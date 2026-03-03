Turismo termal en Salto: hacia un modelo de salud y bienestar

Salto presentará en junio el Vademécum de las Aguas Termales, validando científicamente sus propiedades y posicionando al destino en salud y bienestar.





El Gobierno de Salto avanza en una estrategia que busca reposicionar el turismo termal bajo un enfoque de salud y bienestar. En ese marco, en junio se presentará el Vademécum de las Aguas Termales, un documento técnico que sistematiza las propiedades físico-químicas de las surgentes del departamento y que apunta a consolidar al destino en el segmento internacional del wellness.

La iniciativa es resultado de una articulación público-privada que, según las autoridades, viene desarrollándose desde el inicio de la actual gestión. El intendente Carlos Albisu subrayó que el objetivo es comunicar al país y a la región que las aguas termales de Salto y Paysandú cuentan con propiedades medicinales científicamente respaldadas, superando así la visión exclusivamente recreativa que históricamente predominó.

De lo recreativo a lo terapéutico

El anuncio marca un cambio conceptual: del turismo asociado al descanso y el ocio hacia una propuesta vinculada a la prevención, la rehabilitación y el bienestar integral. La administración departamental sostiene que el nuevo enfoque permitirá diversificar la oferta y atraer visitantes interesados en tratamientos específicos basados en evidencia científica.

La Cra. Vera Facchín, coordinadora del Servicio de Cooperación Internacional e Inversiones, recordó que el proceso tuvo un punto de inflexión en Termatalia, evento internacional realizado en Salto en 2023. Allí comenzaron las gestiones que hoy derivan en este compendio técnico.

Según explicó, la continuidad de esta línea de trabajo responde a una política sostenida que busca mantener el liderazgo histórico del departamento dentro del mapa turístico nacional, pero ahora con una proyección más especializada.

Respaldo académico internacional

El proyecto es desarrollado por la Sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Investigaciones realizadas por equipos técnicos permitieron unificar criterios y validar científicamente el uso terapéutico del agua.

La Dra. Elena Alvareda, docente e investigadora del Departamento del Agua, explicó que si bien las cualidades curativas eran reconocidas por tradición popular, la reciente revisión por expertos internacionales permitirá contar con respaldo académico formal. El vademécum detallará las características físico-químicas de las siete surgentes de la zona y su aptitud para distintos tratamientos de salud humana.

Impacto económico y sanitario

La estrategia no solo apunta al posicionamiento turístico, sino también al desarrollo económico y a la salud pública. El documento técnico funcionará como herramienta para operadores, profesionales de la salud y gestores turísticos, permitiendo diseñar productos específicos dentro del segmento wellness.

En la instancia también participaron representantes del sector privado y del área sanitaria: Aline Bisio y Flavia Lavecchia por el Centro Comercial e Industrial de Salto, y el director departamental de Salud, doctor Luis Rodríguez.

Con este paso, Salto busca consolidar un modelo en el que el recurso termal deje de ser únicamente un atractivo recreativo y se convierta en un activo estratégico vinculado al conocimiento científico, la inversión y el bienestar integral.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/549q