Alta concurrencia en Termas del Daymán impulsa nuevas propuestas turísticas



La presidenta de Dayman 360, María Inés Pereyra, evaluó como positiva la Semana de Turismo en Termas del Daymán, con alta ocupación y fuerte presencia de turismo interno. Destacó actividades, el valor accesible de la entrada y adelantó nuevos eventos.

Balance positivo en Termas del Daymán por alta ocupación y buen movimiento en Semana de Turismo

La Semana de Turismo dejó un balance positivo para el sector turístico de Termas del Daymán, con un buen nivel de ocupación y un repunte marcado hacia la segunda mitad del período.

Así lo expresó la presidenta de Dayman 360, María Inés Pereyra, quien destacó el desempeño general de la actividad y el clima de satisfacción entre operadores y visitantes.

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Adelantó que se vienen cosas interesantes como la participación el exposiciones, fides de semana largo y festividades atractivas para el turista.

“Fue una buena semana, la verdad que nosotros estamos contentos”, afirmó. No obstante, aclaró que el movimiento no fue uniforme. “Fue un poco despareja al principio, pero después, a mitad de semana para adelante, hubo muy buena ocupación”.

En ese sentido, remarcó que el cambio se hizo evidente a partir del miércoles. “Desde el miércoles en adelante, casi todo lleno. Por lo menos, entre los socios, nadie tenía lugar”, señaló, agregando que la percepción de movimiento también se reflejaba a simple vista.

Predominio del turismo interno

Consultada sobre el perfil de los visitantes, Pereyra declaró que “Semana de Turismo es muy de nosotros”. En su experiencia particular, la presencia de extranjeros fue prácticamente nula. “Yo, por ejemplo, no tuve ningún extranjero pero mucho turismo interno”, indicó.

En cuanto a la procedencia, mencionó visitantes de distintos puntos del país. “Tuve gente de Colonia, Maldonado, Artigas, Tacuarembó… poco de Montevideo”, detalló, lo que confirma el carácter mayoritariamente nacional de la demanda en estas fechas.

Propuestas que trascienden lo termal

Uno de los aspectos mejor valorados fue la incorporación de actividades complementarias a la oferta tradicional de aguas termales. Desde Dayman 360 se impulsa desde hace tiempo una estrategia en ese sentido.

“Nosotros seguimos diciendo que esto no es solo agua”, subrayó Pereyra, y agregó que se notó que los días que hubo escenario,» la gente respondió y le gusta. Entendemos que es por ahí”.

También destacó experiencias puntuales desarrolladas por operadores privados. “Hubo propuestas como las cabalgatas nocturnas que funcionaron muy bien”, comentó, explicando que incluso permitieron adaptarse a las altas temperaturas registradas al inicio de la semana. Asimismo, señaló el buen desempeño de otras opciones como Aquamanía que «trabajó lindo también, con la propuesta de agua fría que estaba ideal para esos días”.

Movimiento y conformidad en el sector

Si bien los datos finales aún se están procesando entre los socios de la asociación, la evaluación preliminar es positiva.

“Hoy te puedo decir que la devolución que tenemos es buena, pero no es el 100% todavía”, explicó. En esa línea, destacó el ánimo general del sector. “Para mí no es malo, nos deja conformes y con entusiasmo”.

El precio de la entrada, visto desde el turista

En relación a la percepción de los costos, Pereyra compartió una reflexión a partir de una experiencia reciente con un visitante extranjero.

“Tuve un brasilero hace unas semanas que me dijo algo que me quedó, que la entrada a las termas, por todo el horario, es más barata que un café en Colonia”, relató. Según detalló, el turista había pagado 220 pesos por un café en Colonia del Sacramento, mientras que el ingreso a las termas ronda los 150 pesos. “Cuando hacés esa cuenta, te das cuenta que es muy accesible. Entran a las 8 de la mañana y se pueden quedar hasta la noche, entrando y saliendo”, sostuvo.

Lo que viene: promoción y eventos

De cara a los próximos meses, Dayman 360 ya trabaja en nuevas estrategias para mantener el flujo de visitantes. Entre ellas, la participación en la Expo Turismo y la promoción de la Fiesta de San Juan.

“Vamos a estar acompañando el stand de Salto y a publicitar la fiesta de San Juan”, adelantó. El objetivo, explicó, es posicionar el evento como un atractivo fuerte en temporada baja. “La idea es que sea como la fiesta del norte en invierno, porque no hay mucho en esa época”.

Además, valoró la oportunidad que representan los próximos feriados. “Tenemos varios fines de semana largos ahora, eso siempre ayuda y entusiasma”, indicó.

Con este panorama, el sector turístico de Daymán se encamina a consolidar una propuesta que combine el atractivo termal con nuevas experiencias, buscando sostener el interés de los visitantes durante todo el año.

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