Tragedia en San Pablo: Hinchas de Cruzeiro emboscados por barras de Palmeiras en la previa de la Copa Sudamericana

Cruzeiro vive horas de conmoción y tristeza, justo cuando su equipo se prepara para enfrentar a Lanús en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, en Argentina. En la madrugada de este domingo, la tragedia golpeó a la afición del club brasileño, cuando un grupo de hinchas que viajaban en micros hacia el esperado partido fue emboscado en un peaje de San Pablo. Los agresores, vinculados a la barra del Palmeiras, desencadenaron un violento enfrentamiento en plena autopista, dejando un saldo de heridos y un ambiente de temor entre los simpatizantes.

Um membro da Máfia Azul morreu carbonizado após a Mancha Verde atear fogo no ônibus ainda com integrantes da Máfia Azul dentro.



7 cruzeirenses foram internados com traumatismo craniano e 2 baleados.



