¨VIGILANTE DEL FRIO¨ – UTU – PROYECTO – INNOVACION

El Proyecto ¨Vigilante del Frío¨ es una innovación, una solución tecnológica a un problema logístico-productivo en la cadena productiva lechera, realizada en la UTU, en la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia. Es un sistema de control de los tanques de enfriado de leche en los tambos, que deben hacer bajar la temperatura de la leche y mantenerla en determinado entorno, los 4ºC, porque si no, se les descompone, se corta, y la pierden. A veces esos tanques acumulan la producción de varios días hasta la llegada de las cisternas, lo que hace que las pérdidas, cuando se producen, son siempre muy onerosas para los empresarios.

La profesora de Física de la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia, Mónica Mendizábal, rastreo el problema y la solución a través de sus estudiantes, en un club de ciencias. Una vez en la problemática, unió esfuerzos con el colega, también profesor de Física, Ariel Mancebo, del Liceo Daniel Armand Ugon de Colonia Valdense. Y unidos desde dos instituciones, la UTU y el Liceo, conjuntaron los esfuerzos de los estudiantes que se abocaron al proyecto de desarrollar la referida solución. Hecho que consumaron con éxito. Ahora, en algún momento deberán abocarse a consolidar la propiedad intelectual del mismo.

Esta es la crónica de una experiencia de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con el que se logró una innovación tecnológica a partir de un club de ciencias, en el ciclo educativo medio superior, en Nueva Helvecia y Colonia Valdense del departamento de Colonia. Y, con consecuencias que aún no son posibles de avizorar, por su impacto positivo en el sector productivo.

En dialogo con los docentes esto nos decían:

Prof. Mendizabal – Mi inquietud siempre ha sido que los estudiantes . . . siempre tienen buenas ideas, muchos de ellos; y apoyar las buenas ideas, para mí ha sido como un leitmotiv. Más allá del entorno áulico, o institucional; los clubes de ciencia se presentan como una posibilidad para que los estudiantes puedan forjar un proyecto que tenga, que lo obliga al trabajo, a la investigación, con un tiempo acotado. Entonces, en ese sentido para mí los clubes de ciencia, han sido la posibilidad para mostrar esas ideas que los estudiantes en una clase común y corriente tiran al barrer, y, bueno, hay veces que siento que algo puede prender, e impulso a que el estudiante lo haga.

¿Dónde se llevó adelante la experiencia el ¨VIGILANTE DEL FRIO¨?

Eso fue una interacción de dos instituciones, que es algo relativamente nuevo, en relación al entorno en que nos movemos, entre la Escuela Superior de Lechería, de Nueva Helvecia; y, el Liceo Armand Ugon de Colonia Valdense.

¿Qué docentes llevaron adelante ese proyecto-proceso de enseñanza-aprendizaje-innovación?

Ariel Mancebo y yo, Mónica Mendizábal, somos Profesores de Física.

¿Cómo descubrieron que los estudiantes querían abordar esa temática?

Nace dentro del entorno de la asignatura física del año anterior a la iniciación del proyecto. En el curso del segundo año de Bachillerato Agrario, ante una propuesta mía, para iniciar un trabajo de investigación, y aprontar a los estudiantes a trabajar en proyectos. El entrenamiento que les propongo todos los años en segundo, es armar un proyecto propio, y, ver si ellos comienzan a caminar por esa senda.

Y apareció como una iniciativa, una problemática de los productores, ante un relevamiento que había hecho otro grupo de estudiantes; y, era el problema que los productores tienen cuando el tanque de frío de la leche se rompe o no enfría, y, pierden el ordeñe del día o de varios días.

El relevamiento de la problemática ¿fue una actividad de los estudiantes?

Si.

Los estudiantes descubrieron el problema ¿Cómo participaron ustedes en el proceso?

En mi caso, que fue quien lo inicio, en ese momento Ariel no integraba el grupo, se integró al año siguiente. Motivamos la búsqueda de situaciones que se estuviesen dando en el entorno agropecuario que precisaran una solución, y, cuanto ellos podían colaborar con eso.

Prof. Ariel Mancebo – ¿Con que se encontró cuando se incorpora a desarrollo del proyecto?

En primer lugar teníamos dos estudiantes que estaban trabajando, en realidad eran tres, y una de ellas cambio de proyecto. Y, tenían el problema, tenían la situación, tenían la idea, pero faltaba. Cuando Mónica nos invita, nos faltaba alguien que se encargara de la parte tecnológica. En el momento lo que hicimos fue invitar a estudiantes del Liceo de Valdense, Daniel Armand Ugon, que habían trabajado el año anterior en otro proyecto que estaba vinculado con Arduino, y, ese tipo de placas programables, y, con algún proyecto que se había trabajado en el mismo liceo. Y ahí nació el equipo del trabajo final, con el que seguimos, incorporando tres estudiantes del liceo. Ese fue el mayor desafío, como comentaba Mónica, el de cruzar a dos centros educativos.

