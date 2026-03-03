Concurso local de murgas parte 2

Final de Murgas 2026 en el Parque Harriague: Repasá lo que dejó la última noche del concurso

Con el eco de las retiradas aún presente, Salto analiza lo que fue la gran final del Carnaval 2026. El 27 de febrero quedó marcado en el calendario como la noche donde el Parque Harriague vibró con las cuatro agrupaciones clasificadas por la ASAC. En nuestra cobertura especial de Diario El Pueblo, registramos el paso de Golpe y Quedo, La Grandulona, Falta La Papa y el cierre de la madrugada con Punto y Coma. Si buscás revivir los momentos más emocionantes de la competencia oficial o consultar las galerías de fotos exclusivas de nuestro portal, te invitamos a repasar nuestra sección especial dedicada al Concurso Local de Murgas.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zxwb