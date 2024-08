¨TENEMOS QUE INAUGURARLA, LA TENEMOS QUE ABRIR A LA CENTRAL HORTÍCOLA DEL NORTE¨

Vehemente reclamo del Presidente Lacalle Pou al Ministro Fernando Mattos, en la apertura del 2º Congreso Nacional de la Granja para la apertura de la CHN.

Ya en la inauguración de la Zafra Citrícola 2024, en mayo, el Presidente Lacalle Pou se había referido a la Central Hortícola del Norte (CHN) entre sorprendido y estupefacto, considerando que estaba construida, terminada, pronta para funcionar y no se echaba a andar. Reflexionaba al respecto manifestando el interrogante de si era un problema de idiosincrasia o de capacidades. Transcurrieron algunas semanas y frente a la demanda de las fuerzas vivas locales y de todos los damnificados por su no apertura, los productores hortifruticolas del Litoral Norte en general; el Presidente parece que cayó en la cuenta de que probablemente es un problema de voluntad ejecutiva por parte de la cartera del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A quien compete por ley, (la 20052, para la ¨Creación de la Persona Jurídica de Derecho Público no estatal CENTRAL HORTICOLA DEL NORTE¨), de dotarla de su Junta de la Gobernanza; y, los medios materiales y financieros para el funcionamiento de dicha Central, para que se desenvuelva de forma autónoma, como lo indica la legislación.

Y en la oportunidad del miércoles 7 de agosto pasado, en la Quinta de Arteaga en las inmediaciones de Melilla, el primer mandatario en su alocución por el 2º Congreso Nacional de la Granja, arrecio vehementemente y aireado con el reclamo al Ministro de la cartera por la inauguración y apertura de la CHN, como se ve en el video del evento, manifestándose en los siguientes términos:

¨La Central Hortícola del Norte, desde que yo voy a Salto políticamente, 2009, 2010, cada vez que llegaba y me reunía con el sector granjero y con el Centro Comercial y todos, ¿que nos pedían? la CENTRAL HORTÍCOLA DEL NORTE. Bueno, pues bien, llegamos al gobierno, se invirtieron recursos, bueno . . . TENEMOS QUE INAUGURARLA, LA TENEMOS QUE ABRIR. Hay más de treinta puestos vendidos,no puede ser que se haya gastado plata del estado, que estemos todos de acuerdoy la CENTRAL HORTICOLA DEL NORTE no esté abierta. A MÍ NO ME PARECE QUE DEBAMOS ACEPTAR QUE ESO SEA ASÍ. CUANDO ESTAMOS TODOS CONVENCIDOS, INCLUSO LOS PRODUCTORES, QUE ESTO HAY QUE LLEVARLO ADELANTE¨. (Presidente Lacalle Pou, fragmento del discurso de apertura en el 2º Congreso Nacional de la Granja)

Sin dudas que es un aliciente, un bálsamo de esperanza, para la mayoría de los que compraron puestos; además de los muchos que tienen expectativas de trabajo digno en la misma. Agregando los innumerables productores que tendrán la oportunidad de ser operadores eventuales o flotantes, según su ciclo de producción, logrando una fuente más de recursos financieros, para sobrevivir en pequeñas áreas del sector primario.

Y la Intendencia cierra el llamado del cerramiento adicional al existente, para mejorarlo, el 15 de agosto; y nos dicen que será muy breve el tiempo para la asignación de la obra. Y, una vez que este pronto el primer puesto, aspecto que sucederá en pocos días; no quedaría restricción alguna para inaugurarla de inmediato.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber:

Jueves 8 de Agosto del 2024: La actividad de la jornada mostró un mayor ingreso de público comprador que en relación con el inicio de la semana. No obstante, informantes calificados destacaron que el levante de mercadería todavía sigue enlentecido, debido a la ocurrencia de precipitaciones al inicio de la semana que afectaron de forma negativa las ventas en el sector minorista. Con respecto al último relevamiento de precios se registraron descensos en los valores de referencia de morrón Amarillo, pepino, zapallito, rúcula, repollos y apio en Hoja. Se verificaron incrementos en boniato tipo Criollo, calabacín, tomate Redondo y Perita, pomelos, mandarinas, banana de origen brasileño, ciboulette y choclo.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 3 al 9 de Agosto del 2024

Inusual aumento de temperatura de los últimos días impactó en alza de oferta mayorista de frutas y hortalizas.

Se destacan especialmente las hortalizas de fruto y de hoja que muestran una tendencia bajista de precios.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: en la mayoría de los rubros integrantes de este grupo de hortalizas se mantiene la tendencia al alza en la oferta, con mejoras notorias en la calidad comercial. El incremento de las temperaturas y la ocurrencia de precipitaciones el fin de semana anterior permitió acelerar el crecimiento de las hortalizas, así como mejorar su calidad comercial. Algunos de los rubros en los que se verificó esta mejoría en la oferta esta semana y que, por lo tanto, sufrieron modificaciones a la baja en sus precios, fueron acelga, espinaca, lechuga, nabo, apio, perejil y remolacha. En esta última se observó además un notorio incremento en los calibres, que en días pasados eran en su inmensa mayoría de tamaños chicos y medianos. En brócoli y repollos la oferta se mantuvo estable con tendencia de precios a la baja debido a que esta semana el descenso de temperaturas, según referentes comerciales, enlenteció su demanda. En coliflor, en cambio, los precios se mantuvieron estables, debido a una menor oferta comparada con la semana anterior. Hacia el final de la semana aparecieron partidas de choclo super dulce importado de Argentina, con clara tendencia al alza en sus precios debido a la gran escasez que se produjo por los problemas sanitarios existentes en los países vecinos. Se espera que sus precios recién comiencen a bajar cuando aparezcan las partidas nacionales, llegado el verano.

Frutas cítricas: la oferta de naranja y pomelo comenzó a descender y se consolidó la tendencia al alza en sus precios de venta que se vislumbraba desde la semana pasada. Desde el inicio de esta semana comenzaron a visualizarse en mandarinas problemas asociados a calibre, por lo que comienza a mostrar una diferenciación de precios con respecto a calibres grandes y calidad dentro de la oferta en cuanto a aspecto de la piel. Limón es el único rubro que por el momento mantiene su oferta abundante y con precios estables. De todos modos, algunos comentarios del sector productivo indican que se prevé una reducción gradual de la oferta hacia la estación estival.

EMILIO GANCEDO