidio en Gaza. Human Rights Watch investiga e informa sobre los abusos que se producen en todos los rincones del mundo, también han condenado energicamente el accionar Israelí. «Save the Children», «Medicos sin Fronteras», «Periodistas sin fronteras» e inclusive B´Tselem: ONG observadora de los DDHH en Palestina que desde Israel ha denunciado ya hace tiempo que lo que ocurre en Palestina Ocupada es un limpieza étnica. Eso sumado al apoyo civil (muchas veces reprimido) de marchas y concentraciones muy multitudinarias en todo el mundo. Solo en Uruguay se han movilizado hasta 15mil personas en Montevideo pidiendo el fin del Ganocidio. Por lo que minimizar las «otras yerbas» resultaría muy peyorativo sobre todo si lo comparamos con el poco apoyo que tiene Israel en el mundo ahora mismo. La pregunta para la sra Jerozolimski sería: Todas estas organizaciones y sociedades, están equivocadas, mienten y odian a Israel? No, pero si odiamos las violaciones a los derechos humanos universales, y queremos justicia.

«la parte principal es acusar a Israel de genocidio, todo tipo de crímenes y atrocidades»

La victimización es un sesgo muy importante en la narrativa israelí. Pero es muy dificil para estos operadores como la Sra Jerozolimski demostrar que en Palestina, Líbano, Siria, y Yemen (blancos de la entidad sionista durante 2023 y 2024) no han ocurrido crimenes de guerra. Primero porque el PM de Israel y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant están acusados de ese cargo y crimenes de lesa humanidad por la Corte Internacional de la Haya. En segunda instancia porque Israel es culpable del cargo de Apartheid según la Corte Internacional de Justicia y tercero porque esta misma corte denuncia las violaciones de ese país a incontables resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, así como las decisiones de los máximos tribunales de justicia, entre otras transgresiones. Así que mi consejo para cualquier Israelí sería: si quieren que dejemos de acusarlos de crimenes atroces e inmorales, dejen de cometerlos.

7- «defender a los palestinos es apostar a un futuro de paz, a una realidad sin terroristas, a que puedan trabajar dignamente y mantener a sus familias sin miedo de líderes que, para tratar de dañar a Israel, los condenen a una nueva guerra» esta frase es interesante en varios aspectos, primero, fijemonos como se exhorta al deseo de paz, cuando los hechos dicen que lo que quiere Israel, no es paz, es invadir Gaza, al igual que Cisjordania, en nombre de la autodefensa por supuesto, pero sin que les importe nada la poblacion civil inocente que hoy está pagando el caro precio de la opresion con una crisis humanitaria descomunal, donde la supervivencia es muy dificil, la vida digna, imposible. Luego se demoniza estos «lideres» (Hamas?) quienes querrían dañar a Israel. PAUSA aclaremos que Hamas es un movimiento nacido para combatir la opresion Israelí que había desde 1967, se hizo con el poder de Gaza mediante elecciones en 2005, luego de que las «botas» sionistas dejaran sus asentamientos ilegales en Gaza, pero Hamas nunca tuvo autodeterminación, porque la entidad sionista, bloqueó y controló la franja en todos sus sentidos estructurales, desde lo que entraba, salía, zona de pesca, espacio aereo y control de sus recursos como luz o agua, por lo tanto cualquier acto de rebeldía para salir de ese sistema de opresion es válido.

Y «condenandolos a una nueva guerra». Hamas obliga a Israel a cometer un genocidio en Gaza? esto obviamente es un burdo traslado de responsabilidad clásica de «bully», «por qué me obligas a hacer esto? Es culpa tuya» es la clásica frase del marido golpeador.

8- Luego de algunos eventos historicos sin contexto: «Pero fue una guerra de autodefensa que los terroristas impusieron a Israel»

Esto se llama narrativa de blanqueamiento, otra vez victimización y traslado de responsabilidad. La verdad es que Israel si tenía otras opciones, por ejemplo acatar la ley internacional. La excusa de la autodefensa ademas está desacreditada por la mayoría de juristas internacionales del mundo, ya que Israel, en su calidad de Ocupante con flagrancia en los territorios palestinos, con mas de 750mil personas viviendo ilegalmente como colonos custodiados por la IDF, y desplazando mediante asentamientos a los Palestinos nativos. El consenso legal tras esta situacion es que son los Palestinos quienes tienen el derecho a la «autodefensa» no el ocupante.

9- “Palestina libre desde el río hasta el mar”, eso significa eliminar a Israel»

Otra falacia de la victimización pro Israel. Cada uno se hará cargo de la connotacion que se le quiera dar a la frase pero desde la mayoría de los grupos de apoyo a la causa Palestina el significado de «libre» no se refiere a eliminar al otro, sino liberarse de las cadenas de la opresion, del apartheid, del bloqueo, ya sea en suelo Palestino, Israelí o cualquier otro; y lograr por fin el derecho a la autodeterminacion a la cual tienen derecho todos los pueblos. Pero tal idea está claramente lejos del futuro ideal de los israelies, sino hay que preguntarle a Daniela Weiss, una de las principales promotoras de los asentamientos ilegales en Gaza (denominada por el gobierno extremista de Netanyahu claro) que está convencida de que la idea del gran Israel es posible a cualquier costo. Y el estado Palestino no debe ser una realidad bajo ningun concepto. Y la gente que ya vive ahí? Bueno… ella no tiene tiempo para pensar en eso, ya se encargará de ese problema alguna extremista religioso ultra fascista (como los ya mencionados Ben Gvir o Smotrich).

10- «lo que tendría que haber inundado al mundo»

Esta expresion de deseo está muy conectado a la semántica y es un truco que usan mucho los lideres religiosos desde tiempos inmemorables, lo que busca es un ideal de acuerdo a sus intereses, que como pudimos ver está escondiendo ambición, ilegalidad, inmoralidad y lamentablemente impunidad. Ojalá esas expresiones de deseo fueran mas justas con las vidas de los Palestinos que hoy -según oradores de ONU- están viviendo el infierno en la tierra.

Conclusion: Qué es lo que defiende un operador de Israel en los medios como Jerozolimski?

La respuesta no es linda: Defiende la inmoralidad, la mentira, la victimización, la demonización, la deshumanización, la ocupación, el apartheid, la impunidad, el supremacismo, el racismo, el colonialismo y la limpieza étnica… Sin duda que leer a Ana Jerozolimski es muy entretenido desde el punto de vista de la semántica, pero destrás de su narrativa hay algo muy oscuro escondido, y es la idea supremacista de que para que Israel sea tan grande como pretende, tiene que eliminar a quien sea necesario para alcanzar sus tan aclamados objetivos, eso además de ser un crimen, es ruín.

FUENTES