Lechería Hoy: Fuerte repunte de la leche en polvo en subasta de Fonterra

El precio promedio subió 4,6% y la leche en polvo entera trepó 6,2%, alcanzando su mayor valor desde abril de 2022. La manteca también rompió récords y las exportaciones aumentaron.

Fuerte suba en la primera licitación de mayo de Fonterra

El martes 6 de mayo se realizó la primera licitación del mes en la plataforma Global Dairy Trade (GDT), correspondiente al evento 379. El resultado fue una nueva suba en los precios, marcando la cuarta alza consecutiva para los lácteos. El precio promedio se ubicó en US$ 4.516 por tonelada, con un aumento del 4,6% frente a la subasta anterior, el nivel más alto desde junio de 2022.

En total, se comercializaron 16.714 toneladas, volumen prácticamente igual al de la subasta previa.

Precios destacados por producto

Grasa butírica anhidra : US$ 7.212 (+5,4%)

: US$ 7.212 (+5,4%) Manteca : US$ 7.992 (+3,8%)

: US$ 7.992 (+3,8%) Suero de manteca en polvo : US$ 3.060 (+6,2%)

: US$ 3.060 (+6,2%) Queso Cheddar : US$ 5.519 (+12%)

: US$ 5.519 (+12%) Lactosa : US$ 1.611 (+16,8%)

: US$ 1.611 (+16,8%) Queso Mozzarella : US$ 4.752 (-0,3%)

: US$ 4.752 (-0,3%) Leche en polvo descremada : US$ 2.828 (+0,5%)

: US$ 2.828 (+0,5%) Leche en polvo entera: US$ 4.374 (+6,2%)

Leche en polvo entera en máximos de dos años

El precio de la leche en polvo entera (LPE) alcanzó los US$ 4.374 por tonelada, con una suba del 6,2% respecto a la licitación anterior y un 31% más que en igual subasta de 2024. No se registraban niveles similares desde abril de 2022, cuando tocó los US$ 4.532.

Se comercializaron 6.920 toneladas, 5,9% menos que en el evento previo, con Fonterra y Solarec como principales oferentes. Los contratos a futuro mostraron subas significativas para julio (US$ 4.498, +8,5%) y agosto (US$ 4.515, +8,9%), mientras que septiembre se mantuvo estable y octubre bajó 0,1%.

Leche en polvo descremada y otros productos

La leche en polvo descremada (LPD) subió 0,5%, alcanzando los US$ 2.828 por tonelada. El volumen comercializado fue de 4.468 toneladas, 5,1% menos que en la subasta anterior. Arla, Solarec y Fonterra fueron los oferentes principales.

Exportaciones de lácteos en alza

En abril, las exportaciones de lácteos aumentaron un 10% respecto al año anterior, pasando de US$ 58 a US$ 64 millones, según datos de Uruguay XXI. El rubro fue el tercer principal producto de exportación del país ese mes.

Brasil lideró como destino (US$ 21 millones)

lideró como destino (US$ 21 millones) Argelia fue segundo (US$ 15 millones)

fue segundo (US$ 15 millones) Rusia y Chile , con US$ 3 millones cada uno

, con US$ 3 millones cada uno También se destacaron Mauritania, Arabia Saudita y Georgia

El principal producto exportado fue la leche en polvo entera (64% del total), seguido por la manteca (11%).

Manteca en niveles récord

La manteca se mantiene como uno de los productos más firmes del mercado. En marzo, alcanzó un valor medio de exportación histórico: US$ 6.493 por tonelada, según datos de Aduanas. En la última licitación de GDT, el precio llegó a US$ 7.992, también récord.

El contexto internacional presenta situaciones contrastantes: mientras Europa Occidental enfrenta bajos stocks que sostienen los precios, Estados Unidos muestra aumentos en sus inventarios, lo cual podría anticipar una corrección a la baja.

En Uruguay, ya se percibe una leve baja en los precios de abril frente al pico de marzo. Aun así, Rusia sigue siendo el principal destino de la manteca nacional, con 700 toneladas exportadas a un precio medio de US$ 6.215. Argelia y Georgia le siguen con 475 toneladas cada uno, siendo Argelia el mercado con mejor precio promedio (más de US$ 6.500).

Todo pronto para la Mercoláctea Uruguay 2025

Del 15 al 17 de mayo se celebrará la segunda edición de la Mercoláctea Uruguay en la Rural del Prado, con presencia confirmada de autoridades nacionales.

Se espera la participación de la vicepresidenta Carolina Cosse, y posiblemente del presidente Yamandú Orsi. El jueves 15 se desarrollará un panel titulado “La visión del gobierno sobre el sector lechero”, con participación de la vicecanciller Valeria Csukasi, la ministra de Industria Fernanda Cardona y autoridades del Ministerio de Ganadería, como el ministro Alfredo Fratti o el subsecretario Matías Carámbula.