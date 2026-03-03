Concurso local de murgas 1er parte

El Parque Harriague vibró con la Gran Final del Concurso de Murgas 2026

El pasado viernes 27 de febrero, Parque Harriague fue el escenario de una noche inolvidable que marcó el cierre del concurso de murgas del Carnaval de Salto 2026. En una jornada cargada de emoción y con un marco de público imponente, la Asociación Salteña de Agrupaciones de Carnaval (ASAC) llevó adelante la instancia decisiva del certamen de murgas.

Desde Diario El Pueblo, te acompañamos minuto a minuto con una cobertura en vivo, registrando cada actuación de las agrupaciones que llegaron a la gran final. La actividad comenzó puntualmente a las 21:00 horas, abriendo el escenario Golpe y Quedo, seguida por la propuesta de La Grandulona a las 22:10.

Hacia la medianoche, el clima de competencia subió de tono con la presentación de Falta La Papa (23:20) y el cierre magistral de Punto y Coma (00:30), quienes dejaron todo sobre las tablas en busca del máximo galardón.

