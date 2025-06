Maximiliano «Pato» Mendietta, el de Concordia y en River Plate: Venga ese gol y si es por tres….¡mejor!

- espacio publicitario -

Ahí enfrente nomás. En Concordia, donde en Libertad comenzó a germinar aquella historia de los primeros goles. Es lógico que no archive de la memoria, ese tiempo del nacer a la pasión por el fútbol y por los goles. Un hecho concreto es que en River Plate se apuntó a un goleador, cuando se trató de cruzar el charco, para dar con la tecla. O con el nombre mismo de MAXIMILIANO MENDIETTA, el de los tres goles en el fin de semana que pasó, a Huracán de Rivera en suelo fronterizo.

-La verdad del «Pato» que esta vez fue puntual, para sumarle al equipo de Ruben Bidondo, una cuota bien vital. Bien desnivelante. Bien a la medida del operativo. Terno de gol. El terno «Pato».

- espacio publicitario -

«Hace a lo de uno, porque no deja de ser un estímulo. Cuando me hablaron de River, se sabía que ese era el fin. No desconozco que llegue para ser efectivo, para no dejar pasar esta ocasión de rendirle a River. Solo digo que estoy en un equipo en el que me siento bien».

-Los tres días a la semana en que Maximiliano consume la distancia entre Concordia y Salto para practicar en River River y los restantes días «entreno por mi cuenta, pero no es lo mismo. No digo lo que no siento y venir en la semana y ser uno más, significa tener una mejor posibilidad de integración al grupo. Porque está lo futbolístico. Pero también lo humano»

- espacio publicitario -

–El partido que pasó. En la tarde del 6 a 0, con el «Pato» alcanzando esa generosa dimensión a la hora de definir. El canto de red….por tres. Una hora señalada que el concordiense disfruta, pero que además se propone sin más vuelta la reflexión que aclara. O que le abre un surco al tiempo que viene. «Lo bueno es que River se va asentando y tiene que ver con que los nuevos vamos teniendo respuesta. Es una manera de sumarnos a los jugadores que estaban. Porque lo bueno, dicen, es que River sostuvo la base y todo se hace más simple. Menos complicaciones para los que vinimos al club. Está bien que hicimos una diferencia que importa, pero no vamos a dejar de ser el equipo que proponga. Creo que es todo lo contrario a sentirnos ya clasificados. Hay que asegurar la clasificación».

-Los seis goles a Huracán.El domingo es el partido de vuelta.River Plate, es el que espera. Este mismo River Plate.El de Ruben Bidondo.Y el de esta «Patomanía» del gol. ¡Saludable «Patomanía» del gol!

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

La cuestión «B»: Del descargo de Saladero a la postergación inevitable

El lunes fue el día en que la Comisión Directiva de Saladero Fútbol Club elevó al Tribunal Arbitral de la Divisional «B», los descargos correspondientes, tras el reclamo de puntos formulados por Peñarol. Los aurinegros denunciaron un hecho que consideran violatorio de las disposiciones reglamentarias, en este caso la presencia de algunos minutos en cancha por parte de Richard Nessi, Preparador Físico que no dispone del carnet habilitante de OFI. Más allá de atenuantes que puedan surgir, Peñarol apuntó directo y expuso pruebas fotográficas, a los efectos de fortalecer la pretensión de reclamo. Saladero con la suma de tres días hábiles para establecer sus descargos y ya en la jornada del martes, los integrantes del Tribunal Arbitral disponían del texto.El hecho es uno: el Tribunal tiene 10 días potenciales para expedirse, pero puede solicitar una prórroga. A su vez se apuntó desde los neutrales de la «B» que «el Tribunal se pronunciaría lo más rápido posible». Sin embargo, todo induce a pensar que el próximo fin de semana la divisional «B»

volverá a permanecer al margen de su campeonato. Hay que tener en cuenta que la segunda rueda se conformará en series, pares e impares, por eso es clave definir la ubicación de los doce equipos.

«Jugar entre semana es un mamarracho»

El segundo perìodo de pases en el año, por primera vez en la historia de la Liga Salteña de Fútbol, se desarrollará en los primeros días del mes de agosto. El 10 de agosto, como punto de partida para el torneo de la Divisional «A». Los jugadores que solicitaron pases desde la «A» a la «B», tendrán que retornar a sus equipos. El torneo de la «B» puede finalizar más allá del 31 de julio, pero el hecho es que ya no podrán incluir a jugadores que volvieron a sus equipos. Por eso es que algunos clubes en la «B» pretenden que se adelanten partidos entre semana. Y no faltan los que sostienen que «jugar entre semana es un mamarracho, por las bajas temperaturas y porque las condiciones lumínicas en la mayoría de los escenarios, no es la mejor garantía para espectáculos nocturnos»