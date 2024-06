Peñarol: el multado….

El pasado 28 de mayo, Peñarol venció 2-1 a Rosario Central en el estadio Campeón del Siglo y, con ese triunfo, selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de 13 años. Sin embargo, el club fue notificado de una multa correspondiente a ese día. Y es según informaron a FútbolUy, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le comunicó a la entidad carbonera de una multa de US$ 13.000 por tres motivos: se encendieron bengalas en la tribuna; una de ellas cayó a la cancha; y por un cartel publicitario que dañó en el festejo de uno de los goles. Esta multa se suma a la de US$ 20.000 que recibió el club también por bengalas en Rosario durante la primera fecha, y otra de US$ 5.000 a Ignacio Ruglio por su enfrentamiento contra Gonzalo Belloso, titular de Central, luego de ese partido que fue 1-0 para los argentinos.

