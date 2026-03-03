Vuelve el evento solidario por la infancia en Salto

Por tercer año consecutivo, Aldeas Infantiles SOS Uruguay y Carnicería Nuevo Uruguay invitan a la comunidad salteña a formar parte de una nueva edición del Asado Solidario. Este evento se realiza a beneficio de más de 700 niños, niñas y adolescentes que participan de los servicios de la organización en el departamento.

La actividad ha sido declarada de Interés Departamental.

Fecha: Domingo 29 de marzo.

Domingo 29 de marzo. Hora: A partir de las 13:00 horas.

A partir de las 13:00 horas. Lugar: Predio La Chacra (Ruta 3, km 482).

Nuevamente, Diario El Pueblo se suma otro año en la difusión y promoción de este evento. En esta edición, el diario volverá a estar presente con su propio stand, realizando una transmisión en vivo de todo lo que ocurra durante la jornada para acercar la experiencia a toda la comunidad.

Preventa de Tickets y Acceso

La entrada al evento será gratuita para que toda la familia pueda disfrutar. Para acceder a la propuesta gastronómica, se cobrará un ticket con un costo de $ 600, el cual incluye una porción generosa de asado con acompañamiento (pan y chorizo).

Venta anticipada: Los tickets se adquieren en los locales de Carnicería Nuevo Uruguay .

Los tickets se adquieren en los locales de . Día del evento: Se podrán adquirir tickets en el lugar (sujeto a stock limitado).

Sobre el evento

Durante la jornada se dispondrá de un espacio gastronómico para el retiro de porciones y un sector para las familias que deseen comer en el lugar y disfrutar del show de asadores en vivo. Además, habrá un espacio pensado para los más pequeños con juegos e inflables.

Con el objetivo de reducir el uso de plásticos descartables y minimizar el impacto ambiental, se solicita a los asistentes llevar sus propios cubiertos y tablas en caso de comer en el predio.

Todo lo recaudado será destinado íntegramente al cuidado y la atención de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Salto.

Sobre Aldeas Infantiles SOS Uruguay

Es una organización internacional no gubernamental que trabaja en Uruguay desde 1960. En Salto, está presente desde 1985 gestionando centros socioeducativos (CAIF y Club de Niños), equipos de fortalecimiento familiar y casas de cuidado 24 horas. La cobertura local alcanza a más de 700 niños/as y 500 familias.

Contacto de prensa: Nancy Borghi (Directora del Programa Salto): 099 485 529.

Revivi lo que fue el Asado Solidario del 2025 en las imagenes a continuación.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9myt