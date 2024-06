Siniestros de transito, otra de las pandemias

El primer siniestro de tránsito con víctimas fatales de que se tiene registro sucedió en la ciudad de Londres en el año 1896; la víctima, Bridget Driscoll de 44 años de edad fue embestida por un vehículo de la empresa Roger-Benz, a la friolera de 7 km/h!

La acompañante del conductor declaró que el mismo había modificado el automóvil para transformarlo en una “bola de fuego”, mientras que éste se defendió diciendo que esto era un hecho accidental, y que no volvería a ocurrir…

Han pasado casi 120 años, y lejos de transformarse en una anécdota, los accidentes de tránsito se han transformado en una verdadera pandemia a nivel mundial.

Salto aun se encuentra consternada por el fallecimiento de una mujer de 49 años del día viernes, cuando al perder el dominio de la moto que viajaba, cae al pavimento y fallece.

Muchas veces, asociamos los términos siniestro o accidente como sinónimos, o lo entendemos como dos formas de decir lo mismo, aunque en verdad, no lo son.

Si nos referimos a accidente estamos haciendo referencia a un hecho azaroso o fortuito, una situación o hecho de fuerza mayor o inesperada, que no podemos controlar, estas se dan de manera casual. Por ejemplo, un árbol que cae sobre nuestro vehículo, fenómenos climáticos que desenlazan en un suceso vial, es decir, cuando ocurre un accidente, estamos ante un suceso inevitable desde la conducción

En cambio, al hablar de siniestro, hablamos de un hecho que sí puede prevenirse, y es evitable. Son sucesos predecibles, donde lo que provoca determinado hecho (un choque, por ejemplo) a diferencia de un accidente, es causal, es decir, existe una causa evitable que lo provoca.

En ese sentido, las buenas prácticas de conducción, no conducir bajo los efectos del alcohol, cansado o en un estado de enfermedad que altera nuestra conciencia y los reflejos, son fundamentales.

Por este motivo, la mayoría de choques o situaciones trágicas en el tránsito se consideran siniestros, ya que generalmente son evitables y son ocasionadas por errores humanos o hechos causales.

Miguel da Costa, Cuerpo Inspectivo de la Intendencia de Salto

“Apelamos a la buena conducción” porque “el tránsito lo hacemos entre todos” Miguel Da Costa

Miguel da Costa, Jefe del Cuerpo Inspectivo de la Intendencia de Salto, dialogó con EL PUEBLO para conocer detalles de la forma en la que conducimos los salteños y cómo se encuentra la situación de la siniestralidad de tránsito en nuestro departamento, aseverando que los números que llevan indican que se mantienen constante con el correr de los años.

– Si le preguntara sobre el tema de la siniestralidad del tránsito en Salto hoy, ¿cuál sería su primera reflexión al respecto?

– En primera instancia, sin duda que por una mala decisión que llegamos a tomar en el momento menos indicado, puede suceder hasta lo peor que es perder la vida, como lo vivimos este último día con la pérdida de una persona en Pascual Harriague y Gobernador de Viana. Entonces, por tomar una mala decisión, lamentablemente perdemos la vida. Esa es mi primera reflexión.

– ¿Qué estadística maneja sobre si ha aumentado, bajado o mantenido el número de siniestros de tránsito con el correr del tiempo?

– Eso varía muchísimo, pero en sí, lo venimos monitoreando y desde que empezó el año hasta fines de mayo, que sacamos los números en claro, estamos hablando de que estamos siempre en los mismos números que se dan año a año, sacando del medio lo que fue la pandemia porque en ese momento no hubo casi movilidad. Pero si lo comparamos con los años 2019, 2018 con, por ejemplo, los años 2023 y 2022, cuando comienza la normalidad de nuevo, podrán verse más o menos los mismos números.

– Puede apreciarse cada día a conductores de vehículos usando sus celulares o sin su cinturón de seguridad, ¿cómo se hace para revertir esa tendencia de la que parce que no aprendemos?

– Ahí se da un gran trabajo que se viene haciendo diariamente de algo que sin duda nos preocupa como Cuerpo Inspectivo. No solamente nos preocupa la infracción, que viene a ser la herramienta, sino también la educación que debe ser parte de todos nosotros. Pero también lo que nos llama la atención, no es solo el uso del aparato de comunicación, sino que hay otros factores que son más riesgosos y que alteran nuestro sistema como por ejemplo el alcohol y la droga. Fin de semana tras fin de semana, el Cuerpo Inspectivo realiza controles, y siempre terminamos haciendo un montón de incautaciones por este tipo de situaciones, por el alcohol, por droga y también por muchas personas sin documentación para conducir. Entonces, más allá de hacer un trabajo que a pesar de los recursos humanos que tenemos lo venimos realizando, independientemente de eso, la gente sigue optando por incumplir con la normativa de tránsito que está vigente. Así que es bastante complejo, porque se trata que cada uno debe cuidar de su propia vida y además que cuide la del otro.

– ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que desde el cuerpo inspectivo de la Intendencia de Salto se le puede hacer a los conductores de vehículos, incluyendo autos, motos, bicicletas y hasta a los mismos peatones?

– Las recomendaciones que solemos dar es que respetemos la normativa que hay y que además, está vigente. Respetemos también al otro conductor para que entre todos podamos hacer un tránsito en común, haciendo hincapié en que a veces por tomar una mala decisión, como por ejemplo, no respetar un cartel de Pare o un semáforo, podemos llegar a perder la vida.

– La última palabra es suya.

– En el marco del Mayo Amarillo, los compañeros del área de Educación Vial vienen realizando ciertas actividades. En primer lugar, estuvieron en la empresa Frutura donde se pintó un lazo de color amarillo, también la compañera Andrea Cardozo ha estado trabajando con la Mesa Interinstitucional. Pero más allá de la particularidad del mes, pienso que no es solo mayo, cuando se pone énfasis en el tema de la siniestralidad, pero para nosotros que formamos parte del Cuerpo Inspectivo, se trata de una lucha diaria, día a día, con los conductores. Entonces, apelamos a la buena conducción, y como siempre digo, el tránsito lo hacemos entre todos.

Alba Curbelo, Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito

“Tratamos de hacer un trabajo con la comunidad con el fin de concientizar” Ana Curbelo

EL PUEBLO dialogó con Alba Curbelo, vicepresidenta de la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito, quien comentó que “el año pasado 442 personas perdieron la vida, quiere decir que más de una persona por día falleció acá en Uruguay en siniestros de tránsito”, lo que habla del flagelo que sigue siendo para nuestra comunidad.

En el marco del Mayo Amarillo, Curbelo recordó que “estuvimos trabajando especialmente con las instituciones, este año se sumaron empresas para trabajar, como la empresa Frutura, donde hicimos una actividad muy interesante para concientizar a la población y particularmente a sus empleados. También más adelante vamos a hacer algo parecido en el Frigorífico La Caballada. Es importante que las empresas y comercios adhieran a estas campañas de seguridad vial. Hoy también estuvimos en el Colegio Los Álamos, mañana vamos a estar en el Liceo 3, también vamos a tener actividades en el Liceo 6. Vamos a hacer una actividad callejera en junio, que lo tuvimos preparando durante todo el mes”.

“Desde la Mesa Interinstitucional y nosotros como Red Nacional de Víctimas, de la que soy su vicepresidenta, tratamos de hacer un trabajo con la comunidad con el fin de concientizar, pero a veces queda medio invisible, por eso nos interesa que los medios estén presentes con el fin de poder llegar a toda la población, porque de lo contrario, queda todo enmarcado en pequeños grupitos, lo que impide que alcancemos los logros que buscamos para poder así bajar los índices de siniestralidad”.

“Siguen pasando los siniestros, las personas no toman conciencia y no ven el problema, pero también hay un trabajo en conjunto que se tiene que hacer con todas las instituciones y también con la población. Hay un debe muy grande de bajar línea desde arriba, desde Presidencia de la República, desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que si bien hacen trabajos, son cosas puntuales, un poquito aquí y otro poquito allá. Pero así no sirve, hay que hacer un trabajo coordinado para que pueda repercutir en todo el país”.

“Las campañas son muy importantes, es algo que ayuda muchísimo para bajar la siniestralidad y para que la gente tome conciencia. De todas maneras, depende de cada uno que sean responsables. A veces se quejan mucho de la fiscalización que se hace y de las multas, pero si vos cometés una infracción o un error, por supuesto que te tendrán que sancionar, no te van a ir a felicitar. Entonces, la sanción corresponde y se deberá pagar la multa. Cualquiera que cometa una falta necesita recibir una corrección”.

“Sabemos que faltan recursos humanos en todas las direcciones de tránsito y en Policía Caminera, tendrían que haber más recursos humanos porque las cámaras únicamente detectan la infracción, pero no está la corrección o educación, que solo está con el fiscalizador presente, que le indica que no puede ir conduciendo hablando por teléfono o que debe ponerse el cinturón de seguridad, lamentablemente no podemos tener a un fiscalizador por persona”.

MÁS ACTIVIDADES

“Vamos a seguir trabajando con la comunidad haciendo todas las actividades que nos planteamos. Ahora en agosto tenemos la Noche de la Nostalgia, en octubre tenemos la Semana de la Seguridad Vial, después viene el Día de las Víctimas. Tenemos fechas puntuales pero que al final de cuentas, todos los meses del año tenemos actividades”.

