Un diciembre exitoso y grandes proyecciones para el 2025 

Salto Shopping ha cerrado el mes de diciembre con excelentes resultados, consolidando un movimiento comercial que no solo superó las expectativas, sino que augura un prometedor futuro. En una entrevista con el Gerente Luis Zúñiga, se destacó el crecimiento sostenido durante el último mes del 2024, así como los proyectos de ampliación y la incorporación de nuevas marcas.

Según se confirmó a EL PUEBLO, el movimiento de diciembre fue muy positivo, con una notable afluencia de compradores durante todo el mes. Zúñiga comentó que, tras un noviembre igualmente exitoso, había cierta incertidumbre sobre si el ritmo de crecimiento se mantendría, pero los resultados fueron sorprendentes.

Según su testimonio, «los responsables de los locales comerciales están muy conformes con las ventas, que se reflejaron en la ocupación completa del estacionamiento en varias ocasiones. Tuvimos que cerrarlo por haber alcanzado la capacidad máxima«, mencionó Zúñiga, destacando que no solo el shopping, sino toda la ciudad de Salto experimentó un incremento en la actividad comercial durante este período.

Vuelven los argentinos

Zúñiga subrayó que, aunque no se alcanzan los niveles de consumo de años anteriores, los argentinos siguen siendo una parte importante de la clientela del shopping. A pesar de algunas dificultades relacionadas con impuestos y la disponibilidad de efectivo, muchos compradores cruzan la frontera para aprovechar la oferta comercial local.

Aunque las compras de los visitantes del vecino país no son tan voluminosas como en otros tiempos, Zúñiga destacó que se observó un incremento en la presencia de los vecinos que aprovechan los productos más baratos y la variedad que ofrece el shopping. Sin embargo, existen barreras como los impuestos sobre compras con tarjeta, lo que limita un poco el volumen de ventas de este segmento. A pesar de ello, la tendencia es positiva, y los comerciantes locales sienten el impacto de la presencia de turistas de manera favorable.

Ampliaciones y nuevos proyectos este año

Para el 2025, Salto Shopping tiene en mente dos grandes proyectos de ampliación que prometen transformar el centro comercial. Zúñiga adelantó que «se comenzó a trabajar en una expansión de más de 100 metros cuadrados sobre la fachada principal, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y la estética del centro. Esta modificación beneficiará principalmente a un nuevo local de Daniel Casin, que se instalará en ese espacio. Además, se planea una renovación integral de la fachada sobre la Avenida Batlle, que se encontraba un tanto desactualizada.«

Proyectos a futuro

Pero hay un segundo proyecto, de mayor envergadura, a raíz de la llegada de nuevas marcas, que se enfoca en la expansión sobre el área de estacionamiento, que incluiría nuevas áreas comerciales. Este proyecto está aún en análisis, ya que se deben superar algunos obstáculos técnicos y financieros, pero la proyección es positiva y podría concretarse en los próximos años.

Estamos convencidos de que 2025 será un buen año, y eso nos motiva a seguir invirtiendo en el shopping

Por otra parte se mantiene vigente el proyecto de extenderse al predio de AFE, pero aún no se ha podido definir con quien se deben realizar esas gestiones, aunque se continúa con el proceso.

Nuevas marcas en Salto Shopping: una oferta renovada

Otro aspecto destacado por Zúñiga fue la instalación de nuevas marcas que no estaban presentes en la ciudad. Entre las empresas que se han sumado a la oferta comercial del shopping se encuentran Guapa, Paprika y Papolino, que ocupan un espacio de 700 metros cuadrados, que ha tenido una excelente respuesta en ventas. También se instaló Carter’s, una reconocida marca de indumentaria para bebés y niños, que se había hecho esperar en Salto.

Además, Zúñiga anunció la llegada de Fit Point, una tienda de indumentaria deportiva que será una de las novedades del centro, y Zona Tecno, un establecimiento especializado en tecnología que también está ampliando la oferta para los salteños.

El cambio en el sector de los cines: una apuesta acertada

El local que se instaló donde estaban los cines quedó espectacular. Ha atraído a mucha gente y las ventas han sido muy buenas y las ventas han sido muy buenas

Un tema que generó cierta incertidumbre en su momento fue la eliminación de los cines en el shopping, que fueron reemplazados por nuevos locales comerciales. Sin embargo, Zúñiga aseguró que la reforma ha sido un éxito rotundo.

A pesar de la nostalgia que algunos sintieron por la desaparición de los cines, Zúñiga explicó que, tras realizar estudios de mercado, la gente no acudía con la frecuencia esperada, lo que hacía inviable mantener esa oferta. «Los cines tenían muchos años y no movían mucha gente. A pesar de que los salteños pedían que se quedaran, la realidad es que no resultaba comercialmente viable», afirmó. «Los cines, sin embargo, no desaparecen de Salto, sino que se trasladan al centro de la ciudad» remarcó.

Movimiento en la terminal con refuerzos

En cuanto al movimiento en la terminal, Zúñiga señaló que, como cada año, se experimentó un aumento en las salidas y llegadas entre Navidad y Año Nuevo, especialmente hacia el este del país y Montevideo. A partir del 31 de diciembre, se reforzaron las líneas, lo que permitió un flujo más fluido de pasajeros. Si bien el movimiento en la terminal comienza a calmarse después de las fiestas, Zúñiga destacó que el año 2025 promete ser positivo en términos de tráfico de pasajeros.