Xangó Candombe ganó las Llamadas al Puerto 2026 en Salto

La comparsa del barrio San Martín se quedó con la vigésima edición del desfile, en una noche marcada por el ritmo del tambor, la participación popular y el reconocimiento a figuras históricas del candombe local.

Xangó Candombe ganó las Llamadas al Puerto y reafirmó su liderazgo en el candombe salteño

Xangó Candombe se consagró como la gran ganadora del Concurso Local de Llamadas al Puerto, en el marco de la vigésima edición del tradicional desfile de Carnaval en Salto. La agrupación liderada por Yamandú Carballo, que ensaya en el barrio San Martín, confirmó su gran momento dentro del candombe salteño tras un desfile que destacó por la fuerza rítmica y la respuesta del público a lo largo del recorrido.

La comparsa realizó su pasada por calle Uruguay hasta el puerto, dejando una sólida impresión que terminó reflejándose en el puntaje final, consolidándose como una de las principales referencias del género en el departamento durante este 2026.

En el segundo lugar se ubicó la histórica comparsa de negros y lubolos Tunguelé, que volvió a demostrar su peso dentro del desfile de Llamadas de Salto con un espectáculo que mantuvo el nivel y fue muy bien recibido por el público. A la par, en cuanto al reconocimiento artístico, se destacó también Legado Candombero, agrupación que pese a tener menos años de trayectoria logró posicionarse entre las mejores de la noche, con la presencia de la vedette y bailarina Cándida Medina.

Las siete comparsas participantes animaron una jornada que combinó música, danza y tradición, generando un clima de entusiasmo entre quienes acompañaron el recorrido. El desfile comenzó a las 21 horas desde la Plaza de los Treinta y Tres y culminó en el tramo habitual de las calles Brasil y Chiazzaro, donde la celebración continuó hasta el cierre.

Finalizada la recorrida, el jurado —integrado por representantes elegidos por las propias agrupaciones— dio a conocer los resultados y realizó la entrega de premios en un escenario montado sobre la Plazoleta Roosevelt.

Los puntajes finales fueron: Xangó Candombe con 146 puntos, Tunguelé con 144, Legado Candombero con 140, Tu Candombe con 129, Zulumbé con 128, Lonjas del Sur con 117 y Tronar del Norte con 100 unidades.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la distinción a Beatriz Volpi, integrante de Tunguelé, reconocida por su interpretación como Mama Vieja. Con una extensa trayectoria en el candombe local y en los desfiles de Llamadas en Salto, fue coronada como Figura del 2026, recibiendo el aplauso del público y de las comparsas participantes.

La celebración final estuvo marcada por la alegría de los integrantes y el acompañamiento colectivo durante la entrega de premios, en una instancia que volvió a poner en valor las raíces afro del Uruguay y el papel del candombe como expresión cultural viva dentro del Carnaval salteño.

Las actividades del Carnaval 2026 contaron con el apoyo del Gobierno de Salto.

