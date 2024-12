Vox Populi

Por calles, plazas, clubes, domicilios particulares, hay mucha gente preparándose para el

Carnaval 2025. En ese sentido, hay un dato llamativo: será un carnaval en el que participe

una sola murga salteña; sí, solo una, no hay otras. El certamen será regional (con murgas

de Paysandú, Mercedes, etc).

Esto provocó que no sean pocos quienes por estas horas sienten nostalgia y añoran

carnavales con 8, 10, 15 y hasta 20 murgas salteñas concursando, como ocurrió en

aquellos años iniciales del retorno a la democracia. En fin, parece ser una etapa que se

termina. Aunque, como dicen otros más optimistas, puede ser que algún día renazca.



Hoy es el último día que concurren a clases los escolares de todo el país. Y a propósito,

hemos recibido una vez más, como otros años, algunas quejas de padres sobre el modo de

elegir abanderados y escoltas. Recordemos que una vez seleccionados quienes pueden

(por sus calificaciones) integrar el cuadro de honor, entre ellos se debe elegir qué lugar

ocuparán en él, según los votos de sus compañeros.

Una señora nos decía ayer, que en algunas escuelas hay “candidatos” que reciben muchos

votos porque, previamente, sus padres hicieron muchos obsequios a los “votantes”

(golosinas, salidas a comer hamburguesas, etc.). ¿Será tan así? Y en ese caso,

¿convendría volver al sistema antiguo, donde solo valía calificación e inasistencias?