¿Qué nombre le dieron al Proyecto?

El nombre que le terminamos colocando es ¨VIGILANTE DEL FRIO¨. El propósito, nosotros, el mayor problema que teníamos para darle una buena solución es que teníamos muchas variables; y, había que abarcar mucha cosa. Terminamos acotándolo a una variable que es la temperatura. Entonces el dispositivo que se diseño fue un sistema de alerta que esta todo el tiempo controlando la temperatura de la leche, y, en dos situaciones distintas alerta al productor que hay alguna falla. Básicamente manejamos dos posibles fallas, pero el parámetro fue la temperatura. Si había, si hay algún problema con la temperatura, ese dispositivo avisa en tiempo real. El titulo entonces fue ¨VIGILANTE DEL FRIO¨.

¿Dónde montaron el proyecto? ¿En la Escuela de Lechería?

Si. Ahí, en la Escuela de Lechería se instaló. La construcción del kit lo hicimos previamente, porque las pruebas se hicieron en otro dispositivo, antes de pensar en instalarlo en un tanque de frío, que requería una logística muy particular. Después, a efectos de controlar durante el ordeñe que el dispositivo funcionara y que avisara en el momento que tenía que avisar; se instaló una tarde, todo el tiempo que demoro el ordeñe, y dos horas más de enfriamiento de la leche, a ver si el sistema funcionaba perfectamente; y, el sistema respondió impecable.

¿Si usted fuese el tambero cuanto gastaría con este sistema para un tanque de 5 o 10 mil litros de enfriamiento?

Yo gastaría $u 5.000 fácil, para poder evitarme ese problema. Creo que eso cuesta menos.

Prof. Mancebo – Tal vez, un par de consideraciones, teniendo en cuenta estos últimos comentarios. En primer lugar, quería manifestar que se visitaron algunos tambos, a productores agropecuarios que pertenecen a los grupos CREA de La Picada y Barker. Y, entre lo que le planteamos, y en la encuesta que le hicimos a unos cuantos, les preguntamos qué tan frecuente, o si les había pasado esta situación de que se le rompa el tanque de la leche o deje de funcionar; y, pierdan la leche. Y, manifestaban que sí, que varios lo habían sufrido. Y, que podían estar interesados en este dispositivo.

Y por otro lado, si bien el parámetro es la temperatura, nosotros medimos dos cosas, si la leche demora menos de dos horas en llegar a la temperatura óptima que son 4ºC, o que si se pasa de dos horas el enfriado es un problema. Y la otra es si sube de ese rango. Si bien la temperatura es una sola variable, el dispositivo controla además esas dos cosas.

¿En algún momento hablaron con los estudiantes de la posibilidad de patentar la innovación, como referencia a la defensa de la propiedad intelectual de todos? Un activo intangible.

Si. En experiencias anteriores, en particular Mónica que ha pensado patentar algún otro proyecto, ha sido una tarea muy complicada por lo que nos ha manifestado; y, no se ha llegado a buen puerto. Pedimos ayuda, un poco, a las instituciones. Pero no logramos encauzar el patentado, pero si, intenciones se tuvo.

Prof. Mendizábal – Un par de cosas interesantes. La primera es la forma de aviso que tiene, que es a través de un mensaje de texto. Algo que se evaluó de todas las formas con la población que íbamos a trabajar con ese dispositivo. Y es una población que a veces no tiene acceso a la tecnología como debiera. Pensar en una App era una posibilidad. Las limitantes nos hicieron pensar que cualquier productor rural tiene un teléfono celular. Si no tiene un teléfono de alta tecnología no pasaba nada porque el aviso es a través de un mensaje de texto. Al productor le va llegando cada cierto tiempo que el tanque de frío está funcionando, y eso lo consideramos una ventaja. Seguramente hay mucha cantidad de ideas que pueden surgir alrededor de esto, pero en principio, la idea esta nos pareció linda para desarrollar; y, fácil para el productor. Nuestro objetivo siempre fue facilitarle todo lo que fuese posible con este sistema. Y la otra cosa es que en las exposiciones que se hicieron, en ferias de clubes de ciencias, hubo gente que se acercó y nos comentó que podíamos transferir esa solución a otros problemas. Nos decían ¨si a mí me avisa que la cámara de frío no está funcionando; a mí me sirve, porque si no siempre tengo que ir al local y mirar las cámaras¨. El sistema es muy versátil.

Por Emilio Gancedo