“Como Mesa Interinstitucional, que está conformada por la Policía Caminera, Prefectura, Ministerio del Interior, la Departamental de Salud Pública, la UDELAR, estamos nosotros como Red de Víctimas, están las emergencias móviles, y un grupo muy importante de personas que nos apoyan. También vimos esta vez que las empresas notan esa necesidad de colaborar con esta campaña. Justamente, estuvimos pintando un lazo amarillo frente a Frutura. Necesitamos que las empresas y las distintas instituciones se comprometan a trabajar con la comunidad porque como se sabe, la violencia está instalada en todos lados, y el tránsito no es la excepción, donde se enojan por cualquier cosita, andan apurados porque quieren llegar ya, no les importa nada”.

“Justamente hoy estuvimos trabajando con un grupo de niños pequeñitos de tres años a los que les llevamos canciones para que aprendan lo que es un semáforo, lo que es una cebra, y luego junto a la escuelita vial les estuvimos enseñando cómo conducirse en el tránsito. Habría que ver lo interesante de algunos niños cómo acatan, y otros que están con esa euforia de decir ‘yo quiero pasar primero’, y son chiquititos. Verlos es una cosa hermosa”.

“Nosotros participamos de estas instancias brindando testimonio de nuestra experiencia en esta materia, y sabemos que es duro para nosotros, pero igualmente lo hacemos sabiendo que es importante para que la gente entienda lo que luego sufrirán si no prestan atención en el tránsito”.

Psicóloga Belén Trindade

“La atención psicológica y emocional son muy importantes para la recuperación total de la persona, Las consecuencias más graves son trastornos de pánico y adaptación” Ps. Belén Trindade

Resulta importante también al abordar este tema de los siniestros de tránsito, observarlo desde el punto de vista de la Psicología. En ese sentido, importa analizar qué cosas pueden influir a nivel psicológico en las personas que están insertas en el tránsito (ya sea como peatones o conduciendo un vehículo), pero también cómo se puede ver afectada la vida de una persona (y su familia) luego de sufrir un siniestro.

Sobre algunas de estas cuestiones dialogó EL PUEBLO con la Licenciada en Psicología Belén Trindade.

“EL TRAUMA PSICOLÓGICO PUEDE DURAR HASTA MUCHO TIEMPO DESPUÉS”

Ante todo, surgió la consulta a la profesional respecto a qué posibilidades existen que las personas víctimas de un siniestro, puedan verse afectadas por un trauma, y entonces reflexionó:

“Dependiendo de la gravedad del accidente de tránsito, el trauma psicológico puede durar hasta mucho tiempo después. Debemos dejar en claro que la atención psicológica y emocional son muy importantes para la recuperación total de la persona, porque las consecuencias pueden perdurar en el tiempo y pueden llegar a ser incapacitantes. ¿Por qué destaco esto? Porque suele apuntarse a la recuperación física de la persona, olvidando lo emocional. Otro dato importante es que no solo resulta traumático para quien conduce, sino que también afecta directamente a el o a los acompañantes…”.

Y en cuanto a qué sucede a nivel emocional durante un accidente de tránsito, dijo que “muchos suelen relatar que por unos segundos mentalmente su vida se les pasa como una película. Y es que ante el peligro que se experimenta, se producen efectos emocionales y psicológicos. Posteriormente esos sentimientos se experimentan como rabia, miedo, culpa, tristeza, estrés, etc. Las consecuencias más graves que surgen son los trastornos de pánico y adaptación. Por último también se deben afrontar el gran impacto que se sufre a nivel social como ser: se debe dejar de trabajar, algunos deben dejar sus estudios y también se deben hacer restricciones a la hora de disfrutar espacios de recreación o de celebraciones familiares”.

TRASTORNOS DERIVADOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Luego, la entrevistada realizó una enumeración de lo que denominó “trastornos derivados por accidentes de tránsito”. Mencionó cuatro y los explicó de esta manera:

1-Trastorno por estrés postraumático (también conocido por la sigla TEPT): “es un trastorno psicológico que se desarrolla después de vivir o presenciar un evento con una carga emocional bastante intensa. Como consecuencia se suele sufrir de pesadillas, recuerdos recurrentes del accidente, estado de alerta continuo, alteraciones del estado de ánimo, evitación de situaciones relacionadas con el accidente”.

2- Amaxofobia: “esto es el miedo a conducir nuevamente”.

3- Depresión.

4- Trauma vicario: “que lo sufren las personas que iban de acompañantes”.

¿CÓMO MANEJAR ESOS TRAUMAS POST ACCIDENTES?

Sobre esta interrogante, la psicóloga mencionó especialmente dos puntos: “el primero, apoyo y contención de las personas más cercanas del accidentado, ya que luego de un accidente el sentirse solo puede agravar los síntomas depresivos y los traumas sufridos”; y por otro lado “los traumas psicológicos deben ser atendidos a tiempo”.

