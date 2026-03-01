Salto modernizará la iluminación en más de 2.100 cuadras

El Gobierno de Salto firmó un contrato para renovar la iluminación pública en más de 2.100 cuadras y avenidas, con foco en eficiencia energética y seguridad.

El Gobierno de Salto avanzó en un nuevo proyecto de infraestructura urbana tras firmar un contrato con la empresa Sarlux S.A., en el marco de un plan integral de eficiencia energética que apunta a renovar y ampliar el sistema de alumbrado público en todo el departamento.

El acuerdo fue anunciado por el intendente Carlos Albisu, quien explicó que la iniciativa contempla la intervención de más de 1.900 cuadras durante el actual quinquenio, con una proyección que se extiende hasta el año 2030. A esto se suman 22 kilómetros de avenidas —equivalentes a unas 220 cuadras— que forman parte del paquete general de obras que desarrolla la administración departamental.

Según destacó el jefe comunal, el objetivo del proyecto no se limita únicamente a la mejora estética del entorno urbano, sino que apunta también a reforzar aspectos vinculados a la seguridad ciudadana y a la seguridad vial. En ese marco, el tema fue abordado en encuentros mantenidos con la Jefatura de Policía y con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), en busca de coordinar acciones que beneficien a vecinos y conductores.

“Queremos una ciudad que brille de día, pero también que brille de noche”, expresó Albisu al referirse al impacto que tendrá la nueva iluminación, señalando que una red lumínica moderna puede contribuir a generar espacios más seguros, ordenados y agradables tanto para residentes como para visitantes.

Como antecedente del plan, ya se llevaron adelante pruebas piloto en calle Diego Lamas, en el tramo comprendido entre Osimani y Soca. Allí se instalaron nuevos dispositivos que permiten observar la diferencia respecto al sistema actual, funcionando como referencia de lo que será la transformación prevista para distintos puntos del departamento.

La modernización del alumbrado se enmarca dentro de un proceso más amplio de mejora urbana, en el que la eficiencia energética y la optimización de recursos aparecen como ejes centrales. Desde la comuna se espera que el recambio tecnológico permita mejorar la calidad de la iluminación, reducir el consumo y acompañar el crecimiento de la ciudad en los próximos años.

