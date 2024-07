Novillos especiales pisan los 3,90 dólares

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

La reunión de Consignatarios de este lunes reflejó que los valores para el ganado gordo se afirman en un mercado que semana a semana disminuye la oferta y la concreción de negocios. Si bien pararon las lluvias y mejoró algo el clima, la oferta de animales preparados sigue y seguirá limitada en el corto plazo en la plaza local.

Según los consignatarios consultados por Actualidad Agropecuaria, la mayor parte de los negocios para novillos se concretaron entre US$ 3,80 y US$ 3,90 por kilo, mientras que para las vacas el rango fue de entre US$ 3,50 y US$ 3,60 por kilo. En ambas categorías, puede haber valores algo mayores por lotes excepcionales. Las vaquillonas continúan demandadas desde el abasto con negocios en el eje de US$ 3,70 por kilo. Las entradas son cortas, con un promedio en torno a una semana.

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) señaló “continúa el buen nivel de actividad, mercado firme”, en su comentario para los ganados con destino a industria.

ACG marca en su planilla semanal un aumento de 4 centavos para los novillos, 6 centavos más en vacas, mientras que las vaquillonas aumentan 3 centavos. En tal sentido, los promedio son: Novillo Gordo US$ 3,79, Vacas Gordas US$ 3,51 y Vaquillonas Gordas US$ 3,70.

Reposición: “con escaso nivel de actividad, demanda cautelosa. Leve ajuste de valores”, referencias: terneros US$ 2,54 (US$ -0,03); terneras US$ 2,06 (US$ -0,01); vacas de invernar US$ 1,43 (US$ -0,02).

En referencia a los ovinos “continúa la poca oferta, mercado firme”, corderos pesados US$ 3,78 (US$ 0,03), capones US$ 2,98 (US$ 0,01) y ovejas US$ 2,93 (US$ -0,01).

El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna fue de US$ 4.169 por tonelada peso carcasa en la semana cerrada el sábado 22. El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 4.186 por tonelada. En el acumulado de 2024 el IMEX de carne bovina promedió US$ 4.074 por tonelada, un valor 7,7% inferior a igual período del año anterior.

En tanto que el Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne ovina al sábado 22 de junio fue de US$ 3.521 por tonelada peso canal.