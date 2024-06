Vox Populi – 29-06-2024

Ayer se cumplió un mes más sin que aparezca el joven Gonzalo Barboza Sisnández, oriundo de Palomas, visto por última vez el 28 de noviembre de 2022. Su mamá sigue esperándolo todos los días, o esperando aunque sea un dato certero, una pista, una señal, algo que la lleve a saber más sobre su paradero. ¿Cómo puede ser, que a un año y siete meses, nadie sepa nada?

Tenemos una lectora, que al parecer asiduamente está en salas de espera de instituciones médicas, policlínicas, etc. Y con frecuencia nos llama para trasladar algún comentario. Hace un tiempo nos decía que “es increíble que la gente no respete los carteles que piden Silencio…todos charlan y no se escucha nada, además que uno sale aturdido”.

Bien, ayer volvió a comunicarse pero esta vez, nos hablaba de la calefacción en estos lugares. Según ella, “es exagerado el calor que le ponen al ambiente”, entonces el choque de temperaturas al salir al aire libre es muy brusco. “Parece que nos quisieran enfermar de gusto para que volvamos”, nos decía entre risas, pero preocupada en serio.

Es común que se escuche decir que la plata no alcanza, que gran parte de los sueldos la gente la tiene de antemano comprometida en cosas a pagar, etc. Este mes que estamos dejando atrás, parece que eso se acentuó más con los aguinaldos. Da la impresión que a muy pocos les alcanzó para lo que deseaban, a juzgar por lo que se escucha.