Vuelo de Aerolíneas Argentinas regresa de emergencia a Ushuaia por amenaza de bomba; Carmen Barbieri y Marcelo Polino a bordo

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que cubría la ruta desde Ushuaia a Buenos Aires tuvo que regresar de emergencia y aterrizar cerca del Aeropuerto Internacional de Ushuaia poco después de despegar. El avión, un Boeing 737-887 registrado como LV-GVC, tomó la decisión de regresar luego de que una pasajera alertara a la tripulación sobre una situación preocupante: una persona sentada cerca suyo estaba viendo en su celular un video sobre cómo armar una bomba.

Trayecto realizado por el vuelo AR1883

La pasajera, visiblemente alarmada, informó de inmediato a una azafata, quien notificó al piloto del avión. Sin causar pánico entre los pasajeros, el piloto optó por regresar al aeropuerto de origen. Oficiales de la Policía Aeroportuaria detuvieron a dos sospechosos, según manifesto el periodista Adrian Ventura de la señal TN con informacion brindada por un miembro del directorio de Aerolineas Argentinas.

Momento en que los oficiales detienen al sospechoso, captura TV TN

Entre los pasajeros se encontraban reconocidas figuras de la farándula argentina, como Carmen Barbieri y Marcelo Polino. Ambos compartieron su angustia con el periodista Federico Seeber del noticiero TN, quien reportó: “Fue terrible, nos bajaron de emergencia, mantuvieron al pasaje en el avion durante 40 minutos, y detuvieron el avión lejos del aeropuerto, al pie de una montaña…” manifesto la actriz.

Último momento: Amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883 Ushuaia Buenos Aires Nos bajaron @Carmen_LaLeona

No dan info está la PSA y Fuerza aérea pic.twitter.com/rWsS6MAqrB — Marcelo Polino (@MarceloPolino) September 1, 2024

- Advertisement -

Por su parte Marcelo Polino manifesto:

“Hicimos el show y nos volvíamos hoy. Nadie nos dio información. De hecho, la gente se enteró por mí. Nunca le avisaron a nadie. Yo me acerqué en un momento y les dije que podía ser que no se le avise a los pasajeros lo que estaba pasando”, aseguró. “Me dijeron que si ellos decían que había una amenaza de bomba la gente se iba a poner como loca”

“Nos bajaron en el medio del campo, al lado de la montaña, cagados de frío. Primero vino la policía aeroportuaria y se llevaron a dos tipos. Vinieron los perros y todo eso. Después nos bajaron a todos nosotros. De hecho, no tenemos ni las mochilas. Bajamos como estábamos. Por suerte ahora estamos adentro”, contó el conductor.

El vuelo ARG1883 de Aerolíneas Argentinas está en proceso de regreso a Buenos Aires, a pesar de que inicialmente se había informado que la aeronave quedaría a disposición del juez de la causa y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los pasajeros estuvieron esperando en la puerta 3 del Aeropuerto Internacional de Ushuaia a la espera de una resolución.

Cabe destacar que Aerolíneas Argentinas ha estado enfrentando conflictos laborales con sus pilotos, lo que ha generado preocupación sobre la posibilidad de que el incidente sea una falsa alarma. De hecho, situaciones similares han ocurrido en días recientes. A pesar de la incertidumbre inicial, todo parece indicar que se trató de una falsa alarma, ya que siendo en estos momentos las 20:30 horas, el vuelo está regresando a Buenos Aires.