Víctor Pacin

“pagar una infracción con tareas comunitarias, créanme que es la forma más efectiva de educación y aprendizaje” Victor Pacin

Vive en nuestra ciudad, es asesor en materia de Seguridad Vial de la Intendencia de Artigas, hace unos años lo fue de la Intendencia de Salto, además de estar siempre trabajando en empresas a las que asesora sobre “todo aquello en que la persona tenga exposición al riesgo”, explica; nos referimos a Victor Pacin Freire, hombre de sólida formación en Uruguay y en el extranjero.

Lo que sigue son palabras suyas, puestas por él a disposición de EL PUEBLO para este informe, a las que quiso titular Tránsito – Tráfico: Un despliegue de las personalidades:

“Conducimos como vivimos, eso es un hecho. Porque el coche es una prolongación de nosotros mismos. Por unos minutos, se convierte en un feudo en el que desplegamos nuestra forma de ser y actuar. Y eso queda plasmado en docenas de acciones, la mayoría involuntarias. Al perfeccionista difícilmente se le pillará con el coche lleno de barro, de la misma forma que el ser concienzudo comprobará tres o cuatro veces antes de arrancar si el retrovisor sigue estando como lo dejó. Pero si hay algo que revela realmente cómo somos eso es, según los expertos, la forma en la que agarramos el volante.

Al menos, esta es la conclusión de Tom Vanderbilt, periodista y bloguero americano, investigador del proceloso mundo de la psicología y la conducción y autor del libro Traffic: Why we drive the way we do (and what it says about us). En sus páginas, además de responder a las clásicas preguntas de ‘Por qué el carril de al lado siempre parece más rápido’ o ‘Por qué los humanos no pueden evitar ser víctimas de los brutales atascos’, se ocupa de establecer unos perfiles conductuales en función de la forma de poner las manos sobre el volante.

Toda esta introducción muy buena tomada de una nota y del libro TRAFIC sin duda que nos explota en la cara, en el mundo moderno están hablando de cómo es tu personalidad según tú tomas el volante y aclaran que la única posición permitida es a las 10 y 10 poniendo como referencia las manecillas de un reloj,. Realmente es sorprendente, todavía estamos a años luz de lograr poder hablar de esas cosas tan evidentes, todavía no hemos logrado que los conductores usen el cinto de seguridad, pongan a los niños en el asiento que corresponde y que las motos tengan luces, cuando vemos que otras sociedades discuten cómo toman el volante, parece que sucede en un mundo de otra galaxia.

Hoy nos encontramos luchando por cumplir las normas, seguimos interpretando los carteles, un día sí y otro también vemos discusiones de quién tiene prelación o preferencia de paso en una esquina, las motos siguen estando fuera de la norma de tránsito, muchos piensan que hay una norma diferente para ellos, los niños siguen siendo transportados entre adultos en una moto o sentados en el tanque de nafta de las mismas con una exposición al riesgo enorme.

Muchas veces me pregunto si seremos nosotros como sociedad los responsables de nuestra cultura del tránsito o seguiremos buscando culpables por lo que sucede, creo que todos ya sabemos la respuesta, hasta que no nos demos cuenta que todos y todas debemos cumplir las normas y que los derechos también existen para los otros conductores y los peatones y hasta que no nos demos cuenta que por más radares que pongamos y aunque las multas sean tan caras todo va seguir igual, nadie va a dejar de pagar la luz o el agua o quizás el alquiler para pagar una multa de tránsito, eso tienen que tenerlo claro las autoridades, seguirán conduciendo en infracción y sumarán cientos de miles de pesos impagables y lo único que se logra es una reacción social de desaprobación Y NO ENSEÑA NADA, quizás podemos probar con otros métodos aparte de las multas que sí deben existir, pero deben ser pagables de una forma u otra y me refiero a la forma más educativa de pagar una multa, esta sería sirviendo a la sociedad con tareas comunitarias, créanme que es la forma más efectiva de educación y aprendizaje.

Las dos consideraciones más importantes para los humanos son siempre tiempo y dinero, cuando las autoridades van por el dinero y este no es pagable no sirve de nada, vamos entonces por el tiempo que tienen que dar como infractor para compensar a la sociedad por la falta cometida, eso sí apoya a recapacitar, vivir la experiencia de dar y devolverle a la sociedad es la forma más pura de aprendizaje. Es por ahí. Cobrando multas impagables no funciona, como dicen ahora las nuevas generaciones “por ahí no es”.

Empecemos por el principio, y este sin duda sería cumpliendo la norma, darles a los conductores todas las herramientas y el conocimiento de las mismas, las calles y la señalización correcta y cuidemos a los que las respetan.

La mejor definición de locura es seguir haciendo lo mismo y querer tener resultados diferentes. Si quieres ver como es una sociedad, mira cómo conduce”.