Trump desata polémica: amenazas sobre el Canal de Panamá y Groenlandia sacuden a la comunidad internacional

Donald Trump, quien asumirá su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero, ha desatado controversia al sugerir medidas agresivas relacionadas con el Canal de Panamá y Groenlandia. Estas declaraciones han encendido el debate sobre su estrategia de «Estados Unidos primero» en política exterior.

En una conferencia en Arizona, Trump denunció las tarifas «ridículas y altamente injustas» que Panamá cobra a los barcos estadounidenses por utilizar el canal interoceánico, calificándolas como una «estafa». También advirtió que, si esta situación no cambia, podría exigir que el control del canal sea devuelto a Estados Unidos, aunque no especificó cómo lograría tal medida. Estas declaraciones coinciden con acusaciones de que China, segundo mayor usuario del canal, ejerce una creciente influencia en la región.

I am going to be building a New America. One where Canada and Greenland will be ours, I will regain control of the Panama Canal, and rename the Gulf of Mexico to the Gulf of America! I will Make America Great Again! pic.twitter.com/vxcGMWYqAg